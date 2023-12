Компания Greenliant предлагает покупателям более широкий выбор надежных твердотельных накопителей eMMC (SSD) с новой бюджетной серией VX

Компания Greenliant представила новую бюджетную серию твердотельных накопителей eMMC NANDrive VX, которая обладает высокой надежностью и широким диапазоном температур. Накопители серии VX доступны в версиях емкостью 16, 32 и 64 ГБ и обеспечивают скорость чтения/записи до 318/227 МБ/с. Также компания обновила серию твердотельных накопителей eMMC NANDrive EX с использованием технологии EnduroSLC, что позволяет достичь более высокого уровня выносливости. Они поддерживают температуру работы от -40 до +85 градусов Цельсия и предназначены для интенсивных рабочих нагрузок. Твердотельные накопители серии EX выпускаются в корпусах 100 и 153 шарика и доступны в разных емкостях. Кроме того, в портфолио Greenliant присутствует серия твердотельных накопителей eMMC NANDrive MX, работающая при промышленных температурах и выдерживающая 5 000 циклов P/E. Образцы накопителей серии VX уже доступны, а серийное производство начнется в январе 2024 года. Накопители серии EX с повышенной выносливостью уже поставляются.