Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
Бизнесмен обогатился благодаря решению суда, который вернул ему гигантский бонус в акциях Tesla.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз увеличил и без того огромное личное состояние, установив абсолютный мировой рекорд. По подсчётам специалистов из американского издания Forbes, состояние Маска превышает показатель в $700 миллиардов. Причём, новый резкий скачок по денежным поступлениям произошёл вовсе не из-за рыночных успехов его компаний (у той же Tesla, например, всё очень плохо с «Кибертраком»), а благодаря победе в Верховном суде штата Делавэр, который отменил запрет на выплату бизнесмену гигантского вознаграждения в виде опционов Tesla стоимостью 139 миллиардов.

Аналитикам Forbes пришлось срочно пересматривать методологию оценки объёма личного капитала Илона Маска, поскольку ранее они учитывали этот спорный пакет акций с 50-процентным дисконтом из-за юридических рисков. После вердикта судей полную стоимость активов пришлось вернуть в расчёты, что моментально и увеличило состояние миллиардера почти на 70 миллиардов и довело общую сумму до астрономических 749 миллиардов долларов. Скорость обогащения предпринимателя бьёт все мыслимые рекорды: планку в 500 миллиардов он взял 1 октября 2025 года, а рубеж в 600 миллиардов преодолел буквально на днях - 15 декабря.

Возвращение опционов привело к тому, что именно Tesla вновь стала самым дорогим активом в портфеле миллиардера, обогнав космическую империю SpaceX. С учётом возвращённого бонуса и имеющихся у него 12% обыкновенных акций, доля Маска в автоконцерне теперь стоит 338 миллиардов долларов, тогда как ракетный бизнес оценивается в 336 миллиардов. Впрочем, эксперты полагают, что именно SpaceX в будущем сделает предпринимателя первым в мире триллионером, и это может случиться уже в 2026 году после запланированного выхода на IPO.

Ближайшие преследователи на этом фоне отстали безнадёжно, поскольку занимающий второе место сооснователь Google Ларри Пейдж владеет состоянием «всего» в 252,7 миллиарда долларов. Замыкают тройку и четвёрку лидеров председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон и основатель Amazon Джефф Безос, чьи объёмы капиталов колеблются в районе 240 миллиардов долларов, что более чем в три раза меньше нынешних показателей Маска.

#илон маск #деньги #миллиардеры
Источник: forbes.ru
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
2
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Частные инвесторы хотят выделить $1 млрд на строительство самого большого в мире коллайдера ЦЕРНа
+
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
16
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
1
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
+
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
Moore Threads представила в Китае игровой GPU с 50-кратным ростом трассировки лучей и чип для ИИ
+
NVIDIA и SK hynix готовят новый SSD для ИИ с десятикратным повышением производительности
+
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
1
Benchlife: Nvidia планирует масштабное сокращение производства видеокарт GeForce
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
4

Сейчас обсуждают

Foxcon
11:23
Народ, а что делать с меню ПУСК в 11, после обновления? После последнего обновления оно мне очень не нравится и кажется это будет "последней соломинкой сломавшей спину осла", серьезно рассматриваю ва...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Dentarg
11:14
Кроме NPU нужно ещё добавить одно супер ядро для однопотока. Итого 5 видов ядер + ещё видеовстройка.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Dentarg
11:13
Поиграли и хватит.
Видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ могут снять с производства из-за стоимости видеопамяти
Сергей Абакумов
11:06
А потом Тайвань внезапно мирным путём присоединится к Китаю, представляете какой подрыв жёп будет за океаном. А если серьезно то план такой, достроить передовые фабрики в штатах и устроить заварушку,...
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Overseer man
11:05
Пусть горит в аду со всем масонством.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
ark-bak
10:51
Это типа тоже для мира, уёпки.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
ark-bak
10:50
Да хоть триллион.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
lion77815
10:44
как что память выпаивать и за 300$ на авито
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
wooopggabg
10:27
Чимба рассуждает про невежество и дезинформацию - ничего смешнее вы сегодня уже не прочитаете
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Алексей Кузнецов
09:50
Если у китайцев есть кохонес, то попробуют перехватить что-то. После перехватов кораблей в Венесуэлу и Иран. Но сам в наличие оных не верю.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter