Крейг Райт, который утверждает, что является изобретателем биткоина, выиграл судебное дело, чтобы получить криптокошелек стоимостью более 56 миллиардов долларов.

Крейг Райт, который с 2016 года утверждает, что является изобретателем биткоина Сатоши Накамото, выиграл судебный процесс против семьи своего скончавшегося делового партнера Дэвида Клеймана, претендовавшей на половину содержимого криптокошелька стоимостью более $56 млрд.

Текущая стоимость кошелька Сатоши Накамото превышает 56 миллиардов долларов. urfinguss/iStock

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Биткойн был изобретен в октябре 2008 года, в разгар финансового кризиса, человеком или группой людей, называющих себя Сатоши Накамото. Он опубликовал первую белую книгу, в которой описал идею децентрализованной цифровой валюты не привязанной к какому-либо юридическому или правительственному органу. Затем для добычи криптовалюты было выпущено программное обеспечение с открытым исходным кодом, и в январе 2009 года биткоин начал свой непростой путь. В кошельке, который появился на заре майнинга криптовалюты и мог принадлежать только его основателям, хранится не менее 1,1 миллиона биткоинов.

В исковом заявлении утверждается, что Райт действовал не один при создании Биткойна. По словам Айры Клеймана, его брат Дэвид был соавтором Биткойна до своей смерти в апреле 2013 года и имеет право на долю в данных криптоактивах. Райт отверг эти обвинения и заявил, что хотя Клейман был его другом, они никогда не были партнерами, и только он является подлинным Сатоши Накамото. Однако в электронных письмах, которые были показаны суду, Райт называл Клеймана своим "партнером" до последних дней его жизни.

Во время рассмотрения дела в федеральном суде эксперт по технологии блокчейн, Кевин Мадура объяснял суду, как работает Биткойн, рассказал о процессе транзакций в блокчейне, принципе майнинга, закрытых ключах, мультиподписи и других нюансах работы системы.

Вердикт присяжных во Флориде, Майами, дал Райту право распоряжаться всеми 1,1 миллионами биткоинов, но, тем не менее, обязал его выплатить семье Клейман 100 миллионов долларов за права на интеллектуальную собственность.

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Ведущий юрист, представлявший сторону Райта, Андрес Риверо из компании Rivero Mestre LLP отметил: "Это была грандиозная победа нашей команды". После вынесения вердикта биткоин-сообщество внимательно следит за Райтом, чтобы узнать, сможет ли он доказать, что является создателем Биткойна, если выиграет судебную тяжбу.