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Общая рыночная стоимость биткоина составляет около 1,03 трлн долларов (общий объем криптовалютного рынка - более 3 трлн долларов), что соответствует рыночной стоимости компании Tesla, которая составляет около 1,06 трлн долларов. Если бы биткоин был корпоративным предприятием, он стал бы шестой по величине компанией в мире по рыночной капитализации, чуть ниже Tesla и чуть выше Meta, Nvidia и Berkshire Hathaway. Однако, в отличие от электромобилей Tesla, биткоины не создаются на заводе.

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Подобно тому, как золото добывается из земли посредством горных работ, биткоин также добывается, но уже на компьютерах. Децентрализованная бухгалтерская книга, в которую записываются и отслеживаются криптовалюты, также известная как блокчейн, также является децентрализованной системой; поэтому она играет важную роль в развитии сети биткоина. Майнинг - это, по сути, способ кодирования и декодирования блокчейна.

Помимо своего значения для индустрии децентрализованных финансов (DeFi), торговля биткоинами также стала прибыльной возможностью для инвесторов, в то время как добыча монет является огромным источником выбросов углекислого газа.

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Что такое майнинг биткоина и как он работает?

Биткоин (BTC) - это децентрализованная криптовалюта, что означает, что ни одно государственное учреждение или финансовая организация (например, банк, Всемирная торговая организация, МВФ и т.д.) не владеет сетью биткоина. Майнеры биткоина используют специализированные компьютеры для решения сложных криптографических задач, которые используются для проверки и добавления транзакций в блокчейн.

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Каждый блок состоит из нескольких отложенных транзакций. Как только майнер решает криптографическую задачу, он сообщает об этом другим участникам сети. Затем другие майнеры проверяют решение. Если достаточное количество майнеров дает свое согласие, блок добавляется в бухгалтерскую книгу (т.е. токены покупаются или продаются и имеют нового владельца), и майнеры переходят к следующему блоку. За каждую подтвержденную запись в блокчейн вносится новый блок, а майнер получает определенное количество биткоинов в качестве вознаграждения.

Вновь добытые биткоины становятся частью уже существующей базы данных биткоинов, и весь этот процесс называется майнингом биткоинов.

Майнеры пытаются первыми составить 64-значное шестнадцатеричное число, называемое "хэш". В этом числе зашифрованы данные из блока. Транзакции, которые происходят в блокчейне, например, покупка и продажа токенов, используют хэш, а не данные, такие как имя и адрес человека. Именно это обеспечивает секретность и безопасность для покупателей и продавцов криптовалюты.

Каждый блок содержит заголовок, состоящий из номера версии, временной метки, хэша, использованного в предыдущем блоке, корня Меркла (хэш всех хэшей всех транзакций в блоке до этого момента), числа, которое майнеры решают (называется "nonce", что означает "число, используемое однократно") и целевого значения для хэша.

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Для того чтобы зашифровать данные и завершить хэш, майнер должен найти nonce, который представляет собой строку случайных чисел. Для этого майнеры используют алгоритм, который перебирает все возможные решения, пока не найдут правильное. Работа, связанная с поиском nonce, называется "доказательством работы".

После того как nonce найден, он добавляется к хешированному содержимому предыдущего блока, а затем снова хешируется. Если новый хэш меньше или равен целевому значению в заголовке, то он принимается в качестве решения; новый биткойн добывается и выдается майнеру, а блок добавляется в блокчейн.

По состоянию на ноябрь 2021 года, в качестве вознаграждения за майнинг выигравший майнер получает 6,25 биткоина (1 января 2022 года один биткоин стоил $35 022, но стоимость меняется ежедневно). Первоначально это вознаграждение составляло 50 биткоинов, но каждые четыре года оно уменьшается на 50% в ходе так называемых халвингов. Последний халвинг состоялся в мае 2020 года.

Чтобы получить вознаграждение, майнер должен первым представить хэш, который меньше или равен целевому хэшу. Поскольку хэширование включает в себя выполнение большого количества функций очень быстро, оно требует огромной вычислительной мощности компьютера. Для этого используются специальные мощные вычислительные машины, называемые "ригами", которые могут стоить десятки тысяч долларов каждая и потреблять огромное количество электроэнергии.

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Чтобы максимально увеличить свои шансы первыми найти целевой хэш, майнеры объединяют свои вычислительные мощности в пулы, а затем делят вознаграждение за добычу. В настоящее время большая часть майнинга осуществляется в пулах, что вызывает обеспокоенность тем, что добыча все больше монополизируется крупнейшими пулами.

Поскольку полученное решение хэш-головоломки не может быть подвергнуто обратному инжинирингу, любой проверенный блок, однажды введенный в децентрализованный блокчейн, полностью защищен, и никто не может в дальнейшем изменить информацию, хранящуюся внутри блока.

