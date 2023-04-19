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На прошлой неделе Китай провел очередное испытание комплекса противоракетной обороны средней дальности, тем самым повысив способность своих МБР наземного базирования отражать угрозы со стороны Соединенных Штатов и Индии..15 апреля этого года агентство Associated Press сообщило, об успешном проведении Народно-освободительной армией Китая (НОАК) испытаний по перехвату ракет средней дальности, продемонстрировав тем самым свою готовность сбивать баллистические ракеты из космоса.

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Учебные стрельбы китайских ракет класса "земля-воздух". Photo: Global Times

Перехват на среднем участке траектории обеспечивает наиболее продолжительное временное окно для успеха операции. На этой стадии полета у приближающегося боеприпаса заканчивается энергия, и он при входе в атмосферу, начинает двигаться по предсказуемой баллистической дуге, что обеспечивает возможность применения сразу нескольких ракет системы ПРО.

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В НОАК заявили, что испытания проводились на китайской территории и не были направлены против какой-либо другой страны, не сообщая при этом, о пораженных целях, количестве выпущенных ракет и местах их падения.

Западные эксперты считают, что в этом испытании Китай, вероятно, задействовал ПРО HQ-19. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, ракеты этой системы аналогичны американской Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) с дальностью стрельбы от 1 тыс. до 3 тыс. км, и предназначены для перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД).

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Китай не впервые испытывает свои средства противоракетной обороны. Так, в октябре прошлого года СМИ сообщили об успешном испытании наземной системы перехвата среднего радиуса действия. Тогда оборонное ведомство Китая тоже заявило, что испытания носили чисто оборонный характер и не были направлены против другого государства.

При этом в Пентагоне несмотря на "безобидность" заявлений тут же начал вопить, что эти испытания направлены против американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного или подводного базирования, расположенные в регионе АТР.

В США заявили, что такие мероприятия могут проводиться в рамках усилий КНР по повышению живучести ядерного потенциала наземного базирования, который будет выполнять функцию "ракетной губки", притягивающей ракеты и отводя их от населенных пунктов, вынуждая тем самым противника запускать больше МБР для успешной атаки. Кроме того, продолжает издание, наземный арсенал МБР Китая позволяет ему ударить первым, несмотря на многолетнюю политику Пекина "не использовать ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах".

Таким образом, октябрьские испытания НОАК по перехвату МБР полностью совпадают с попытками Китая повысить живучесть своего ядерного арсенала, что в условиях высокой конкуренции с Соединенными Штатами и растущей напряженности вокруг Тайваня приобретает все более важное значение.

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В прошлом месяце издание Asia Times писало, что Китай, (в первую очередь благодаря России), планирует нарастить свой ядерный арсенал с 400 до 1500 боеголовок к 2035 году. При этом 700 ядерных боеприпасов будет вполне достаточно для того, чтобы Китай гарантированно мог нанести второй удар по США, а также наносить удары тактическим ядерным оружием на всех театрах военных действий.

Китай провел успешные испытания системы противоракетной обороны наземного базирования средней дальности. Пекин пытается парировать ракетные угрозы со стороны Индии и США. На фото концепт противоракеты (ракеты-перехватчика) HQ-19. Photo: Military Today

В этом месяце мы писали о том, что Пентагон анонсировал производство МБР нового поколения (NGRV), которая отличается повышенной живучестью, летальностью и точностью. Ракеты NGRV будут иметь модульную конструкцию и открытую архитектуру. Такое решение по мнению специалистов позволит в будущем создавать боеголовки нового типа, которые будут “точно и эффективно” поражать труднодоступные цели, (например, шахтные пусковые установки).

Ранее в апреле прошлого западные медиа сообщали о планах Соединенных Штатов принять на вооружение ракету LGM-35A Sentinel для замены, давно устаревшей LGM-30G Minuteman III в качестве основного элемента сил ядерного сдерживания наземного базирования.

