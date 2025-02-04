FSR 3.1.3 и Anti-Lag 2 были представлены в конце прошлого года, однако интеграция в Unreal Engine 5.5 произошла только сейчас. Возможно, AMD сосредоточила усилия на оптимизации ПО для будущих графических адаптеров Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.

Компания AMD объявила о добавлении поддержки технологий FSR 3.1.3 и Anti-Lag 2 в новую версию игрового движка Unreal Engine 5.5 от Epic Games. Данные функции были реализованы через отдельные плагины, что позволяет разработчикам легко внедрить их в свои проекты.

FSR 3.1.3 – это усовершенствованная версия технологии FidelityFX Super Resolution, предназначенной для улучшения качества изображения путем увеличения разрешения. Она помогает достичь более четкой и детализированной картинки, сохраняя при этом высокую производительность системы. В свою очередь, технология Anti-Lag 2 направлена на снижение задержек ввода, что особенно важно для динамичных игр, требующих мгновенного отклика.

Хотя обе технологии были впервые представлены в конце прошлого года, их интеграция в Unreal Engine состоялась только сейчас. Причины данного временного разрыва пока остаются неясными, однако существует мнение, что AMD могла сосредоточиться на подготовке к запуску новых графических адаптеров Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, которые должны появиться на рынке уже этой весной. Оптимизация программного обеспечения для данных устройств могла потребовать дополнительных ресурсов и времени.

Важно отметить, что с интеграцией FSR 3.1.3 и Anti-Lag 2 в Unreal Engine разработчики игр и приложений, работающие с данным движком, получают возможность создавать продукты с более качественным визуальным исполнением и высокой производительностью.

Тем временем, разработчики и энтузиасты ожидают появления поддержки FSR 4 в будущих версиях Unreal Engine. Интеграция данной технологии может еще больше улучшить качества изображения и производительность, однако полностью раскрыть подобный потенциал FSR 4 смогут только пользователи графических ускорителей с новой архитектурой RDNA 4.