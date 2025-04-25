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ddr22
Capcom добавила новый сложный режим в Onimusha Warlords спустя 24 года
Разработчики обновили ремастер Onimusha Warlords новым экстремальным уровнем сложности Hell Mode

Спустя 24 года после оригинального релиза Capcom выпустила крупное обновление для ремастера Onimusha Warlords. Главным нововведением стал режим Hell Mode, где любая атака противника убивает игрока мгновенно. Единственное спасение - талисман, дающий один шанс на воскрешение.
Этот режим значительно сложнее предыдущего максимума Dark Realm и сравнивается по жесткости с Nightmare mode из Resident Evil 4 Remake. За прохождение игры в Hell Mode полагается специальное достижение под названием "Ад".  

Обновление появилось как раз к анонсу новой части серии - Onimusha Way of the Sword, представленной на Game Awards 2024. А пока фанаты ждут ее выхода, они могут подготовиться к релизу ремастера Onimusha 2, запланированного на 23 мая 2025 года.  

Таким образом Capcom не только дает новую жизнь классике, но и мостит путь к будущим играм серии. Теперь даже ветераны оригинальной игры получат достойный вызов спустя два десятилетия.

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#capcom
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