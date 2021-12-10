Хэшрейт биткоина, отражающий мировую вычислительную мощность добычи биткоина, почти полностью восстановился до уровня, на котором он был в мае, до введения Китаем правительственных санкций в отношении отрасли, сообщает CoinDesk.
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На фоне растущего внимания к криптовалютам в мире Китай в мае ввел запрет на майнинг биткоинов и ограничил возможности финансовых учреждений по проведению криптовалютных транзакций. Это произошло вскоре после того, как Индия также предложила ввести запрет на владение, торговлю и добычу цифровых валют.
В то время Китай был мировым лидером по добыче биткоина, так как на его долю приходилось около 71 процента от мирового хэшрейта. По данным майнингового пула BTC.com, в период с мая по июнь мировой хэшрейт сократился примерно в два раза, поскольку майнеры из Китая прекратили работу.
Согласно июньским сообщениям, репрессии со стороны Китая привели к "великой миграции майнеров" в соседние страны, такие как Россия и Казахстан. Теперь, согласно новым сообщениям, хешрейт уже достиг майских уровней благодаря массовому появлению новых проектов в США и Канаде, а также благодаря оттоку майнеров из Китая.
Хэшрейт биткоина может вскоре "достичь исторического максимума".
Согласно информации портала BTC.com, хэшрейт за прошедшие три дня составил в среднем 182,83 экзахеша в секунду, что близко к майскому пику в 190,55 EH/s. Эдди Ванг, старший исследователь компании OKLink, сообщил CoinDesk, что в скором времени хэшрейт, скорее всего, поднимется выше майских показателей. "Похоже, что перед новым годом хешрейт достигнет исторического максимума", сказал Ванг. "Если только мы не получим еще одну мощную распродажу биткоина вскоре после следующей корректировки сложности".
Хорошо это или плохо зависит от того, где вы находитесь. Многие известные личности, такие как генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск, в последние месяцы выступали за использование криптовалют в качестве децентрализованного средства совершения сделок. В феврале этого года Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов, что привело к всплеску мировых криптоинвестиций. Однако позже автопроизводитель EV изменил свое решение о поддержке криптовалютных транзакций, объяснив это влиянием индустрии на окружающую среду.
Во многом это объясняется тем, что в начале этого года Кембриджский университет провел анализ, показавший, что биткойн потребляет больше электроэнергии, чем целые страны, включая Аргентину, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты.
Источник: https://www.coindesk.com