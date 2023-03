За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно Российская Федерация отправила в Индию очередной дивизион "суперсмертоносной" системы ПВО дальнего радиуса действия С-400 "Триумф". Об этом сообщают многочисленные средства массовой информации.

реклама

The S-400 complex consists of several dozen vehicles.Photo: Sergey Malgavko/TASS

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Индии Денис Алипов заявил в прошлом месяце, что Россия в ближайшее время поставит Индии третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". "Третий девизион будет поставлен в самое ближайшее время... Обе стороны нацелены на завершение контракта, и мы, несомненно, это сделаем. Этому ничто не помешает", - подчеркнул дипломат.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В начале марта неназванный источник в министерстве обороны Индии сообщил, что российская сторона полностью выполнила обязательства по поставке третьего дивизиона самоходной ЗРС С-400 "Триумф" для Военно-воздушных сил Индии (IAF). В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на сумму 5,5 млрд долларов США на приобретение пяти систем С-400 для ВВС Индии. Два полка системы, поставленные к настоящему времени, уже поступили на вооружение ВВС Индии.

Напомним, что в сентябре 2018 года Москва заключила контракт о продаже Нью-Дели пяти полков 3PK C-400 на сумму 5,5 миллиарда долларов США. Два дивизиона поставленных ранее уже приняты на вооружение ВВС Индии и сегодня несут боевое дежурство на важных объектах страны.

реклама

Первая система, пишет издание Eurasian Times, была поставлена в конце 2021 года и развернута в штате Пенджаб для предотвращения угроз со стороны Пакистана. Вторая в 2022 году, - в коридоре Силигури, ("Куриная шея") для противодействия НОАК.

Как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в интервью российскому федеральному агентству ТАСС, к концу этого года концерн планирует закрыть сделку поставив в Индию все пять полков С-400.

Loading components of the S-400 Triumf surface-to-air missile systems, which will be delivered to India, into an aircraft of the Russian Defense Ministry. Photo: Sergey Malgavko/TASS

Мобильная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" представляет собой самый передовой комплекс дальнего радиуса действия ВС РФ. Эти ЗРК экспортировались в Белоруссию, Индию, Турцию и КНР. При этом огромный интерес к системе проявило множество других государств, включая Катар и Саудовскую Аравию.

С-400: история уникальной поражающей способности

реклама

Успех российских систем противовоздушной обороны в первую очередь обусловлен серьезными капиталовложениями, сделанными СССР в развитие наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) в годы холодной войны.

Первой советской зенитной ракетной системой была С-25 "Беркут", поступившая на вооружение в 1955 году. Она могла уничтожать цели, летящие на сверхзвуковых скоростях на высоте до 20 километров.

Однако у комплекса С-25 отсутствовала мобильная платформа, которую можно было бы перемещать и маскировать для развертывания защитного "панциря" на всей территории СССР. В результате инженерами НПО "Алмаз" был разработан комплекс С-75 "Двина".

ЗРС С-75 наиболее широко применялась за всю историю войск противовоздушной обороны. За все время ее эксплуатации на экспорт было поставлено более восемьсот дивизионов комплекса. Кроме того, именно этой системой были сбиты одни из самых культовых самолетов ВВС США.

реклама

Первые комплексы поступили на вооружение в 1957 году, а уже 7 октября 1959 года система уничтожила свою первую цель, сбив на Пекином, самолет-шпион тайваньских ВВС Мартин B-57 "Канберра". Однако в целях секретности официальный Пекин заявил, что самолёт Тайваня был уничтожен истребительной авиацией НОАК.

Francis Garry Powers Standing In Front Of The U-2 (Twitter). Internet Journal Defense One, Journal Eurasian Times Magazin

Впервые ракетный комплекс "Двина" стал широко известен после того, как 1 мая 1960 года используя новую, высотную ракету В-750ВН (13Д), сбил под Свердловском американский самолет-шпион U-2, пилотируемый гражданином США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, который выполняя миссию ЦРУ фотографировал сверхсекретные объекты советской инфраструктуры.

27 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса "Двина" сбила в небе над Кубой еще один самолет U-2, пилотируемый майором американских ВВС Рудольфом Андерсоном, (пилот погиб) что едва не спровоцировало ядерный конфликт между СССР и Соединенными Штатами.

ЗРК С-75 "Двина" активно использовался во вьетнамской войне (1965-73 гг.) и в странах Ближнего Востока в 60-е - 70-е годы прошлого столетия.

При этом, апофеозом войны во Вьетнаме стала 11-дневная операция "Лейнбейкер-2" в 1972 году, в которой участвовало более 200 бомбардировщиков В-52 ВВС США, сбросивших на Ханой более 13 тысяч тонн бомб. В результате было уничтожено огромное количество стратегически важных объектов, включая военные сооружения, железнодорожные магистрали, электростанции, заводы и т.д.

По данным военных специалистов СССР, в 1972 году в ходе выполнения 1 150 боевых залпов российскими ЗРК были сбиты 421 самолет ВВС США. При этом американцы каким-то чудом сумели насчитать 4 220 ракетных пуска, однако признали потерю только 48 своих бомбардировщиков.

