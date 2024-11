Разгонный потенциал интегрированной графики впечатляет.

Венгерский энтузиаст, зарегистрированный на платформе HWBOT под псевдонимом arabus, опубликовал в своём профиле набор отчётов о разгоне интегрированной графики процессора Intel Core Ultra 5 245K: удалось достичь тактовой частоты 3 гигагерца (ГГц), используя воздушное охлаждение, кулер Arctic Freezer 4U-M, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

При стандартной тактовой частоте около 1,9 ГГц типичная оценка интегрированной графики рассматриваемого процессора в бенчмарке 3DMark Time Spy находится в диапазоне 2100…2200 баллов, на частоте 3 ГГц оценка составила 3350 баллов — прирост более 50%.

Источник изображения: arabus, hwbot.org

Intel Core Ultra 5 245K оснащается интегрированной графикой Xe-LPG с четырьмя вычислительными ядрами Xe. Встроенное решение нацелено на выполнение базовых задач, большего настольным процессорам обычно и не нужно, поскольку зачастую они работают в системах с дискретной графикой. У Intel есть и более производительные решения, например, в серии Core Ultra 200V процессоры оснащаются интегрированной графикой Xe2-LPG с количеством ядер 7 или 8.

Источник изображения: SkatterBencher

Высокий разгонный потенциал интегрированной графики в процессорах Intel Core Ultra 200S уже отметили и другие специалисты. Оверклокер, известный под псевдонимом SkatterBencher, опубликовал в своём блоге отчёты по разгону практически всех блоков Intel Core Ultra 9 285K, включая интегрированную графику. Специалисту удалось повысить тактовую частоту до 3 ГГц и даже выше: на 3,7…3,8 ГГц удалось пройти тесты в Shadow of the Tomb Raider и Final Fantasy XV, на 4,25 ГГц графика сохраняла работоспособность на “рабочем столе”. По сравнению со стандартной тактовой частотой, разгон до 3 ГГц повысил производительность в Shadow of the Tomb Raider более чем на 40%.

Intel представила настольные процессоры Core Ultra 200S в октябре, за рубежом они уже поступили в продажу. На днях представитель компании признал, что проблем при запуске новой линейки избежать не удалось — производительность процессоров в ряде задач, включая игры, ниже ожидаемой. В компании уже готовят несколько исправлений, которые должны выпустить в конце ноября или начале декабря.