Предполагается, что модель будет иметь толщину всего 5 мм, но для этого придется пожертвовать функционалом смартфона.

Слухи о том, что Apple обновит линейку iPhone в следующем году новой моделью, циркулируют уже несколько месяцев, а всерьез начались примерно с начала мая. Совсем недавно такие инсайдеры, как Минг-Чи Куо, утверждали, что iPhone 16 Plus будет заменен iPhone 17 Slim, добавив, что он и iPhone SE 4 станут первыми смартфонами, которые Apple оснастит собственным 5G модемом.

По данным FrontPageTech, название iPhone 17 Slim не будет использоваться. Вместо этого ютубер полагает, что Apple позаимствует название у своих подразделений iPad и MacBook, чтобы выпустить первый iPhone Air. Как и iPad Air и MacBook Air до него, iPhone Air будет иметь гораздо более тонкий корпус, чем его аналоги линейки Pro, толщина которого может составлять всего 5 мм. Однако этот ультратонкий корпус будет компенсирован более слабым оборудованием, включая одну заднюю камеру и чипсет Apple A19 вместо предполагаемого A19 Pro.

Кроме того, ожидается, что в корпусе iPhone 17 Air будет меньше титана, чем в iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max, а также будет 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2740x1260 пикселей со знакомым всем Dynamic Island. Следовательно, iPhone 17 Air может напоминать iPhone 15 Plus и iPhone 16 Plus спереди. FrontPageTech утверждает, что первый iPhone Air будет стоить 1299 долларов, что значительно превышает цену нынешнего iPhone 15 Plus.

Конечно, до анонса серии iPhone 17 осталось больше года, и многое может измениться за это время. Между тем, Apple готовится к выпуску очередной серии смартфонов iPhone 16 в следующем месяце вместе с новыми моделями Pro. Стоит отметить, что цвета всех моделей iPhone 16 в последние несколько дней стали известны благодаря серии реальных изображений.