QNAP представила двухпортовую проводную сетевую интерфейсную карту PCIe AIC 100GbE QXG-100G2SF-BCM

QNAP анонсировала выпуск новой сетевой карты QXG-100G2SF-BCM в формате платы расширения PCIe AIC. Устройство оснащено двумя портами 100GbE QSFP28 и использует интерфейс PCIe 4.0 x16, что обеспечивает суммарную пропускную способность до 200 Гбит/с. Новинка ориентирована на использование в дата-центрах, средах виртуализации и высокопроизводительных хранилищах данных.

В основе адаптера лежит контроллер Broadcom NetXtreme-E BCM57508. Плата поддерживает современные технологии разгрузки, включая RDMA и SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), что позволяет существенно снизить нагрузку на центральный процессор и устранить узкие места при выполнении операций с интенсивным вводом-выводом данных.



