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Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes

США разрабатывают для своего сухопутного ядерного арсенала боеголовки и ракеты нового поколения. По мнению Пентагона модернизированные МБР позволят сдержать ядерный альянс России и Китая
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США представили план по установке новых боевых частей на следующее поколение сухопутной части ядерной триады. Объявление сделано на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем и Россией, двумя ведущими ядерными державами мира. Многие западные эксперты усматривают в этом новой виток холодной войны.

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Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III в шахте. Photo: Twitter / Screengrab

В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что ВВС США объявили конкурс на разработку концепта боевой части (Next Generation Reentry Vehicle - NGRV) для установки на новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, которые должны обладать "повышенной живучестью, летальностью и точностью".

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В докладе говорится, что ядерная боеголовка будет размещена в головной части ракеты. По умолчанию на каждой ракете LGM-35A Sentinel ВВС США будет установлена одна боеголовка, однако при необходимости их количество может доведено до двух или даже трех - тут все зависит ситуации на международной арене.

Breaking Defense пишет, что NGRV будет использовать модульную конструкцию с открытой системной архитектурой. Уникальная цифровая технология позволит в будущем использовать такие элементы, как эффективные боевые блоки и средства противодействия.

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В рамках этого проекта Пентагон пытается заменить свои давно устаревшие МБР наземного базирования. В апреле прошлого года Asia Times опубликовала статью о планах США по замене LGM-30G Minuteman III времен холодной войны на LGM-35A Sentinel. Вашингтон намерен завершить эту программу к 2029 году. Согласно прогнозам, LGM-35A Sentinel будет использоваться вплоть до 2070-х годов.

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В отличие от LGM-30G Minuteman III, LGM-35A Sentinel будет использовать модульную конструкцию и открытую архитектуру программного обеспечения. По мнению экспертов, такой подход позволит легко заменить устаревшие компоненты, что даст возможность участвовать в процессе модернизацию и усовершенствование системы сразу нескольким подрядчикам. В первую очередь, это касается мер безопасности, систем наведения и средств поражения.

В ввод в эксплуатацию новых МБР - LGM-35A Sentinel позволит проводить обслуживание боеголовок при закрытых люках бункера, что по сравнению с LGM-30G Minuteman III нивелирует проблемы безопасности и снизит затраты на охрану объекта. В отличие от LGM-30G Minuteman III, ракеты LGM-35A Sentinel будут обладать улучшенной тяговооруженностью, благодаря чему они получат возможность нести более тяжелую полезную нагрузку, например, три ядерных боеголовки или какие-то другие средства поражения.

В Пентагоне заявили, что новый проект по реконструкции межконтинентальных баллистических ракет свидетельствует о высокой значимости ядерного арсенала сухопутного базирования США. Учитывая это, Тодд Харрисон в докладе Центра стратегических и международных исследований за 2017 год пишет, что МБР наземного базирования выполняют две основные роли в ядерной триаде США.

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части во время оперативных испытаний на базе ВВС Ванденберг, Калифорния. Photo: US Air Force / Senior Airman Ian Dudley

Прежде всего, Харрисон отмечает, что МБР наземного базирования играют роль "ракетной губки", которая притягивает к себе ракеты противника. По его словам, противник должен потратить как минимум одну ракету на нейтрализацию географически разнесенных целей в рамках превентивного удара, что увеличивает количество и потенциал ракет, необходимых для успешности такой атаки.

Во-вторых, ракеты МБР наземного базирования обеспечивают возможность нанесения первого удара, поскольку, в отличие от ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках или подводных лодках, они практически всегда находятся в состоянии боевой готовности и могут быть запущены в течение нескольких минут.

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Однако несмотря на стратегическую важность ядерного арсенала наземного базирования США, он остро нуждается в модернизации. В статье для американского журнала Time, опубликованной в сентябре 2022 года, У. Дж. Хенниган сообщает, что ядерный арсенал США сухопутного базирования, построенный на базе ракеты LGM-30G Minuteman III, все еще использует раритетные компоненты 1960-х годов, испытывает трудности с морально и физически устаревшими системами управления и контроля, базируется в обветшалой инфраструктуре и нуждается во все более сложном и дорогостоящем техническом обслуживании.

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Несмотря на это, пишет Хенниган, ядерный арсенал наземного базирования крайне важен для США в плане стратегического сдерживания России, Китая и Северной Кореи.  С ним не согласны некоторые эксперты, указывающие на то, что ядерного оружия воздушного и морского базирования США более чем достаточно для сдерживания потенциальных противников. А вот шахтные пусковые установки как раз и являются заманчивой целью для атак потенциального противника, поскольку авария на одном из таких объектов может привести к ядерной катастрофе.

Тем не менее, постоянная потребность США в стратегическом сдерживании против меняющихся ядерных угроз со стороны вероятных противников и для успокоения своих союзников побудила Пентагон к модернизации своих ядерных средств.

Межконтинентальная баллистическая ВС России на военном параде в Москве, 9 мая 2017 года. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Китайско-российское сотрудничество в области атомной энергетики по мнению Вашингтона может изменить существующий в мире паритета ядерного оружия. В конце прошлого месяца мы писали о планах Москвы предоставить Пекину уникальную технологию реактора на быстрых нейтронах. США считают, что это позволит Китаю производить больше плутония и, следовательно, быстро увеличивать свой ядерный арсенал.

Экспорт ядерной продукции, пишет Asia Times, позволит России компенсировать расходы, которые резко возросли после начала военного конфликта на Украине. Возможно, что увеличение ядерного потенциала Китая с 400 до 700 боеголовок в сочетании с более диверсифицированными средствами доставки, включая малозаметные бомбардировщики, железнодорожные ракетные комплексы и подводные лодки с баллистическими ракетами, позволит Пекину создать мощный арсенал для нанесения "второго удара", с возможностью нанесения последующих ограниченных ударов на разных театрах военных действий.

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В докладе Центра исследований глобальной безопасности "2023 год", отмечается, что Россия и Китай связаны неприязнью к глобальному миропорядку, возглавляемому США, и полны решимости покончить с ним. Оба государства обладают досочными ядерными арсеналами для разрушения американских альянсов и ослабления политической воли США в защите своих интересов.

В документе также сказано, что Китай и Россия, используя ядерное сдерживание и шантаж, угрожают Соединенным Штатам и их союзникам. За последние два десятилетия зависимость союзников США от ядерного оружия в вопросах стратегического сдерживания неуклонно растет, вследствие чего необходимо, чтобы гарантии ядерной безопасности США по-прежнему вызывали доверие

В документе упоминается о потенциальном ядерном альянсе между Москвой и Пекином, а также о том, что США не способны сдерживать Китай и Россию одновременно. Авторы пишут, что пока Вашингтон будет занят одним из противников, другой может начать действовать против интересов США и, воспользовавшись тем, что Америка отвлеклась, в качестве стратегического прикрытия своих действий разыграть сценарии применения ядерного оружия.

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