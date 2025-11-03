Сайт Конференция
Блоги
Moleculo
Обновление ассемблера NASM даёт надежду на поддержку инструкций AVX10 процессорами Intel Nova Lake
Неделями ранее сообщалось об отсутствии этих инструкций в патчах набора компиляторов GCC для начальной поддержки процессоров Nova Lake.

Изменения в новой версии ассемблера Netwide Assembler (NASM) 3.01 для архитектуры Intel x86 допускают, что поддержку инструкций AVX10, APX и AMX получат не только серверные процессоры Xeon семейства Diamond Rapids, но и потребительские процессоры Core семейства Nova Lake. Об этом сообщает TechPowerUp со ссылкой на сообщение блогера @InstLatX64 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

Это не является доказательством того, что процессоры Intel Nova Lake будут поддерживать все или некоторые из перечисленных инструкций. Но, по крайней мере, позволяет предполагать, что такая поддержка всё же может появиться. В патчах для набора компиляторов GNU Compiler Collection (GCC), которые инженеры Intel представили неделями ранее, поддержка инструкций AVX10, APX и AMX для процессоров Nova Lake отсутствовала.

Intel отключила поддержку 512-битных векторных инструкций Advanced Vector Extensions (AVX) в процессорах семейства Alder Lake и последующих. Эффективные E-ядра новых гетерогенных процессоров Intel эти инструкции не поддерживали, но вместо того, чтобы оставить пользователям возможность отключения E-ядер для получения доступа к AVX-512 на производительных P-ядрах, в Intel аппаратно заблокировали поддержку AVX-512 и на последних. Конкурент, компания AMD, наоборот внедрила AVX-512 в процессоры Zen 4, а в процессорах Zen 5 вывела её на новый уровень с полноразмерными 512-битными векторными исполнительными блоками.

В ряде задач 512-битные векторные инструкции значительно повышают производительность. В частности, это задачи, связанные с созданием контента, кодированием и декодированием, искусственным интеллектом.

Специалисты TechPowerUp не с оптимизмом ожидают, что процессоры Intel Nova Lake получат поддержку 512-битных инструкций благодаря AVX10. Это позволило бы расширить область их применения и сделать конкурентоспособнее. По слухам, флагманский процессор Nova Lake предложит 52 ядра в конфигурации 16P+32E+4LPE. С поддержкой AVX10 такой процессор потенциально мог бы стать отличным выбором не только для высококлассных игровых систем, но и рабочих станций.

Дата выхода процессоров Intel Nova Lake пока неизвестна. Процессоры ожидают во второй половине 2026 года вместе с новой настольной платформой LGA 1954. Thermaltake стала первой компанией, которая неявно подтвердила совместимость одной из своих текущих систем охлаждения для сокетов LGA 1700 и 1851 с будущим сокетом LGA 1954. Семейство Nova Lake охватит не только настольные ПК, но и ноутбуки. Также ходят слухи, что в этом семействе Intel может представить альтернативу процессорам AMD Ryzen X3D с 3D V-Cache и гибридным чиплетным процессорам Ryzen AI MAX с производительной интегрированной графикой дискретного уровня.

#процессоры #avx-512 #intel nova lake #инструкции #lga 1954 #avx10
Источник: techpowerup.com