Однако существует возможность дважды потратить токен, переписав блокчейн. Чтобы сделать это, цифровые грабители должны контролировать не менее 51 процента возможностей сети по решению головоломок. Поскольку пулы для майнинга становятся все больше, некоторые из них, возможно, приближаются к тому, чтобы накопить потенциал для атаки на 51 процент.

Что такое майнинг биткоина: Как это работает, доказательство работы и многое другое Simplilearn

Почему майнинг биткоина - сложный процесс?

Как и любой физический товар, биткоин также имеет ограниченное предложение. По словам предполагаемого изобретателя биткоина Сатоши Накамото (которым, возможно, является австралийским компьютерщиком Крейгом Райтом), всего можно добыть только 21 миллион биткоинов, а недавний отчет показал, что 90% биткоинов уже добыто. В том же отчете также говорится, что хотя сейчас осталось добыть только 10% биткоинов, его алгоритмы разработаны таким образом, что последний биткоин будет выпущен только в 2140 году.

Текущее вознаграждение биткоина также не является фиксированным, а уменьшается вдвое каждые четыре года (каждый раз после добавления 210 000 блоков). В 2009 году майнер зарабатывал 50 биткоинов за каждую подтвержденную транзакцию, но в 2024 году, когда произойдет следующий халвинг, вознаграждение уменьшится с текущих 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Однако, несмотря на снижение размера вознаграждения, потенциальный доход от майнинга увеличился в геометрической прогрессии благодаря резкому росту цен на биткоины за последние пару лет. Если в 2010 году цена 50 биткоинов составляла всего $0,04, то сегодня один BTC стоит более $35 000. Если не учитывать комиссионные за транзакции, то в день дебюта биткоина инвестиция в 100 долларов могла бы приобрести 125 000 BTC.

Когда биткоин только появился, вознаграждение за каждый добытый блок начиналось с 50 биткоинов. На сегодняшний день произошло три халвинга, и вознаграждение за блок стало составлять 50 с 2009 года, 25 с 2012 года, 12,5 с 2016 года и 6,25 BTC с 2020 года. В последний раз уменьшение биткоина в два раза произошло 11 мая 2020 года.

Интересно, что майнером биткоинов может стать любой человек с базовыми компьютерными знаниями, для этого не требуются знания программирования или продвинутые компьютерные навыки. Однако для того чтобы соответствовать высоким требованиям по обработке данных, прибыльная деятельность по добыче биткоинов требует мощной компьютерной системы, которая должна быть оснащена интегральной схемой специального назначения (ASIC) или графическими процессорами (GPU).

Майнер также должен иметь доступ к дешевому, быстрому и безлимитному интернету, поскольку в процессе добычи биткоинов ему приходится постоянно загружать и скачивать несколько гигабайт данных. Еще одним важным требованием для майнинга биткоинов является экономически эффективное энергоснабжение. Установки для майнинга криптовалют ( вычислительная система с несколькими графическими процессорами) работают 24 часа в сутки и потребляют большое количество энергии. Например, майнинговая установка с тремя графическими процессорами может потреблять более одного киловатта электроэнергии в день.

Крупные фермы по добыче биткоина могут насчитывать до тысячи графических процессоров. В августе 2021 года в Экибастузе (Казахстан) был построен новый майнинговый комплекс, который, как предполагается, после полного ввода в эксплуатацию будет вмещать 50 000 майнинговых платформ. Именно поэтому после того, как Китай запретил майнинг криптовалют, многие добытчики решили перенести свои мощности в другие регионы с дешевым электричеством и хорошей энергетической инфраструктурой.

По данным исследования Cointribune, биткоин (BTC) является худшей криптовалютой для окружающей среды. Cointribune

Влияние майнинга биткоина на окружающую среду

Однако большие затраты энергии, связанные с майнингом биткоина, заставляют задуматься о его негативном воздействии на окружающую среду. Исследование, опубликованное в журнале Колумбийского университета Consilience, показывает, что майнинг биткоина ежегодно потребляет 121,36 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, что превышает годовое потребление электроэнергии в таких странах, как ОАЭ, Аргентина и Бельгия.

В том же исследовании показано, что 61% энергии, потребляемой в майнинге, производится из таких невозобновляемых ресурсов, как уголь и природный газ, а большая часть из 39% возобновляемой энергии производится за счет гидроэлектростанций. Более широкое использование невозобновляемых источников энергии крупными горнодобывающими предприятиями может негативно сказаться на глобальных усилиях по снижению углеродного следа за счет резкого увеличения выбросов углерода. В то время как чрезмерное использование гидроэнергии может поставить под угрозу жизнь водных организмов, нарушить естественное течение рек и даже повлиять на качество воды.

