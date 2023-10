Доступны варианты AMD B650, Intel B760, готовится Z790.

MSI добавила в свой каталог материнские платы Project Zero с разъёмами на обратной стороне для скрытой прокладки кабелей, сообщает Tom’s Hardware. В настоящее время ассортимент насчитывает две материнские платы Project Zero: B650M Project Zero для процессоров AMD Ryzen 7000 и B760M Project Zero для процессоров Intel LGA 1700. Также стало известно, что компания готовит в этой серии плату на базе чипсета Intel Z790.

MSI B760M Project Zero в формате microATX основана на шестислойной печатной плате, оснащается системой питания процессора 12+1+1 с двумя 8-контактными разъёмами EPS, четырьмя слотами памяти DDR5, четырьмя SATA III, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4 и среди прочего предлагает разъём PCIe 5.0 x16 для установки видеокарты. Что касается возможностей подключения, в их числе 2,5-гигабитный Ethernet, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

MSI ещё не представила Z790 Project Zero, подробности о плате опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @wxnod. Это стандартная материнская плата ATX, в числе отличий от варианта B760M ещё два слота M.2 PCIe 4.0 x4 и ещё два порта SATA III, возможности беспроводной связи были обновлены до Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

MSI не сообщила, сколько будут стоить B760M Project Zero и Z790 Project Zero, когда они появятся в продаже.