Количество криптовалюты, которую можно легко купить, сейчас находится на историческом минимуме.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В октябре биткойн пробил апрельский потолок в $64 900, превысив отметку в $65 000. Цифровая валюта подскочила на 3%, достигнув первоначального максимума в $66 024,99, превзойдя предыдущий рекорд середины апреля.

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Emils Vanags/iStock

Рост цен произошел на фоне первого выхода криптовалюты на Нью-Йоркскую фондовую биржу и возвестил о начале новой эпохи. Теперь, в этом новом мире, биткоин подскочил выше $51 000 во время праздников, что называют "ралли Санта-Клауса", как сообщил Business Insider.

Новости появились как раз в тот момент, когда платформа Cryptorank сообщила, что на криптовалютных биржах осталось всего 6,3% от общего объема биткоина. Это означает, что предложение ведущей цифровой валюты быстро сокращается, вероятно, способствуя росту ее цены.

В пятницу биткоин торговался на 5% выше, на уровне $51 191, что успокоило опасения инвесторов по поводу последствий заявления Федеральной резервной системы США о сворачивании поддержки американской экономики и из-за распространения варианта коронавируса Omicron.

Похоже, что в это праздничное время инвесторы немного расслабились и сосредоточились на криптовалютах. Эфир также вырос на 4% и достиг $4 106, Терра(Luna) достигла рекордного максимума в $100,84, а Cardano (ADA) выросла на 8% и достигла $1,45.

Популярность биткоина будет расти и дальше, в том числе из-за низкого предложения. "Биткоин ожидает новая волна покупателей", - сказал Филипп Грэдвелл, главный экономист Chainalysis, в комментарии для Business Insider.

"Большой вопрос заключается в том, решат ли институциональные инвесторы, которые вошли в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года - большинство недавних, новых институциональных покупателей - продать биткоин этой новой волне. Если да, то ценовое давление будет ослаблено, поскольку новый спрос будет сбалансирован их продажами".

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Градвелл добавил, что если все продолжат придерживать свои акции, то ценовое давление на криптовалюту может резко возрасти из-за того, что предложение биткоина, который можно легко купить, находится на историческом минимуме.