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Moleculo
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
Добавлена поддержка Frostpunk 2, God of War Ragnarök, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и DirectX 11 обновления The Sims 4.

Стала доступна финальная WHQL версия драйвера AMD Software Adrenalin Edition 24.9.1 с поддержкой игр Frostpunk 2, God of War Ragnarök, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и DirectX 11 обновления The Sims 4.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Также это первый стабильный драйвер, в котором реализована новая версия генерации кадров AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2). Эта технология интегрирована в драйвер и не требует интеграции в игры со стороны разработчиков, также она является частью набора технологии, использующихся в профилях HYPR-RX. Одной из самых примечательных возможностей новой версии является возможность выбора приоритета на качество масштабирования или производительность, среди других: снижение задержки, улучшения для повышения качества генерации кадров в динамических сценах и для работы технологии в оконном режиме, поддержка Radeon Chill. AFMF2 будет работать со всеми видеокартами и интегрированной графикой RDNA2 и RDNA3.

В драйвере реализована поддержка технологии AMD Radeon Anti-Lag 2 для Counter-Strike 2 при использовании графического API Vulkan, Radeon Boost для FINAL FANTASY XVI, добавлены профили HYPR-Tune для Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök и Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT.

В числе исправленных проблем: сбои и/или зависания драйвера в Warhammer 40,000: Space Marine 2, FINAL FANTASY XVI; чересчур тёмные тени и/или проблемы с недостаточно насыщенными цветами в Black Myth: Wukong при установке качества глобального освещения средне или выше; артефакты в Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT при записи и стриминге через встроенные средства ПО AMD Adrenalin; ошибочное отключение AFMF после активации оверлея; неожиданный запуск ПО AMD Adrenalin после выхода из спящего режима; рассинхрон аудио и видео во время записи в ПО AMD Adrenalin с использованием кодека AV1.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте AMD.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: community.amd.com
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