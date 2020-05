Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчик таких игр как Angry Birds VR: Isle of Pigs, Bait!, и Acron: Attack of the Squirrels!, поделился свежими подробностями своего уже двенадцатого проекта за последние пять лет. Эта игра, Бластон, сталкивает игроков друг с другом в интенсивных поединках друг против друга (PvP).

Согласно пресс-релизу, игра заставляет игроков оставаться в постоянном движении. Игроки также смогут взрывать своих противников с невероятной точностью, используя широкий ассортимент высокотехнологичного, футуристического оружия.

Генеральный директор студии Resolution Games, сказал: "Мы действительно взволнованы выходом нашей новой игры. Это определенно отход от стандартов кооперативных игр, которыми известна студия разработчик, и она введет в студию совершенно новый жанр и аудиторию игроков."

Blaston - это первый релиз от студии разработчика, который нацелен на растущую аудиторию конкурирующих геймеров, ищущих острых ощущений от многопользовательского боя.

Главный креативный директор студии разработчика и продюсер игры, также добавил:

"Мы уже довольно давно играем в новинку за кулисами, и Томми все еще не удалось победить меня. Это было очень весело. Офисы были заполнены криками восторга во время матчей. Это настоящий выброс адреналина, который происходит от интенсивности игры!"

реклама