Новинка имеет 24-ядерную конфигурацию.

Новый флагманский процессор Intel Core Ultra 9 290K Plus, который будет запущен совместно с рядом других моделей Arrow Lake Refresh, был протестирован в бенчмарке Geekbench, где достиг высоких показателей, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Pause Hardware

В базе данных Geekbench процессор Intel Core Ultra 9 290K Plus указан с 24-ядерной конфигурацией и максимальной частотой 5.8 ГГц, что на 100 МГц больше по сравнению с Core Ultra 9 285K. Тестирование производилось на материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE с 48 ГБ оперативной памяти DDR5-8000.

В одноядерном режиме Core Ultra 9 290K Plus набрал 3456 очков, что на 8 и 2 % больше на фоне показателей Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X3D, а в многоядерном получил 24 610 баллов — это на 9 и 11 % выше по сравнению с результатами соответствующих моделей от Intel и AMD.

Источник фото: Wccftech/Geekbench

Отмечается, что тесты в Geekbench не отображают быстродействия в играх, поэтому Ryzen 9 9950X3D вряд ли уступит Core Ultra 9 290K Plus относительно игровой производительности.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424