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Так же, как и концепция NGRV, LGM-35A Sentinel будет иметь модульную конструкцию и открытую архитектуру, позволяющую легко заменять устаревшие и вышедшие из строя компоненты, интегрировать новые механизмы безопасности, комплексы наведения, а также инструменты преодоления систем ПРО.

МБР LGM-35A Sentinel, по сравнению с LGM-30G Minuteman III, будет иметь улучшенное соотношение тяги и веса, что позволит ей нести более массивную полезную нагрузку и повысит ее универсальность. Ракеты LGM-35A Sentinel смогут нести до трех боевых частей или дополнительные средства поражения.

Возможно, пишет АТ, что Китай, кроме США, строит свои системы ПРО для противодействия Индии. Asia Times еще в августе прошлого года писала об успешных испытаниях индийской баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ), запущенной с атомной подводной лодки INS Arihant. Скорее всего, во время Индия задействовала свою БРПЛ "Сагарика", которая имеет относительно небольшую дальность полета в 700 км и может нести боеголовку весом в до 1000 кг.

Китайская зенитно-ракетная система ПРО HQ-19, готова к принятию на вооружение

Таким образом, продолжает АТ, для запуска ракет индийскому подводному флоту придется маневрировать в непосредственной близости от территории Китая, что в свою очередь создает угрозу нападения НОАК и сводит на нет всю целесообразность создания ПЛАРБ. Поэтому в 2020 году Индия приступает к испытаниям БРПЛ К-4 – нового баллистического боеприпаса с дальностью поражения от 3000 до 3500 км, пытаясь тем самым устранить пробелы своих ядерного сил морского базирования.

Кроме того, на фоне возобновления напряженности на границе с Китаем Нью-Дели уже предприняла ряд мер направленных на создание ракетных войск стратегического назначения (РСВН). Как сообщила в декабре прошлого года Asia Times, Индия приступила к строительству стратегических мостов, тоннелей и подземных ракетных баз в приграничных с Китаем районах.

Эти военные объекты должны защитить ядерный арсенал Индии от превентивных атак и позволят Нью-Дели быстро нанести ответный удар. Кроме того, в ближайшее время Индия может поставить на вооружение до 120 баллистических ракет малой дальности (БРМД) "Пралай" с дальностью поражения от 150 до 500 км. По мнению специалистов, такие боеприпасы могут быть использованы против подразделений НОАК, расположенных на линии фактического контроля (LAC). Линия фактического контроля - демаркационная линия между Индией и Китаем долгое время не признаваемая юридически, но являющаяся границей де-факто. Протяженность LAC составляет около 3 500 км.

Впрочем, сегодня производство баллистических ракет в Индии ведется недостаточно интенсивно. Так, в качестве основной тактической БР по-прежнему используются БРСД "Притхви" образца 1980-х годов. Кроме того, Индия до сих пор не приняла на вооружение БР мобильного базирования, обладая ограниченными запасами ракет Shaurya и Prahaar. Хотя у Индии есть сверхзвуковая крылатая ракета Brahmos, это оружие может оказаться слишком дорогим для развертывания в больших количествах.

Учитывая это, Хсиао-Хуанг Шу в докладе за 2021 год для Института исследований национальной обороны тайваньского аналитического центра, отмечает, что успешные испытания систем противоракетной обороны НОАК показывают, что Китай близок к реализации своих целей направленных на противодействие развертыванию США баллистические ракет средней дальности в региона АТР и нивелированию угрозы ядерных ударов со стороны Индии.

Шу говорит, что слишком медленное наращивание Соединенными Штатами ракет средней дальности, нежелание азиатских партнеров размещать у себя эти боеприпасы, а также регулярные провалы программ создания гиперзвукового оружия указывают на то, что Китай вряд ли удастся запугать в ближайшее время. Поэтому, по его словам, китайские системы противоракетной обороны будут весьма эффективно противостоять ракетным угрозам США.