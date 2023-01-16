Сегодня вышел первый эпизод сериала The Last of Us и чтобы вы думали...

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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

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Сериал порвал все зрительские рейтинги – на Rotten Tomatoes его уже окрестили шедевром с оценкой 96/100.

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Напомню, что The last of Us - это приключенческая выживалка с элементами хоррора в виде зомби.

Вышла еще в 2013 году, и стала настолько популярной, что по ней решили снять целый сериал.

Всего будет 9 эпизодов, по одному в неделю, следующий – 23 января.

Интересный факт: в игре людей в зомби превращает мутировавший гриб Кордицепс однобокий. Такой гриб существует в реальности и он управляет сознанием муравьев, но такого действия на людей, конечно, не имеет.

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Мерл Дэндридж

Кто уже смотрел? Какие впечатления?

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