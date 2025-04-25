Спустя 24 года после оригинального релиза Capcom выпустила крупное обновление для ремастера Onimusha Warlords. Главным нововведением стал режим Hell Mode, где любая атака противника убивает игрока мгновенно. Единственное спасение - талисман, дающий один шанс на воскрешение.
Этот режим значительно сложнее предыдущего максимума Dark Realm и сравнивается по жесткости с Nightmare mode из Resident Evil 4 Remake. За прохождение игры в Hell Mode полагается специальное достижение под названием "Ад".
Обновление появилось как раз к анонсу новой части серии - Onimusha Way of the Sword, представленной на Game Awards 2024. А пока фанаты ждут ее выхода, они могут подготовиться к релизу ремастера Onimusha 2, запланированного на 23 мая 2025 года.
Таким образом Capcom не только дает новую жизнь классике, но и мостит путь к будущим играм серии. Теперь даже ветераны оригинальной игры получат достойный вызов спустя два десятилетия.