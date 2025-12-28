Однако сроки строительства космической станции пока не определены.

Российская государственная ракетно-космическая компания «Энергия» получила патент на новую космическую станцию. Она будет создавать искусственную гравитацию для дальнейшего повышения эффективности длительных миссий.

Ожидается, что гравитационные силы на космической станции составят 0,5g, или 50% от земной гравитации. «Энергия» планирует достичь этого с помощью системы вращения. Несколько обитаемых модулей расположены вокруг центрального узла. Вращение вокруг этого узла создает центробежные силы, направленные наружу, внутри модулей, имитируя гравитацию.

Так предположительно будет выглядеть космическая станция. Источник: «Энергия»Для достижения 0,5g станция должна вращаться примерно со скоростью 5 оборотов в минуту и иметь радиус 40 метров. Для запуска космической станции такого размера на орбиту потребуется несколько ракетных запусков. Затем станцию необходимо будет как бы собрать в космосе.

В патенте также указываются сложности, связанные с такой станцией. Например, транспортные корабли, снабжающие космонавтов или доставляющие новых членов экипажа, должны быть синхронизированы с вращением станции. Сам механизм вращения не был запатентован. Общеизвестно, что гравитацию можно имитировать вращением в космосе. Скорее, инновационными являются конструкция с блокировкой и система стыковки.

Преимущество искусственной гравитации заключается в том, что космонавты теряют меньше мышечной массы и плотности костей, чем в невесомости. Это позволяет дольше оставаться в космосе. Пока не объявлено о сроках реализации такого проекта. Завершение работы Международной космической станции (МКС), в которой Россия также принимает участие, приближается. НАСА и Роскосмос планируют свести станцию с орбиты над Тихим океаном в 2030 году. Россия планирует оставаться на МКС до 2028 года.





