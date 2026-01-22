На Всемирном экономическом форуме в Давосе Алекс Карп (Alex Karp) сделал несколько смелых прогнозов относительно рынка труда

Генеральный директор компании Palantir, занимающейся обработкой данных, Алекс Карп (Alex Karp) известен своими порой смелыми заявлениями. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что в будущем странам больше не понадобится иммиграция благодаря ИИ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Алекс Карп. Фото: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

«Рабочих мест будет более чем достаточно для граждан ваших стран. Особенно для тех, кто имеет хорошую профессиональную подготовку», — сказал Алекс Карп.

Palantir часто обвиняют в реализации масштабных проектов слежки на основе ИИ и других технологий обработки данных. Хотя сам Карп в прошлом критиковал массовые депортации мигрантов в США, в последнее время он изменил свою позицию. Например, он заявил, что компания Palantir привержена технологиям, и публично поддержал жесткий подход Дональда Трампа (Donald John Trump) к иммиграции.

Его заявления в Давосе предполагают, что ИИ может взять на себя значительную часть работы, которую в настоящее время выполняют мигранты без специальной квалификации. Мигранты в таких странах, как США, особенно распространены в сельском хозяйстве и сфере ухода за больными и престарелыми.

Хотя человекоподобные роботы могли бы стать разумной альтернативой ИИ, например, для сбора фруктов на плантациях или работы в строительстве, такие устройства еще далеки от того, чтобы быть достаточно технически совершенными для этой цели. Более того, они еще долгое время будут оставаться слишком дорогими. Возможно, Карп также имеет в виду, что у самих американцев не будет других вариантов трудоустройства, кроме низкооплачиваемых профессий.

Однако, по словам Карпа, рабочие места, не требующие специальной квалификации, в любом случае не будут первыми, которые заменит ИИ, как сообщает Business Insider. Скорее, ИИ затронет рабочие места «элиты», к которой он себя причисляет. По словам Карпа, перспективы особенно мрачны для людей с гуманитарным или культурологическим образованием. В Давосе Карп даже сделал для них резкое предсказание: ИИ «уничтожит рабочие места в гуманитарных науках!». Сам он изучал философию.

Не все лица, принимающие решения, собравшиеся на Швейцарском экономическом саммите, разделяют взгляды Карпа. Некоторые гости считают, что рабочие места будут зависеть, в частности, от навыков критического мышления, которым часто уделяют особое внимание в гуманитарном образовании.