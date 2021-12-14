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amv212 За пост начислено вознаграждение
Добыто 90% биткоинов - осталось чуть более 2 миллионов монет
Майнеры уже исчерпали 90 процентов всего оборота биткоина, а оставшиеся 10 процентов, по прогнозам, закончатся к 2140 году из-за халвинга.
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В понедельник биткоин преодолел важный рубеж, достигнув 90 процентов от общего объема эмиссии, поскольку 18,9 млн биткоинов из максимально возможного 21 млн уже заработаны и находятся в обращении на различных биржах. Последние данные показали, что оставшееся количество биткоинов для майнинга составляет 2,1 миллиона, или 10 процентов от общего объема запасов.

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Майнинг биткоина - это процесс, который требует интенсивного потребления энергии для вычислительной мощности, необходимой для генерации новых блоков.

Сатоши Накамото, таинственный создатель биткоина, запрограммировал алгоритм майнинга так, что скорость генерации биткоина уменьшается вдвое за каждые 210 000 добытых блоков или примерно раз в четыре года. Одним словом, уменьшение вдвое означает, что скорость майнинга биткоина со временем будет снижаться. Общий объем оборотных средств биткоина ограничен его создателем на уровне в 21 миллион единиц.

На момент создания криптовалюты в 2009 году майнерам платили 50 биткоинов за блок, но халвинг в 2016 году снизил вознаграждение до 12,5 биткоинов, а затем до 6,25 BTC в мае 2020 года. Следующий халвинг, ожидаемый в 2024 году, снизит вознаграждение до 3,125 BTC.

На добычу 18,9 миллиона биткоинов ушло 12 лет, но добыча оставшихся 2,1 миллиона затянется до 2140 года, согласно оценкам, основанных на активности майнеров и сроках халвинга. Впрочем, оставшихся 119 лет для добычи может оказаться недостаточно, чтобы сделать ваших внуков богатыми, как Скрудж Макдак, поскольку одна треть всех выпущенных биткоинов оказалась под контролем 10 000 частных инвесторов.

Символический биткоин на ладони шахтера. Adrian Vidal/iStock

 

"Биткоин достиг исторической вехи, поскольку 90 процентов от максимального количества в 21 миллион BTC уже заработано. Дефицит биткоина - один из самых интересных аспектов его использования в качестве инвестиций, и это то, что начинают понимать многие люди, учреждения и правительства. Я думаю, что дефицит биткоина приведет к резкому росту предложения криптовалюты, что поможет ему в ближайшие 10 лет обогнать по рыночной стоимости золото, а это около 10 триллионов долларов", - сказал Маркус Сотириу, аналитик британского брокера цифровых активов GlobalBlock, в интервью изданию The Independent.

В то время как биткоин пытается подняться выше отметки 50 000 долларов после третьего падения в 2021 году, из-за различных факторов это будет непросто, но в долгосрочной перспективе прогнозы остаются положительными. По прогнозу Сотириу, в будущем цена за один биткоин может составить 500 000 долларов.

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Сейчас цена биткоина составляет 46 960 долларов, что примерно на 30 процентов ниже исторического максимума в 67 749,63 доллара.

#биткоин #халвинг #халвинг bitcoin
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