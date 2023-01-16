Сериал порвал все зрительские рейтинги – на Rotten Tomatoes его уже окрестили шедевром с оценкой 96/100.
реклама
Напомню, что The last of Us - это приключенческая выживалка с элементами хоррора в виде зомби.
Вышла еще в 2013 году, и стала настолько популярной, что по ней решили снять целый сериал.
Всего будет 9 эпизодов, по одному в неделю, следующий – 23 января.
Интересный факт: в игре людей в зомби превращает мутировавший гриб Кордицепс однобокий. Такой гриб существует в реальности и он управляет сознанием муравьев, но такого действия на людей, конечно, не имеет.
В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж
Кто уже смотрел? Какие впечатления?