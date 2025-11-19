Пилот истребителя впервые управлял БПЛА прямо из кабины, что может свидетельствовать о планах ВВС США сделать F-22А первым самолетом-контроллером для дронов.

17 ноября компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) сообщила, что истребитель завоевания превосходства в воздухе F-22A Raptor был интегрирован с беспилотником MQ-20 Avenger. Пилот самолёта впервые управлял БПЛА прямо из кабины. Это произошло в ходе испытаний, проведённых компанией Lockheed Martin Skunk Works на Невадском испытательном и учебном полигоне.

В GA-ASI пояснили, что «это испытание позволило интегрировать усовершенствованные тактические каналы передачи данных BANSHEE компании L3Harris с программно-определяемыми радиостанциями (SDR) Pantera через открытые архитектуры радиосвязи Lockheed Martin». В частности, использовались две программно-управляемые радиостанции: одна от F-22A Raptor, другая от MQ-20 Avenger.

Что касается системы BANSHEE, L3Harris поясняет, что она обеспечивает безопасный и надежный канал передачи данных для роя дронов. Пилоту F-22A удалось управлять дроном с помощью планшета PVI (Pilot Vehicle Interface) и модуля GRACE, который является одним из последних обновлений самолетов Lockheed Martin. Это система с открытой архитектурой, которая облегчает интеграцию нового программного обеспечения.

Тем временем в России также активно разрабатываются беспилотные боевые платформы: так, на проходящей в эти дни выставке Dubai AirShow был представлен беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75.