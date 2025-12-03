Ученые предполагают, что сибирские гомотерии, хотя и были охотниками на открытых пространствах, возможно, предпочитали укрываться в районах с мозаичным ландшафтом

Группа палеонтологов из Российской академии наук провела уникальное исследование древней мумии детёныша сибирского саблезубого кота вида Homotherium latidens, найденной недалеко от озера Мэтэн в Якутии. Результаты исследования опубликованы в научной статье, согласно которой возраст мумии составляет примерно 38 тысяч лет.

Сам детёныш был обнаружен глубоко в ледовом тоннеле, образованном в результате размыва берегового обрыва реки, используемого местными жителями для добычи бивней мамонтов. Возраст животного составлял всего три-четыре недели, и ученые назвали маленького котенка неофициально именем «Мэтэн», в честь близлежащего водоема.

Учёные провели тщательное изучение проб грунта, окружающих тело зверька. В отложениях обнаружены остатки растений, включающие пыльцу травы и кустарников, среди которых превалировали осоки, злаки, полынь, гречишники, гераниевые растения, разные виды хвойных деревьев (например, лиственницу и сосну). Это позволило воссоздать картину экосистемы эпохи позднего плейстоцена.

По результатам исследований учёные сделали вывод, что места обитания гомотериев представляли собой сочетание лесных массивов, покрытых преимущественно лиственницей, и открытых пространств, состоящих из влажных лугов с доминированием травяных сообществ. Эти территории находились в условиях умеренного климата с холодной снежной зимой.

Некоторые физические характеристики молодого гомотерия подтверждают гипотезу о приспособленности животных к суровым условиям окружающей среды: широковатые лапы и маленькие уши свидетельствуют о возможном наличии адаптаций к передвижению по глубокому снегу и защите от холода.

Гомотерии охотились на крупных млекопитающих, обитавших в тот период, включая бизонов, лошадей и молодых мамонтов. Этот факт подтверждает обнаружение следов зубов на костях этих животных. Интересно отметить, что основным соперником гомотериев выступали пещерные львы (Panthera spelaea), с которыми животные боролись за охотничьи угодья и пищу.