Разработчик-одиночка с ником Daivuk выпустил QUOD — ретро-шутер, своим внешний видом отсылающий к оригинальной Quake. Он полностью помещается в один исполняемый файл Windows — 64 КБ.

В настоящий момент данный проект снабжён тремя уровнями с одним боссом, четырьмя видами оружия, таким же количеством врагов и особым набором бонусов. Весь контент поместился в исполняемом файле, а сам автор опубликовал видео с пояснениями по поводу возможности его «ужатия» до такого размера.

Источник изображения: Daivuk

У шутера QUOD нет обычных файлов текстур — вместо этого он генерирует нужные ресурсы в режиме реального времени. Разработчику пришлось сделать собственный инструмент текстурирования, который собирает поверхности из компактных инструкций и заменяет тем самым большие графические ресурсы небольшими блоками параметров, восстанавливающихся во время загрузки.

Модели и анимации тоже были серьёзно оптимизированы, а звук в игре создаётся с помощью многоуровневой системы синтеза, которая объединяет простые источники и эффекты в звуковые эффекты.

Сама игра действительно является небольшой, но для её запуска всё равно потребуется не самая базовая система. В минимальных требованиях у неё должны быть процессор Intel Core i5, видеокарта GeForce GTX 770 и 8 Гбайт оперативной памяти.