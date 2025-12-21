Бизнесмен обогатился благодаря решению суда, который вернул ему гигантский бонус в акциях Tesla.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз увеличил и без того огромное личное состояние, установив абсолютный мировой рекорд. По подсчётам специалистов из американского издания Forbes, состояние Маска превышает показатель в $700 миллиардов. Причём, новый резкий скачок по денежным поступлениям произошёл вовсе не из-за рыночных успехов его компаний (у той же Tesla, например, всё очень плохо с «Кибертраком»), а благодаря победе в Верховном суде штата Делавэр, который отменил запрет на выплату бизнесмену гигантского вознаграждения в виде опционов Tesla стоимостью 139 миллиардов.

Аналитикам Forbes пришлось срочно пересматривать методологию оценки объёма личного капитала Илона Маска, поскольку ранее они учитывали этот спорный пакет акций с 50-процентным дисконтом из-за юридических рисков. После вердикта судей полную стоимость активов пришлось вернуть в расчёты, что моментально и увеличило состояние миллиардера почти на 70 миллиардов и довело общую сумму до астрономических 749 миллиардов долларов. Скорость обогащения предпринимателя бьёт все мыслимые рекорды: планку в 500 миллиардов он взял 1 октября 2025 года, а рубеж в 600 миллиардов преодолел буквально на днях - 15 декабря.

Возвращение опционов привело к тому, что именно Tesla вновь стала самым дорогим активом в портфеле миллиардера, обогнав космическую империю SpaceX. С учётом возвращённого бонуса и имеющихся у него 12% обыкновенных акций, доля Маска в автоконцерне теперь стоит 338 миллиардов долларов, тогда как ракетный бизнес оценивается в 336 миллиардов. Впрочем, эксперты полагают, что именно SpaceX в будущем сделает предпринимателя первым в мире триллионером, и это может случиться уже в 2026 году после запланированного выхода на IPO.

Ближайшие преследователи на этом фоне отстали безнадёжно, поскольку занимающий второе место сооснователь Google Ларри Пейдж владеет состоянием «всего» в 252,7 миллиарда долларов. Замыкают тройку и четвёрку лидеров председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон и основатель Amazon Джефф Безос, чьи объёмы капиталов колеблются в районе 240 миллиардов долларов, что более чем в три раза меньше нынешних показателей Маска.