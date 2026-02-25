Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Похожий на оригинальный Quake ретро-шутер QUOD «весит» всего 64 КБ
Старожилы, помните, что такое демосцена?

Разработчик-одиночка с ником Daivuk выпустил QUOD — ретро-шутер, своим внешний видом отсылающий к оригинальной Quake. Он полностью помещается в один исполняемый файл Windows — 64 КБ.

В настоящий момент данный проект снабжён тремя уровнями с одним боссом, четырьмя видами оружия, таким же количеством врагов и особым набором бонусов. Весь контент поместился в исполняемом файле, а сам автор опубликовал видео с пояснениями по поводу возможности его «ужатия» до такого размера. 

Может быть интересно

Источник изображения: Daivuk

У шутера QUOD нет обычных файлов текстур — вместо этого он генерирует нужные ресурсы в режиме реального времени. Разработчику пришлось сделать собственный инструмент текстурирования, который собирает поверхности из компактных инструкций и заменяет тем самым большие графические ресурсы небольшими блоками параметров, восстанавливающихся во время загрузки.

Модели и анимации тоже были серьёзно оптимизированы, а звук в игре создаётся с помощью многоуровневой системы синтеза, которая объединяет простые источники и эффекты в звуковые эффекты. 

Сама игра действительно является небольшой, но для её запуска всё равно потребуется не самая базовая система. В минимальных требованиях у неё должны быть процессор Intel Core i5, видеокарта GeForce GTX 770 и 8 Гбайт оперативной памяти.

#игры #шутер #quod
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
2
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
5
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
3
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
4
Компактный китайский кроссовер Jaecoo J6 на автовозе попал в объектив очевидцев в Москве
1

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
114
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
43
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
20
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
6
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+

Сейчас обсуждают

CPCD
16:32
Потому-что ты горе сборщик. 1. Зачем мне память ддр4 за 31 тыс, если я могу нормальную ддр5 взять за 38 тыс? 2. Зачем ты предлагаешь эту паль максун, разве нет нормальных материнок? 3. Интел нафиг ник...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
DANYNAFIG
16:31
Дурова не помешает посадить в сизо на перевоспитание :)
Мессенджер Telegram получил в России очередной штраф в размере 7 млн руб
corsi
16:20
А можно вместо текста вставить одну диаграмму с кадровой частотой в играх? Хотя, конечно, та каша из разрешений, настроек, и даже апскейлов - тут намешали ппц.
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
NuclearMissionJam
16:16
Ахахахах Я думал фидер это кабель для антенны
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Imun
16:08
Хрень какая то . Автор очень сильно отстал от современного гейма. В данный момент есть такие названия для игроков : руинер , ливер , тащер , фидер. Этого достаточно.
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Zystax
16:04
Как коменты не откроешь, так прям перепись токсичных, завистливых людей в крайней степени депрессии, не считая, конечно, двух постоянных местных дурачков. Откуда в вас негатива то столько?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Zystax
15:58
Ну MSI B550-A PRO я купил же) так что комп не такой уж и дохлый, можно даже 5060 ти теперь поставить
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Zystax
15:56
Anno 1800
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
NuclearMissionJam
15:56
Расскажите о них?
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
NuclearMissionJam
15:55
Кто придумал не знаю, когда я начал играть я часто это слышал от игроков. Исключения это оружейник/оружейный мастер - термин придумали переводчики игр, илитарий и эгоист - этих челов я постоянно заме...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter