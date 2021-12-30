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Илон Маск заявил, что люди попадут на Марс в ближайшие десять лет
Илон Маск считает, что люди высадятся на Марсе в течение десятилетия. Но насколько реалистичны подобные прогнозы, учитывая, что звездолет еще даже не вышел на орбиту?
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На днях Илона Маска снова попросили сделать прогноз о сроках высадки человека на Марс. На этот раз Маск заявил, что мы окажемся на Марсе менее чем через 10 лет, что, безусловно, является весьма амбициозной целью.


Илон Маск заявил в подкасте, что SpaceX высадит людей на Марс в  ближайшие от пять - десять лет. SpaceX; Britta Pedersen-Pool/Getty ImagesSpaceX

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Маск сделал этот прогноз во время своего двух  часового интервью на подкасте Лекса Фридмана, и он более-менее соответствует предыдущим прогнозам миллиардера. На вопрос, когда, по его мнению, SpaceX высадит людей на Марс, Маск ответил следующее: "В лучшем случае - через пять, в худшем - через 10 лет".

По словам Маска, самое большое препятствие, которое предстоит преодолеть SpaceX, - это разработка транспортного средства, способного оптимизировать грузоподъемность на орбиту и затем на Марс. "Starship - это самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных", - заявил Маск, добавив, что " основной задачей оптимизации Starship является снижение себестоимости доставки тонны груза на орбиту и, в конечном итоге, себестоимости доставки тонны груза на поверхность Марса".

В настоящее время, по его словам, невозможно добраться до Марса даже за 1 триллион долларов, поэтому, экстраполируя эту цифру, Маск надеется снизить эксплуатационные расходы Starship примерно на 100-200 миллиардов долларов в год. Даже по самым меркантильным стандартам Маска, это будет беспрецедентный инженерный подвиг.

Для сравнения: в 2020 году NASA выделило около 546,5 млн долларов на программу исследования Марса, когда запустило марсоход Mars Perseverence, а в 2021 году - 6,88 млрд долларов на программу Artemis, причем значительная часть этих средств была выделена SpaceX Маска. Весь операционный бюджет NASA в 2021 году составил чуть менее 25 миллиардов долларов. 

Илон Маск: SpaceX, Марс, автопилот Tesla, самостоятельное вождение, робототехника и искусственный интеллект | Lex Fridman Podcast 

Маск снова преувеличивает или SpaceX сможет это осуществить?

Так насколько реалистично это предсказание? Маск широко известен тем, что слишком много обещает и не всегда доводит дело до конца. Наиболее очевидный пример - его заявления о полной автономности электромобилей, которые даже компания Tesla признала преувеличенными.

Почему же тогда заявления Маска о возможностях SpaceX должны быть другими? Хотя SpaceX, безусловно, продемонстрировала невероятные инженерные достижения, они в основном связаны с инновациями в том, что мы уже умеем делать, а именно: выводить спутники на орбиту и стыковаться с Международной космической станцией.

Звездолет SpaceX, на который Маск возлагает большие надежды, еще даже не отправился в космос, несмотря на то, что орбитальные полеты уже запланированы на следующий год. На данный момент Starship является пока неиспытанной технологией в области космических запусков, и хотя есть все основания полагать, что в конечном итоге он добьется успеха, ему предстоит пройти ряд этапов, прежде чем можно будет всерьез рассматривать возможность полета на Марс.

Самым крупным из таких этапов будет высадка на Луну корабля Artemis, которая запланирована на 2025 год. Это дало бы SpaceX целых пять лет от высадки на Луну до посадки на Марс. Конечно, такое не исключено, но, несомненно, весьма смело.Однако следует учитывать, что пока компания SpaceX не показала, как можно повторно использовать ракету, никто и не думал, что это возможно, а SpaceX сделала это настолько обыденным делом, что теперь это является основным аспектом её успешного бизнес-плана.

Возможно, SpaceX еще не успела вывести звездолет на орбиту, но она неоднократно доказывала, что сомневающиеся ошибаются, поэтому даже самые смелые прогнозы нельзя так просто отвергать. Кроме того, не стоит путать высадку людей на Марс и колонизацию Марса.

Starship | SN15 | Flight Test Recap 

Даже если SpaceX удастся посадить корабль с экипажем на Марс скажем в декабре 2031 года, и человек выйдет на его поверхность на пару секунд, тут же поднимется на борт корабля, а затем улетит обратно на Землю, Маск технически выполнит это предсказание, и этот сценарий не так уж и не возможен, как может показаться на первый взгляд.

Например, путешествие на Марс на звездолете должно занять около восьми месяцев, а полет туда и обратно - около полутора лет. К 2031 году NASA планирует создать на Луне постоянную базу, которая будет в определенной степени автономной, и такая технология позволит сделать длительное путешествие на Марс гораздо более реалистичным. 

Кроме того, взлет с марсианской поверхности будет не намного сложнее, чем с Луны. Гравитация Луны составляет 16,67%, а гравитация Марса примерно 38% от земной, поэтому для запуска с поверхности красной планеты потребуется в два раза большая мощность. Космические аппараты Apollo 1969-1972 гг. смогли успешно покинуть Луну с гораздо меньшей мощностью, чем SpaceX будет использовать при посадке и старте на Марсе.

SpaceX уже продемонстрировала, что может благополучно посадить Starship после высотного спуска, поэтому, если предположить, что она сможет сделать это после орбитального полета в следующем году, то для высадки человека на Марс в 2031 все может сложиться как нельзя лучше. Впрочем, чтобы осуществить задуманное, в течение следующего десятилетия многое должно сложиться удачно, так что у SpaceX, безусловно, есть над, чем поработать, если она планирует оправдать предсказания Маска.

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Источник: businessinsider.com

#илон маск #spacex #starship #марс
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