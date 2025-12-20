Решение Google фактически положило конец 25-летней возможности Sega Dreamcast просматривать веб-страницы

Веб-браузер для Sega Dreamcast под названием PlanetWeb 3.0, окончательно прекратил свою работу, поскольку Google прекратила поддержку этого устаревшего ПО, просуществовавшего более 25 лет, огорчив многих любителей ретро-игр и вынудив их попрощаться с ещё одной частью наследия Dreamcast.

PlanetWeb 3.0 был запущен в 2001 году и являлся единственным способом для владельцев Dreamcast выйти в сеть на последней домашней консоли от Sega, которая впервые появилась на прилавках магазинов в 1998 году. Интересно, что сама Sega уже много лет назад закрыла официальные онлайн-серверы Dreamcast. Однако сообщества любителей ретро-игр поддерживали PlanetWeb 3.0 с помощью частных серверов и определенных обходных путей. К сожалению, недавнее обновление Google сделало PlanetWeb 3.0 бесполезным, фактически лишив Sega Dreamcast доступа в интернет.

Эта новость стала известна благодаря фанатскому сайту Dreamcast Live, посвященному Sega Dreamcast. В сообщении на X компания Dreamcast Live заявила: «Печальные новости, ребята. Google прекратил поддержку веб-браузеров для Dreamcast». Однако прекращение поддержки PlanetWeb 3.0 для Sega Dreamcast — не единичный случай. Последнее обновление Google затронуло множество устаревших браузеров и оборудования, которые с трудом соответствуют современным веб-стандартам, таким как продвинутый CSS, шифрование и ресурсоемкий JavaScript.

Sega Dreamcast исполнилось 27 лет, и впечатляет, что PlanetWeb 3.0 просуществовал так долго, учитывая ограничения базового оборудования. Однако для игроков, желающих запустить свою Dreamcast и выйти в интернет есть FrogFind, созданный ретро-технарем и ютубером Action Retro. FrogFind — это поисковая система, которая поддерживает старое оборудование и сервисы эпохи Dual-up, получая результаты из DuckDuckGo и преобразуя их в текстовый HTML.