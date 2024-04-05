Так сложилось, что умением подобрать правильные комплектующие может похвастать совсем небольшое количество пользователей. Особенно проблема актуальна, если вы не самостоятельно выбираете процессор, видеокарту и материнскую плату, а полагаетесь на советы специалистов. Например, всё чаще геймеры покупают готовые игровые компьютеры, что позволяет не забивать голову изучением новинок последних лет и выбором оптимальных позиций. Бывает так, что даже в магазине можно получить квалифицированную консультацию, а продавец подскажет вам оптимальные варианты, но довольно часто можно встретить несуразные сборки, процессор в которых не соответствует видеокарте и наоборот.

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Обычные пользователи и не догадываются, что могли бы получить более выгодный комплект за свои деньги, ну а мы уже предлагали вам изучить целых 6 подборок оптимальных процессоров и видеокарт для разрешения 1080р, 2К и 4К. Ссылки на эту информацию вы найдёте в конце материала, а сегодня давайте подойдём к делу предметно. Несколько дней назад на канале Hardware Unboxed появилось интересное тестирование, которое позволяет изучить указанную выше проблему воочию. Так, блогеры взяли несколько видеокарт и попробовали изучить их производительность на самых разных процессорах. Эффект вполне ожидаем, но лучше 1 раз увидеть, чем 10 рез услышать.

Выше вы можете ознакомиться с систематизированными итогами тестирования. Обращайте внимание на большую цифру по каждой связке, поскольку она обозначает среднее количество кадров в секунду. Идея заключалась в том, чтобы взять бюджетный процессор и поставить на него мощную видеокарту. Кстати, очень часто наши читатели, которые мнят себя экспертами, предлагают собирать именно такие системы, где можно сэкономить на процессоре, получив максимально быструю видеокарту. Как видите, связка Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4080 показывает себя неплохо, обеспечивая даже в 2К стабильно выше 100 кадров в секунду. В данном тестировании трассировка лучей не включалась, а значит мы можем увидеть чистую производительность. Может показаться, что подборка вполне жизнеспособна, пока мы не рассмотрим комплект из Ryzen 7 7800X3D + GeForce RTX 4080. Как видите, путём замены процессора мы тут же получаем дополнительные 50% к количеству кадров в секунду, а это огромный прирост. Именно столько прибавляют самые дорогие видеокарты из поколения в поколение, а в случае активации трассировки лучей потеря станет критичной уже через год.

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Но дело даже не в том, что мощный процессор прибавит вам 50% к производительности, ведь попытка сэкономить в целом нецелесообразна. Обратите внимание, даже если взять процессор Ryzen 7 7800X3D и видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, то фрамрейт окажется заметно выше, чем на сборке Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4080. Для более глубокого понимания вопроса были протестированы ещё две связки. Смотрите, если вы купите не самый дорогой Ryzen 5 7600 и поставите на него видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, то всё равно получите больше кадров в секунду чем на экономной сборке. Ну а высокий потенциал Ryzen 7 7800X3D позволяет даже с видеокартой GeForce RTX 4070 добиваться в 1080р больших успехов, чем со сборкой Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4080. Падение производительности заметно уже в разрешении 2К, ну а оценивать быстродействие в 4К и вовсе нет никакого смысла. Там разница будет минимальной, но в данном случае такое высокое разрешение нас не волнует.

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Важно понимать, что процессор должен максимально соответствовать видеокарте. Если игнорировать тот факт, что ваш камень уже давно растерял свой потенциал, то со временем проблема только усугубится. Например, сегодня вам в голову пришла шальная идея поставить на старенький Ryzen 5 5600 видеокарту GeForce RTX 4080. Тесты доказали несостоятельность подобной сборки, вот только процессоры меняются в 2-3 раза реже, чем видеокарты. Это значит, что через несколько лет вы благополучно замените GeForce RTX 4080 на более скоростную GeForce RTX 6080, получив ещё более несуразную картину. Потенциала процессора недостаточно для мощных видеокарт уже сегодня, а спустя годы потеря фрамрейта окажется ещё значительнее. Помните, что у данной проблемы есть и обратная сторона, ведь часто пользователи покупают мощный процессор «на вырост». Как видите, если купить мощный Ryzen 7 7800X3D и не самую дорогую GeForce RTX 4070, то в разрешении 2К количество кадров в секунду будет ниже, чем на сборке Ryzen 5 7600 + GeForce RTX 4070 Ti.

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Всё это не значит, что вы не можете купить процессор Ryzen 5 5600 и видеокарту GeForce RTX 4080. Делайте то, что вам кажется правильным, но не забывайте о последствиях. Для процессора Ryzen 5 5600 больше подойдёт GeForce RTX 4070, ну а для Ryzen 7 7800X3D имеет смысл взять GeForce RTX 4080. Усилить бюджетную систему за счёт видеокарты можно, но добиться значительного прироста производительности уже не удастся. И не забывайте, что компьютер – это не только процессор и видеокарта. Раскрыть потенциал Ryzen 7 7800X3D можно только с быстрой оперативной памятью DDR5-6400, тогда как для бюджетного Ryzen 5 5600 будет достаточно и DDR4-3200. Пытаться оптимизировать ОЗУ здесь можно, но почти бессмысленно, ведь общая производительность процессора сильно уступает новинкам. А вот с Ryzen 5 7600 вы уже можете попробовать увеличить потенциал ОЗУ благодаря настройке таймингов. Помните, что для этого вам понадобиться материнская плата за 20 тысяч рублей, тогда как под сокет АМ5 есть платы и за 10 тысяч. На ровном месте вы переплачиваете 10 000 рублей, хотя могли потратить эти деньги на более мощный процессор или усилить видеокарту. Словом, сколько бы мы не раскрывали данную тему, вопросы всё равно останутся. Сокет АМ4 интересен возможностью сэкономить, но не пытайтесь выжать из него слишком много. Для продвинутых видеокарт существуют процессоры с более высоким потенциалом, ну а изучить тему детальнее вы можете по ссылкам ниже.