В октябре 2021 года нью-йоркская компания Greenidge Generation попала в новости, когда некоммерческие экологические организации Sierra Club и Earth Justice обвинили её в угрозе окружающей среде, так как она в огромных количествах сжигала ископаемое топливо для энергоснабжения своих систем по добыче биткоинов. Greenidge владеет вертикально интегрированным предприятием по майнингу биткоинов и газовой электростанцией мощностью 106 МВт в Нью-Йорке. Компания пользуется преимуществами низкой стоимости электроэнергии благодаря доступу к ценовому узлу Millennium Pipeline, который устанавливает относительно низкие рыночные цены на природный газ.

Сенатор Кирстен Гиллибранд (D) из Нью-Йорка также призвала Агентство по охране окружающей среды (EPA) оказать содействие в решении вопроса о том, может ли Greenridge продолжать эксплуатацию своей электростанции. Сенатор заявила, что майниг-компании "представляют значительный риск для экологической устойчивости нью-йоркского региона Finger Lakes".

Компания Greenidge обязалась стать на 100% углеродно-нейтральной, приобретая углеродные квоты, сертифицированные такими организациями, как American Carbon Registry (ACR) и Verra. Однако без майнинга биткоинов эта компания, скорее всего, вообще не работала бы. Кроме того, существуют планы других компаний взять на себя управление высокоэмиссионными "пиковыми" электростанциями - энергосистемами, которые обычно работают только во время пикового спроса в течение нескольких часов, - чтобы они работали для майнинга криптовалют 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что когда годовое потребление электроэнергии от добычи биткоинов было “всего“ 45,8 ТВтч, (почти одна треть от текущего потребления), выбросы углекислого газа достигли 22,9 метрических тонн. Это количество углеродного следа больше, чем общее количество CO2, выделяемое при энергоснабжении более чем 2,6 миллиарда домашних хозяйств в течение года.

Помимо выбросов от майнинга, на каждую транзакцию Bitcoin приходится 707 кВт/час электроэнергии, что в 11 раз больше, чем у Ethereum, а выбросы CO2, по разным оценкам, составляют от 300 до 480 килограмм. Это происходит каждый раз, когда вы нажимаете на приложение, чтобы купить латте или перевести часть монеты приятелю, который выиграл у вас пари в гольф.

Эксперты утверждают, что криптовалютные майнеры и транзакции, работающие на невозобновляемых источниках энергии, способны привести к тому, что страны не смогут выполнить Парижское соглашение. Исследование, опубликованное в журнале Nature, также предупреждает, что майнинг биткоинов и другие связанные с ним виды деятельности могут ускорить глобальное потепление. Считается, что майнинг криптовалют также приводит к увеличению потребления воды в промышленности и проблеме электронных отходов на нашей планете.

Электростанции тоже потребляют огромное количество воды. Так Greenidge ежедневно забирает до 530 тысяч кубометров пресной воды из озера Сенека для охлаждения станции и сбрасывает воду, которая на 10 градусов °C теплее, чем средняя температура озера, что ставит под угрозу дикую природу и экологию водоёма.

Так как майнеры постоянно обновляют свои установки для увеличения вычислительной мощности (специализированные установки устаревают каждые 1,5 года и не могут быть использованы ни для чего другого). По оценкам специалистов, только сеть биткоина ежегодно производит 11,5 тысяч тонн электронных отходов.

Каково идеальное будущее для добычи криптовалют. Source: NaMaKuKi/pexels

Будущее майнинга биткоина

В марте 2021 года генеральный директор Tesla Илон Маск сделал объявление в Twitter, заявив: "Теперь вы можете купить Tesla за биткоин", но после громкого возмущения связанного с экологическими последствиями такого шага, два месяца спустя он отменил своё решение. В июне Маск написал в Твиттере: "Когда майнерами будет представлено доказательство разумного использования чистой энергии, Tesla возобновит продажи автомобилей за биткоины".

Майнинг биткоина является важной частью зарождающейся децентрализованной экономики, которая, по мнению некоторых, способна уменьшить неравенство доходов и снизить уровень бедности. Поскольку это прибыльный бизнес, многие крупные игроки также внимательно следят за рынком биткоина.

Однако опасения, связанные с влиянием добычи биткоинов на экосистему нашей планеты, о которых говорят Илон Маск и различные экологические организации, звучат вполне обоснованно. Поэтому, чтобы сделать майнинг этой криптовалюты успешным и долгосрочным бизнесом, майнерам следует сосредоточиться на внедрении устойчивых и экологически чистых решений. В то же время правительствам также необходимо убедиться, что майнинговая деятельность не представляет угрозы для реализации усилий, направленных на достижение углеродного нейтралитета.