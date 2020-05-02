VR PvP экшн Blaston выйдет уже в этом году
Разработчик таких игр как Angry Birds VR: Isle of Pigs, Bait!, и Acron: Attack of the Squirrels!, поделился свежими подробностями своего уже двенадцатого проекта за последние пять лет. Эта игра, Бластон, сталкивает игроков друг с другом в интенсивных поединках друг против друга (PvP).
Согласно пресс-релизу, игра заставляет игроков оставаться в постоянном движении. Игроки также смогут взрывать своих противников с невероятной точностью, используя широкий ассортимент высокотехнологичного, футуристического оружия.
Генеральный директор студии Resolution Games, сказал: "Мы действительно взволнованы выходом нашей новой игры. Это определенно отход от стандартов кооперативных игр, которыми известна студия разработчик, и она введет в студию совершенно новый жанр и аудиторию игроков."
Blaston - это первый релиз от студии разработчика, который нацелен на растущую аудиторию конкурирующих геймеров, ищущих острых ощущений от многопользовательского боя.
Главный креативный директор студии разработчика и продюсер игры, также добавил:
"Мы уже довольно давно играем в новинку за кулисами, и Томми все еще не удалось победить меня. Это было очень весело. Офисы были заполнены криками восторга во время матчей. Это настоящий выброс адреналина, который происходит от интенсивности игры!"
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