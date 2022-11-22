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Тяжелый двухдвигательный истребитель Су-30МКА сегодня составляет основу боевого парка самолетов ВВС Алжира и с момента поступления на вооружение в 2009 году является лидирующим истребителем Африканского континента с возможностями, не имеющими аналогов в этом регионе. Вариант MKA, заказанный Алжиром, был серьезно доработан за счёт внедрения технологий истребителей Су-35 и снятого с производства Су-37. В частности, на Су-37 была установлена РЛС Н-О11М - одна из первых в истории РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой, а на Су-35 - управляемым предкрылком, двигателями АЛ-31ФП и соплами с вектором тяги. Во времена холодной войны Су-27 считался лучшим истребителем, но новый Су-30МКА значительно превзошел его по эффективности и тактико-техническим характеристикам. Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКА ВВС Алжира

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Новая машина разрабатывалась крупнейшим российским авиационным холдингом АО "Компания "Сухой" на базе Су-30МКИ и Су-30МКМ, поставлявшихся в Индию и Малайзию, немного отличаясь от них лишь в части авионики. Высокая степень унификации с производственными Су-30МКИ (МКМ) позволила конструкторам Су-30МКА воздержаться от строительства опытных образцов, а сразу перейти к производству серийных моделей, которая была передана заказчику сразу после окончания летных тестов.

Прототип истребителя Су-37

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Алжир приобрел Су-30МКА практически не рискуя, поскольку разработка подобных модернизированных вариантов Су-30 ранее уже была реализована в интересах ВВС Индии. Поступившие на вооружение в 2002 году индийские Су-30МКИ практически идентичны варианту МКА и на тот момент считались самым эффективными истребителем в мире. Основным отличием между этими двумя модификациями являлось удаление израильской авионики, используемой на индийских самолетах, из-за давней вражды между Алжиром и Тель-Авивом. (Если подробнее двигатель с отклоняемым вектором тяги был разработан с "международным" составом БРЭО - Россия-Франция-Израиль-Индия).

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В качестве основного конкурента за место в состав будущего алжирского флота рассматривался легкий французский истребитель Dassault Rafale. Он имел приблизительно такую же стоимость, но был значительно дешевле в обслуживании благодаря гораздо меньшим размерам и более низким эксплуатационным издержкам. Однако более совершенные характеристики Су-30 позволили сделать выбор в пользу российского самолета.

Су-30МКА произвел запуск противорадиолокационной ракеты Х-31П

Первые Су-30МКА были поставлены в рамках крупного контракта стоимостью 8 миллиардов долларов, заключенного в 2006 году. 28 самолетов были приобретены параллельно с учебно-тренировочными самолетами Як-130 и другими видами вооружений. Алжир изначально планировал приобрести меньшее количество Су-30МКА и построить свой флот главным образом на базе модернизированных МиГ-29 с такой же продвинутой авионикой и вооружением. Однако на тот момент Россия предлагала только машины советской постройки, доведенные до современных стандартов, а не истребители нового класса.

Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКА алжирских ВВС

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Таким образом, Алжир вернул первоначальные поставленные МиГи и обменял их на дополнительные Су-30. В результате заказ на Су-30 был увеличен до 44 самолетов, что и было реализовано в 2010 году. Контракт 2006 года ознаменовал начало серьезных инвестиций в модернизацию алжирских средств воздушной обороны, и в 2015 году последовал заказ еще на 14 самолетов Су-30МКА, в результате чего общее количество самолетов достигло 58 единиц.

Первый в мире серийно выпускаемый сверхманевренный истребитель.

В этом году Алжир дополнительно ассигновал $12 млрд на приобретение оружия российского производства. Таким образом, сейчас по объему закупок оружия РФ Алжир занимает второе место среди всех покупателей, уступая лишь Индии. Кстати, наши африканские товарищи заказали не только 30-е "СУМКИ", но и многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Вполне вероятно, что новые машины будут оснащаться современными ракетами класса "воздух-воздух" Р-77 и Р-37М.

Лётно-технические характеристики :



Модификация Су-30МКА Размах крыла, м 14.7 Длина самолета, м 21.9 Высота самолета, м 6.37 Площадь крыла, м2 62.0 Масса нормальная взлетная 26400 максимальная взлетная 34500 Двигатели 2 ТРДДФ АЛ-31ФП Тяга, кгс 2 х 12500 Максимальная скорость, км/ч на высоте 2200 у земли 1350 Практическая дальность, км 3000 Практический потолок, м 17300 Экипаж 2 Вооружение: Одна 30-мм пушка ГШ-301 с боекомплектом на 150 снарядов, установленная на правой стороне фартука крыла. 12 пилонов позволяют нести 8000 кг полезной нагрузки.

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Источники: Journal Military Watch, Airwar

http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30.html http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30mka.html https://militarywatchmagazine.com/article/algerian-su30mka-africa-fighter-evaluate