В 1967 году в СССР началась разработка системы С-300 «Фаворит». Она должна была заменить устаревшие комплексы С-25 "Беркут" и C-75M "Двина" и противостоять ударам стратегической и тактической авиации, а также стратегических крылатых и аэробаллистических ракет. Комплекс SA-10 GRUMBLE (по кодификации НАТО) был принят на вооружение в 1975 году.

Продолжающаяся специальная военная операция по защите Донбасса свидетельствует об эффективности ЗРК С-300П, которая активно используется по обе стороны конфликта. Более того, многие специалисты оборонного ведомства США положительно отзываются о об этом уникальном средстве ПВО.

С-25 "Беркут" (по классификации НАТО: SA-1 Guild) Высотный зенитно-ракетный комплекс советской разработки в музее "Капустин Яр" в Знаменске, Россия. Internet Journal Defense One, Journal Eurasian Times Magazin, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Разработка ЗРС С-400 "Триумф" началась в конце 1980-х годов. Она велась российским НПО "Алмаз" с целью модернизации советских комплексов С-300. Согласно имеющейся информации, 70-80% технологий, использованных в первоначальном варианте С-400, были заимствованы у С-300, включая модули для хранения ракет, пусковые установки и РЛС.

Любопытный момент: некоторые военные аналитики на Западе утверждают, что причина недовольства Вашингтона по поводу закупки С-400 Индией и в первую очередь Турцией заключается в том, что С-75 (нанесшие сокрушительный удар по самолюбию США) являются прародителем знаменитой сегодня системы С-400.

В 2018 году военный эксперт из Новой Зеландии Рк Симха в интервью агентству Спутник сказал, что "С-400 является эволюцией ЗРК С-75, которая в мае 1960 года сбила самолет-разведчик ВВС США в небе над Советским Союзом", и это главная причина, по которой США пытались не допустить заключения контракта между Москвой и Нью-Дели о поставках ЗРК С-400.

Дальность обнаружения целей ЗРК С-400 составляет 600 км, а дальность стрельбы - до 400 км. Дальность поражения авиационных целей до 240 км, баллистических до 60 км. Комплекс способен уничтожать цели на высоте от 5 до 30 тысяч метров, движущиеся на скорости до 4,8 км в секунду (более 14 Махов). Всё это делает его по-настоящему смертоносной системой противовоздушной обороны.

Потенциал С-400 по борьбе со стелс-технологиями Запада

С-400 также позиционируется МО России как эффективное оружие противодействия малозаметности, на основании чего многие специалисты утверждают, что широкое распространение систем С-400 в "нужных нам странах" может серьезно ограничить возможности стелс-истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II ВВС США.

Зенитно-ракетный комплекс СА-75М "Двина" с ракетой В-750В. Internet Journal Defense One, Journal Eurasian Times Magazin, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Аргументы относительно противодействия стелс-технологиям, связанные с С-400, в основном касаются РЛС Небо-M - радиолокационного комплекса обнаружения с фазированной антенной решеткой, который работает в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах.

Радары УКВ-диапазона (очень высокой частоты) российского производства представляют серьезную угрозу для малозаметных целей, включая американские самолеты F-35. РЛС УКВ-диапазона обычно работают в диапазоне длин волн от одного до трех метров. Известно, что электромагнитное излучение рассеивается от объектов, размеры которых меньше длины волны. Это явление называется рэлеевским рассеянием.

Эксперты, критикующие концепцию F-35, отмечают, что нос самолета, реактивное сопло, а также стыки между фюзеляжем, крыльями и стойками представляют собой "очаги рэлеевского рассеяния", которые прекрасно "видят" российские УКВ-радары.

Таким образом, РЛС Небо-М в УКВ-диапазоне может выводить на цель радары, установленные на борту истребителей ВКС РФ, используемых для перехвата, например, РЛСУ "Ирбис-Э" на Су-35М, обеспечивая более узкую зону поиска и, соответственно, большую дальность обнаружения. С практической точки зрения, суть заключается в том, чтобы развернуть РЛС УКВ-диапазона в количестве, необходимом для того, чтобы лишить стелс-самолеты ВВС США возможности "подкрасться" незамеченными.

Истребители Су-35М, оснащенные БРЛС "Ирбис-Э", должны быть в состоянии обнаружить F-35 с предполагаемым коэффициентом ЭПР (Эффективная площадь рассеяния) 0,01 кв. м на дальности до 48 километров и отслеживать его на расстоянии до 30 километров. В свою очередь, РЛС Небо-М способна обнаружить F-35 на расстоянии около 152 километров, что является достаточно большим расстоянием для Су-35, чтобы начать поиск по сигналу.

Sources and References: Internet Journal Defense One, Journal Eurasian Times Magazin, Portal Air Defense Bulletin, Indias online newspaper The Print, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Janes Information Group,Journal Sputniknews.



1. (http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm)

2. (https://sputniknews.com/20180716/us-india-s400-1066404482.html)

3. (https://eurasiantimes.com/russias-most-feared-s-400-missile-that-wreaked-havoc/)

4. (https://theprint.in/india/russia-to-complete-delivery-of-third-regiment-of-s-400-missile-systems-to-india-soon-envoy/1357535/)

5. (https://rg.ru/2020/02/04/rossiia-nachala-proizvodstvo-zrk-s-400-triumf-dlia-postavok-v-indiiu.html)

6. (https://www.janes.com/defence-news/industry-headlines/latest/russia-delivers-third-s-400-system-to-india)