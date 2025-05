Возможно, это ремейк Born from a Wish – приквела о Марии до встречи с Джеймсом.

Пока геймеры продолжают ждать новостей о Silent Hill f, один из пользователей Reddit, заядлый фанат игр Silent Hill отыскал на сайте SteamDB информацию о не вышедшем контенте для ремейка Silent Hill 2, который помечен как DLC. Это точно не обновление существующих DLC, поскольку их попросту нет, также у этих материалов имеются теги "Frequent Violence or Gore" и "General Mature Content", которые нужны для присуждения рейтинга для возрастного ценза.

Скорее всего, Konami и Bloober Team готовят возвращение "Born from a Wish", дополнительного эпизода с Марией, который когда-то вошёл в расширенные издания версии Xbox и позже был добавлен в Director's Cut для PS2. Более того, есть все основания полагать, что новый вариант будет значительно длиннее, с новыми локациями, головоломками и расширенным сюжетом. Скорее всего, анонс состоится на ближайшей State of Play или специальной Silent Hill Transmission, которую уже проводила Konami ранее.

Тем временем Konami планирует и далее развивать эту франшизу, привлекая новых игроков с помощью Silent Hill f. Разработчики из Neobards Entertainment подтвердили, что это независимая история в рамках франшизы, и она послужит идеальной отправной точкой для новичков в серии Silent Hill. Дата релиза Silent Hill f пока остается неизвестной.