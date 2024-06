Две версии Series X и одну Series S.

Microsoft анонсировала во время презентации Xbox Games Showcase 2024 три новых версии игровых консолей Xbox Series X|S, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Microsoft

Две новинки — это All Digital консоль Series X и Series S в белом цвете Robot White. All Digital версия Series X ориентирована на цифровую дистрибуцию контента, поэтому не имеет дисковода. У Series S дисковода не было изначально, поэтому новая версия отличается от базовой только терабайтным накопителем, что увеличило цену на 50 долларов США относительно рекомендованной цены базовой версии на старте продаж (299 долларов) — столько же стоит версия Carbon Black с накопителем на 1 ТБ. Напротив, All Digital версия Series X лишившись дисковода подешевела на 50 долларов относительно стартовой цены базовой версии (499 долларов).

Помимо двух All Digital консолей компания анонсировала новую версию Xbox Series X с накопителем объёмом 2 ТБ, она получила название Galaxy Black Special Edition и дисковода не лишена. Рекомендованная цена на рынке США — около 599 долларов. Хотя цветовое оформление консоли похоже на оформление базовой версии, компания отмечает, что на Galaxy Black можно будет заметить серебристые серо-зелёные переливы. Оформление геймпада, идущего в комплекте с этой консолью, тоже будет отличаться крестовиной Galaxy Black и задней крышкой Velocity Green.

Xbox Series X 2 ТБ Galaxy Black Special Edition: 599,99 долларов США (649,99 евро).

Xbox Series X 1 ТБ Digital Edition: 449,99 долларов США (499,99 евро).

Xbox Series S 1 ТБ Robot White: 349,99 долларов США (349,99 евро).

Семейство игровых консолей Xbox Series X|S. Источник изображения: VideoCardz, Microsoft

О каких-либо изменениях в основных характеристиках платформы не сообщается, судя по всему, консоли оснащаются теми же APU. Старт продаж новых версий запланирован на праздничный сезон этого года.