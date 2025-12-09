Сайт Конференция
link1pc
Samsung запустила бета-версию One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25
В первую волну вошли все модели, кроме S25 Slim и S25 FE

Samsung объявила о запуске бета-тестирования обновленной версии фирменной оболочки One UI 8.5 для флагманских смартфонов линейки Galaxy S25. Обновление направлено содержит новые функции для управления файлами, фотографическими архивами и взаимодействия с аудиосистемами.

Тестовая версия стала доступной через официальное приложение Samsung Members, начиная с 8 декабря текущего года. Программу тестируют владельцы аппаратов S25, S25+ и S25 Ultra, однако пока тестирование проходит лишь в ограниченном числе стран: США, Великобритания, Германия, Индия, Южная Корея и Польша.

Среди основных изменений выделяется технология Storage Share, которая позволяет быстро получать доступ к содержимому мобильного устройства с других гаджетов Samsung, будь то планшет, компьютер или телевизор, используя единую учетную запись.

Вторая важная функция — Auracast, которая обеспечивает беспроводную трансляцию звука с помощью технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Теперь смартфон способен передавать звук сразу нескольким устройствам одновременно, превращаясь в компактную систему озвучивания для презентаций, тренировок или семейных мероприятий.

Работа с изображениями стала более удобной благодаря инструментам Photo Assist и Quick Share. Photo Assist позволяет экономить пространство в памяти, сохраняя промежуточные версии фотографий прямо в процессе редактирования, исключая необходимость ручного сохранения каждого шага. Quick Share же оптимизирует процесс отправки снимков, автоматически предлагая контакты на основе лиц, обнаруженных на фотографии.

Кроме того, реализована защита от несанкционированного доступа через опцию блокировки экрана после многократных ошибок входа («Блокировка при неудачной аутентификации»). Эта мера направлена на защиту персональных данных владельца.

Основная задача One UI 8.5 — объединить все устройства в экосистеме Samsung и обеспечить быстрый обмен данными между ними. Несмотря на отсутствие кардинальных визуальных изменений интерфейса, новая оболочка улучшает функциональность повседневной эксплуатации телефонов.

#samsung #galaxy s25 #one ui #one ui 8.5 #samsung members #s25 fe #s25 slim
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

