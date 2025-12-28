Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
В России запатентовали космическую станцию ​​с искусственной гравитацией
Однако сроки строительства космической станции пока не определены.

Российская государственная ракетно-космическая компания «Энергия» получила патент на новую космическую станцию. Она будет создавать искусственную гравитацию для дальнейшего повышения эффективности длительных миссий.
Ожидается, что гравитационные силы на космической станции составят 0,5g, или 50% от земной гравитации. «Энергия» планирует достичь этого с помощью системы вращения. Несколько обитаемых модулей расположены вокруг центрального узла. Вращение вокруг этого узла создает центробежные силы, направленные наружу, внутри модулей, имитируя гравитацию.
Так предположительно будет выглядеть космическая станция. Источник: «Энергия»Для достижения 0,5g станция должна вращаться примерно со скоростью 5 оборотов в минуту и иметь радиус 40 метров. Для запуска космической станции такого размера на орбиту потребуется несколько ракетных запусков. Затем станцию необходимо будет как бы собрать в космосе.

В патенте также указываются сложности, связанные с такой станцией. Например, транспортные корабли, снабжающие космонавтов или доставляющие новых членов экипажа, должны быть синхронизированы с вращением станции. Сам механизм вращения не был запатентован. Общеизвестно, что гравитацию можно имитировать вращением в космосе. Скорее, инновационными являются конструкция с блокировкой и система стыковки.

Преимущество искусственной гравитации заключается в том, что космонавты теряют меньше мышечной массы и плотности костей, чем в невесомости. Это позволяет дольше оставаться в космосе. Пока не объявлено о сроках реализации такого проекта. Завершение работы Международной космической станции (МКС), в которой Россия также принимает участие, приближается. НАСА и Роскосмос планируют свести станцию с орбиты над Тихим океаном в 2030 году. Россия планирует оставаться на МКС до 2028 года.


#россия #космос #мкс #космическая станция
Источник: new.fips.ru
Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
11:51
Есть стойкое ощущение, что "кто-то берёт в МВФ свеженапечатаные в избытке (!) деньги в огромном количестве, тратит их нецелевым способом (например, на яхты), а потом вот так `сжигает долги` через Укра...
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Alex TOPMAN
11:45
Чё-та я не понял эту словесную конструкцию в заголовке: "Дают денег, чтобы они заняли денег". Это как??... Пояснительную бригаду!
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Dentarg
11:33
Не с тех начали спецоперацию
InfoBRICS: Литовские спецслужбы получают спецполномочия для преследования граждан, связанных с РФ
Dentarg
11:31
Их с нового года все поднимут вместе с НДС.
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
George Mendel
11:13
А что сейчас модно отключать вентиляторы в блоках питания? Так его оттуда выкрутить можно, но я всё равно не понимаю зачем это?! Очень интересно на каком стресс-тесте и на какой нагрузке ваш блок пита...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
George Mendel
11:04
А что если бы это всё было "сделано в России" было бы лучше? Да! Я хотел бы что бы это было так! 🦁👌
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
Эдуард Кузнецов
10:40
О , платные минусаторы или пропагандонутые на дежурстве, бдят. Реакция незамедлительная))
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
ZiC
10:38
Норм подарок че! За полмульта то выйдет достойный комп даже с учетом подорожавшей памяти. Хотя пару месяцев назад и по серьезней собрать можно было за такое бабло.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Эдуард Кузнецов
10:35
Распишите пожалуйста фразу "и других действий" поподробнее, что бы "свободой" сильней пахнуло)
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Эдуард Кузнецов
10:32
Да втюхиватели маха что угодно напишут, поди проверь. Ну, и эти фейковые аккаунты, которые вы имеете ввиду, не удалят, нужная статистика сильно пострадает )
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
