Российское посольство находится рядом со зданиями Канцелярии премьер-министра и Министерством национальной обороны, что, по мнению Варшавы, может как-то сказаться на деятельности этих ведомств.

Польский сейм призвал Совет министров принять меры по переносу российского посольства. Посольство располагается рядом со зданиями Канцелярии премьер-министра и Министерства национальной обороны. Эти действия должны соответствовать международному праву, подчеркнул парламент в резолюции, принятой в пятницу, 21 ноября. За законопроект, внесенный группой депутатов партии «Право и справедливость», проголосовали 439 человек, воздержавшихся не было. Комитеты по обороне и иностранным делам ранее единогласно проголосовали за законопроект.

В своей резолюции сейм «призывает Совет министров обеспечить условия безопасности на территории по адресу: ул. Бельведерская, 49, Варшава, прилегающей к Министерству национальной обороны на ул. Клёновой, включая, в частности, усиление контрразведывательной и противобеспилотной защиты» штаб-квартиры Министерства обороны, дворца Бельведер и комплекса канцелярии премьер-министра на ул. Парковой. Сейм также призывает к принятию мер – в соответствии с международным правом – по переносу посольства Российской Федерации.

В ходе дебатов накануне голосования депутат Марцин Оцепа подчеркнул, что близость посольства, которую он назвал «результатом последних вздохов сталинизма и соглашения с польскими коммунистами», – не позволяет премьер-министру проводить переговоры со своими помощниками, выходящие за рамки «ограниченного» круга вопросов.

Он подчеркнул, что резолюция не касается экспроприации, и что дальнейшие действия – в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях – зависят от правительства. Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел направит Российской Федерации дипломатическую ноту с предложением о согласовании нового местоположения.