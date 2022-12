За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

МиГ-29 был принят на вооружение Военно-воздушных сил СССР в 1982 году. Эта машина была разработана после более тяжелого перехватчика МиГ-31 и тактического фронтового бомбардировщика Су-24М. МиГ-29 A (Fulcrum) относился примерно к той же весовой категории, что и F-18A Hornet ВВС США, и поэтому с самого начала конструировался с прицелом на противостояние F-16 и F-18. Однако по сравнению с этими истребителями самолёт получил ряд серьезных преимуществ. В частности, на МиГе устанавливались ракеты класса "воздух-воздух" большей дальности и с более мощными боевыми частями. Кроме того, он обладал гораздо большей скороподъёмностью и оперативной высотой, а также большей скоростью и маневренностью.

реклама

MiG-29K (series "9-31") during the demonstration performance at the MAKS-2003 air show. Journal Military Watch Magazine.

МиГ-29А участвовал в воздушных боях в Ираке, Сирии, Эритрее и Югославии, правда, в первых трех эпизодах у него не было возможности вступить в бой с истребителями своего класса. (МиГи охотились за более мощными и тяжелыми истребителями F-15 и Су-27). Впрочем, был один случай, когда МиГ-29 столкнулся с истребителем своей весовой категории. Это случилось вовремя Каргильской войны, когда индийские ВВС специально закупили эти машины, для противодействия пакистанским F-16, поставляемым Соединенными Штатами.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Военно-воздушные силы Индии стали первым зарубежным покупателем МиГ-29, заказав первую партию в 1982 году и приняв на вооружение первую машину в 1985. Это произошло примерно через два года после приобретения Пакистаном американских F-16A/B. (На тот момент у США образовался избыток экспортных истребителей из-за аннулирования в 1979 году крупного иранского контракта). При сравнении возможностей двух самолетов превосходство МиГа было особенно очевидным благодаря его более мощным ракетам класса "воздух-воздух".

Российский МиГ-29 ( на переднем плане) и американский F-16. Journal Military Watch Magazine.

реклама

Позже испытанные в Германии МиГ-29 по своим летно-техническим характеристикам превзошли всех западных конкурентов. Кроме того, на этих машинах были развернуты ракеты малой дальности Р-73М с увеличенными углами целеуказания. Такое преимущество позволяло МиГам практически всегда в ближнем бою атаковать первыми.

Наличие инфракрасной системы поиска и слежения, а также нашлемных прицелов сделало МиГи-практически неуязвимым на близких дистанциях и высокоэффективным инструментом противодействия натовским самолетам на средних дальностях. Известно, что иракские МиГ-29 не оснащались ракетами Р-73М, и это лишило их серьезного козыря во время войны за освобождение Кувейта (война в Персидском заливе).

Что же касается более удаленных целей, то в данном случае существенное преимущество МиГам обеспечивали ракеты Р-27. Они отличаются более высокой дальностью и более мощными боеголовками, в отличие от ракет AIM-7, которыми оснащались F-16.

Pakistani F-16 (top) and Indian MiG-29. Journal Military Watch Magazine.

реклама

Уже в самом начале конфликта Пакистан продемонстрировал готовность к агрессивным действиям и перебросил F-16 для вторжения в воздушное пространство Афганистана для оказания поддержки радикальным джихадистам. Как минимум один из этих самолетов был потерян в результате попадания ракеты "воздух-воздух". Однако руководство военно-воздушных сил Пакистана заявило, что это крушение стало результатом ошибки собственных средств ПВО, а не действий афганских или российских истребителей.

ВВС Индии задействовали истребители МиГ-29 для противодействия пакистанским F-16 в 1999 году, когда индийская армия вступила в бой с повстанцами в Кашмире, которых, поддерживал Исламабад. Во время военных действий, Индия получила превосходство в воздушном пространстве над Кашмиром, где нанесла множество высокоточных ударов с использованием советских истребителей. По имеющейся информации, именно МиГ-29 сыграли решающую роль в отражении атак пакистанских ВВС. Из-за превосходства МиГов в воздушном пространстве Кашмира пакистанские ВВС старались избегать с ними встречи любой ценой. В результате МиГ-29 так и не пришлось вступить в открытую схватку с F-16. Хотя, известно об одном случае, когда индийский МиГ-29 использовал свой радар, чтобы обнаружить F-16, в попытке пересечь границу. Уже сам факт присутствия советских самолётов существенно повлиял на соотношение сил в пользу Индии.

МиГ-29К - многоцелевой истребитель четвёртого поколения Индийских ВМС. Journal Military Watch Magazine.

