Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Генеральный директор Palantir Алекс Карп ожидает снижение трудовой миграции благодаря ИИ
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Алекс Карп (Alex Karp) сделал несколько смелых прогнозов относительно рынка труда

Генеральный директор компании Palantir, занимающейся обработкой данных, Алекс Карп (Alex Karp) известен своими порой смелыми заявлениями. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что в будущем странам больше не понадобится иммиграция благодаря ИИ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Алекс Карп. Фото: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

«Рабочих мест будет более чем достаточно для граждан ваших стран. Особенно для тех, кто имеет хорошую профессиональную подготовку», — сказал Алекс Карп.

Может быть интересно

Palantir часто обвиняют в реализации масштабных проектов слежки на основе ИИ и других технологий обработки данных. Хотя сам Карп в прошлом критиковал массовые депортации мигрантов в США, в последнее время он изменил свою позицию. Например, он заявил, что компания Palantir привержена технологиям, и публично поддержал жесткий подход Дональда Трампа (Donald John Trump) к иммиграции.

Его заявления в Давосе предполагают, что ИИ может взять на себя значительную часть работы, которую в настоящее время выполняют мигранты без специальной квалификации. Мигранты в таких странах, как США, особенно распространены в сельском хозяйстве и сфере ухода за больными и престарелыми.

Хотя человекоподобные роботы могли бы стать разумной альтернативой ИИ, например, для сбора фруктов на плантациях или работы в строительстве, такие устройства еще далеки от того, чтобы быть достаточно технически совершенными для этой цели. Более того, они еще долгое время будут оставаться слишком дорогими. Возможно, Карп также имеет в виду, что у самих американцев не будет других вариантов трудоустройства, кроме низкооплачиваемых профессий.

Однако, по словам Карпа, рабочие места, не требующие специальной квалификации, в любом случае не будут первыми, которые заменит ИИ, как сообщает Business Insider. Скорее, ИИ затронет рабочие места «элиты», к которой он себя причисляет. По словам Карпа, перспективы особенно мрачны для людей с гуманитарным или культурологическим образованием. В Давосе Карп даже сделал для них резкое предсказание: ИИ «уничтожит рабочие места в гуманитарных науках!». Сам он изучал философию.

Не все лица, принимающие решения, собравшиеся на Швейцарском экономическом саммите, разделяют взгляды Карпа. Некоторые гости считают, что рабочие места будут зависеть, в частности, от навыков критического мышления, которым часто уделяют особое внимание в гуманитарном образовании.

#сша #технологии #искусственный интеллект #ии #рынок труда #миграция
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
+
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
7
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
4
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
2

Сейчас обсуждают

Китя.
16:37
В ДНС дешевле чем на яме маркете заказывать и потом побреет яма с гарантией еще.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Илья Булавский
16:26
Антикризисный - это комп за 350-400 уе. Не вижу тут ничего антикризисного. Новое+БУ= 400 уе. Вот антикризисный пк. И я уверен на нем поираю почти во все.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Анатолич
16:24
Скоро придётся стремиться снизить свою зависимость от американских энергоносителей! Придурки!🤣
Европа стремится снизить свою зависимость от американских интернет-технологий
ChatoBOT
16:22
Жёлтая гойзетёнка "СпекулянтЪ", да ещё и ссылающаяся на какой-то источник в Сирии... Умеет же наш ресурсный зашкварк рассмешить почтенную публику.
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
Сергей Анатолич
16:20
67 800! Какая точность! 🤣
Один из банкоматов в Манчестере «завис» на экране логина Windows 7
ChatoBOT
16:19
Наш ресурсный зашкварк вымучил очередную, заморскую, peremogu.
БПЛА MQ-20 Avenger совершил автономный перехват самолёта
Вячеслав Безруков
15:57
Ну если все собирать в магазине на 3 буквы то там все будет втридорога
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дамир Григорьев
15:48
П-позеры, 480 лживых фпс в синг проекте.... А слабо такое сделать в шутанах без задержек конских + где плохая оптимизация?
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
DTS
15:42
Дешевле может быть (на данный момент времени), но не лучше. Если было бы лучше, то покупали бы там. Ты не путай себя с государством, у него и у тебя разный уровень и разные цели.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Garthar
15:37
А можно меня поставить подержать этот триллион часок? Я обязательно верну 900 миллиардов..
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter