В октябре биткойн пробил апрельский потолок в $64 900, превысив отметку в $65 000. Цифровая валюта подскочила на 3%, достигнув первоначального максимума в $66 024,99, превзойдя предыдущий рекорд середины апреля.
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Рост цен произошел на фоне первого выхода криптовалюты на Нью-Йоркскую фондовую биржу и возвестил о начале новой эпохи. Теперь, в этом новом мире, биткоин подскочил выше $51 000 во время праздников, что называют "ралли Санта-Клауса", как сообщил Business Insider.
Новости появились как раз в тот момент, когда платформа Cryptorank сообщила, что на криптовалютных биржах осталось всего 6,3% от общего объема биткоина. Это означает, что предложение ведущей цифровой валюты быстро сокращается, вероятно, способствуя росту ее цены.
В пятницу биткоин торговался на 5% выше, на уровне $51 191, что успокоило опасения инвесторов по поводу последствий заявления Федеральной резервной системы США о сворачивании поддержки американской экономики и из-за распространения варианта коронавируса Omicron.
Похоже, что в это праздничное время инвесторы немного расслабились и сосредоточились на криптовалютах. Эфир также вырос на 4% и достиг $4 106, Терра(Luna) достигла рекордного максимума в $100,84, а Cardano (ADA) выросла на 8% и достигла $1,45.
Популярность биткоина будет расти и дальше, в том числе из-за низкого предложения. "Биткоин ожидает новая волна покупателей", - сказал Филипп Грэдвелл, главный экономист Chainalysis, в комментарии для Business Insider.
"Большой вопрос заключается в том, решат ли институциональные инвесторы, которые вошли в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года - большинство недавних, новых институциональных покупателей - продать биткоин этой новой волне. Если да, то ценовое давление будет ослаблено, поскольку новый спрос будет сбалансирован их продажами".
Градвелл добавил, что если все продолжат придерживать свои акции, то ценовое давление на криптовалюту может резко возрасти из-за того, что предложение биткоина, который можно легко купить, находится на историческом минимуме.