Главное преимущество индийских "Точек опоры" (или Fulcrum, по классификации НАТО) перед пакистанскими F-16 Fighting Falcon заключалось в том, что Москва своевременно предоставляла Дели самые последние апгрейды и новейшие системы вооружений. С другой стороны, американские санкции на поставки оружия не позволили Исламабаду нарастить потенциал своих истребителей F-16.

реклама

Индийские МиГи 29 были вооружены самыми передовыми комплексами для поражения целей за пределами видимости, а в 1996 году на них были установлены первые модификации ракет Р-77 с максимальной дальностью пуска 80 километров. Благодаря активному радиолокационному наведению, эти боеприпасы работали по принципу "выстрелил-забыл". Такая концепция позволяла свести к минимуму количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Пакистанские F-16 не имели подобного функционала, и это делало их крайне уязвимыми.

F-16 "Боевой сокол" военно-воздушных сил Пакистана. Journal Military Watch Magazine.

Более высокая маневренность МиГ-29 и наличие ракет Р-73 с увеличенными углами целеуказания, обеспечили самолету серьезное преимущество в условиях визуального контакта. Однако пакистанские пилоты прекрасно понимали опасность столкновения с передовыми индийскими истребителями и опасались потерять свои немногочисленные F-16. Таким образом, российские самолеты сыграли решающую роль в обеспечении превосходства Индии в воздухе, а во время конфликта в Каргиле позволили вертолетам и штурмовикам индийских ВВС оказывать пехоте беспрепятственную огневую поддержку.

Самолеты Falcon до сих пор находятся на вооружении пакистанских военно-воздушных сил, и теперь оснащаются усовершенствованными модификациями ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C, благодаря которым могут поражать вражеские цели на дистанциях чуть более сотни километров. Кроме того, Исламабад в небольшом количестве приобрел более совершенную модификацию F-16C/D, которая, в отличие от F-16A, имеет лучшую авионику, однако менее маневренна.

Indian Armed Forces MiG-29 fighter jet. Journal Military Watch Magazine.

Сегодня индийские МиГи-29 играют не столь значимую роль в обороне страны. Однако теперь они могут использовать более совершенные модификации Р-77, которые в сочетании с увеличенной высотой полета, большей кинетической энергией, и отличной маневренностью, позволяющей уклоняться от атак противника, скорее всего, обеспечат индийским ВВС решающее преимущество.

В настоящее время все МиГи Индии модифицированы до уровня 4++ (МиГ-29UPG), и теперь оснащаются новым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) и современным радаром (БРЛС) "Жук-M-2Э" с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Подобный апгрейд обеспечил значительное преимущество над F-16, оснащенными устаревшими РЛС с механическим сканированием, более уязвимыми к помехам. Последняя партия истребителей МиГ-29UPG была отправлена в Индию в 2020 году

Indian Air Force Su-30MKI. Journal Military Watch Magazine.

Стоит также упомянуть еще об одной модификации МиГ-29, которые Индия закупала у России в 2000-х и 2010-х годах для своих ВМС. Речь идет многоцелевом корабельном самолете МиГ-29К (серия 9-41). Впрочем, эти машины использовались не только в морских, но и в наземных операциях. Последние варианты считаются самыми совершенными из всех модификаций МиГ-29. Благодаря улучшенной конструкции планера, спроектированного и построенного уже после распада Советского Союза, удалось значительно сократить расходы на эксплуатацию самолета.

Обе модификации UPG (серия 9-20) и K (серия 9-41) получили новые, более мощные двигатели и существенно увеличенный запас топлива. Если в 1990-ые годы МиГ-29 безусловно считался самым эффективным военным самолетом в Южной Азии, то впоследствии он уступил этот титул Су-30МКИ и Rafale, которые поступили на вооружение индийских военно-воздушных сил в 2002 и 2020 годах соответственно.

Теперь, что касается, пакистанских F-16. Постепенно они будут выводится из эксплуатации, поскольку Исламабад закупил китайские истребители J-10C и JF-17 Block 3, которые по своим характеристикам существенно их превосходят.

Источники и ссылки: Airforce, Journal Military Watchmagazine, Airwar, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Энциклопедия Музея Победы.

1. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29k.html)

2. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29upg.html)

3. (https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/mig-29k-kub/)

4. (http://www.airforce.ru/content/daidzhest-1/169-mig-29-vs-fa-18/)

5. (https://victorymuseum.ru/encyclopedia/technic/voenno-vozdushnye-sily/samolet-istrebitel-mig-29-sssr/)

6. (https://militarywatchmagazine.com/article/when-the-mig-29-faced-off-against-the-f-16-why-india-s-mig-fleet-was-key-to-retaining-air-superiority-over-pakistan-in-the-kargil-war)