Google закрывает свой VPN-сервис, который был призван делать серфинг в сети более безопасным.

Компания Google закрыла свое официальное приложение для подкастов в начале апреля, а менее чем через две недели прекращает работу другой сервис компании. Как сообщает ресурс 9to5Google, на этот раз закрывается VPN-сервис Google One. Кстати, с марта в России начал действовать запрет на популяризацию таких сервисов, поэтому стоит с осторожностью подходить к соответствующим предложениям.

Изображение: Google

VPN компании был запущен в конце 2020 года в качестве бонуса для подписчиков облачного хранилища Google One, а с конца 2021 года услуга стала доступна в Европе. С помощью Google One пользователи могут приобрести дополнительное пространство для хранения данных для Gmail, Google Диска и Google Фото. Всего несколько недель назад Google объявила, что у Google One более 100 миллионов пользователей.

100 дополнительных гигабайт доступны примерно за $2 в месяц; премиум-предложение с 2 терабайтами на данный момент стоит $10 в месяц. Google One VPN изначально предлагался только премиум-пользователям, но уже год услуга доступна и по более низким тарифам.

По словам Google, компании было особенно важно, чтобы «пользователи оставались в безопасности в интернете». При запуске сервис VPN предлагался в качестве «дополнительной онлайн-защиты телефона Android» и «гарантировал безопасность данных». Спустя почти 4 года после запуска эта безопасность уже не кажется такой важной для Google.

По словам представителя Google, VPN-сервис закрывается, потому что «люди просто перестали им пользоваться». Кроме того, Windows-клиент изобилует ошибками, поэтому его отключат «в 2024 году». Точная дата, когда услуга будет прекращена, не была озвучена.

Однако, сервис VPN не исчезнет полностью. Для смартфонов серии Pixel (Pixel 7 и выше) функция остается под названием «Pixel VPN от Google One».