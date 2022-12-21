Почему Минобороны России высоко ценит истребители "Лисья гончая"

На прошлой неделе, российский многоцелевой истребитель МиГ-31 (Foxhound по классификации НАТО) Северного флота ВМФ России перехватил в акватории Баренцева моря норвежский разведывательный самолет P-3C Orion. Это событие произошло на фоне усиления военного присутствия НАТО вблизи северных границ Российской Федерации. При этом Норвегия все чаще становится очагом напряженности в отношениях между Москвой и странами Североатлантического альянса.

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МиГ-31БСМ ("изделие 01БСМ")

Пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации о данном инциденте заявила следующее: "Экипаж истребителя ВКС РФ идентифицировал воздушную цель как морской разведывательный самолет Lockheed P-3C Orion норвежских военно-воздушные сил и сопровождал его над акваторией Баренцева моря. Нарушений государственной границы Российской Федерации допущено не было... Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранных государств".

Истребитель-перехватчик МиГ-31 считаются самым эффективным российским самолетом с точки зрения потенциала ведения воздушных баталий. Впервые МиГ-31К проявил себя в ходе реальных военных действий в марте этого года, когда нанес мощный удар гиперзвуковой ракетой Х-47М2(9-А-7660) "Кинжал" по складу боеприпасов вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске.

МиГ-31К - специально разработанный самолет-носитель для ракетного комплекса "Кинжал". Самолет способен наносить удары по целям на дальностях свыше двух тысяч км.

В отличие от него, многоцелевой истребитель МиГ-31БСМ принял участие в СВО на Украине несколько позже и продемонстрировал свои сильные стороны только в октябре. МиГ-31 имеет самый мощный радар в мире. Более того, эти самолёты более чем на двадцать лет опередили весь мир в части внедрения РЛС с активной фазированной антенной решёткой. На эти машины могут быть установлены ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" - с повышенной дальностью до 400 км, непревзойденной скоростью 6 Махов и мощными 60-килограммовыми боевыми частями.

"Лисья гончая" - самый большой и самый быстрый самолет в мире, построенный для ведения воздушного боя. Высокие эксплуатационные характеристики позволили использовать на МИГ-31 самую крупную во всей мировой авиации радиолокационную станцию и переносить очень большую полезную нагрузку. Кроме того, благодаря своему уникальному потенциалу самолет может использоваться в условиях Арктики, что особенно актуально с учетом растущей напряженности в регионе.

Согласно информации, полученной от СМИ, ракеты Р-37М успешно проявили себя в ходе военных действий над Украиной, демонстрируя высокий потенциал в комбинации с МиГ-31БМ. В прошлом месяце стало известно, что этими ракетами удалось сбить один Су-24 и несколько Су-25 украинских ВВС. Сегодня на вооружении ВКС России находится более 250 самолетов МиГ-31 различных модификаций. Около сотни машин модернизированы до версии МиГ-31БСМ и оснащены новейшими бортовыми РЛС "Заслон-М".

В начале ноября точно такой же норвежский самолёт-шпион Lockheed P-3 сбросил гидролокационный буй перед российской атомной подлодкой "Князь Владимир". Российские подводники отнеслись к этому совершено спокойно и нейтрализовали угрозу.

Sources and references: Website Airwar, Aviamuseum, Журнал Military Watch Magazin,

1. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31.html)

2. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31bm.html)

3. (http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/rf/istrebiteli/istrebiteli-okb-mig/dalnij-istrebitel-perehvatchik-mig-31/udarnyj-samolet-mig-31k/)

4. (https://militarywatchmagazine.com/article/mig31-norwegian-spy-plane-prizes-foxhound)

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