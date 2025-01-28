Создание персонажей выйдет на новый уровень благодаря интеграции технологии захвата лица и 3D-печати с поддержкой искусственного интеллекта. Теперь геймеры смогут добавить свою внешность в игру.

Разработчики inZOI, новой игры-симулятора жизни, раскрыли свежую информацию о механиках, которые обещают сделать проект достойным конкурентом The Sims. Благодаря уникальным возможностям и инновациям, inZOI привлекает внимание геймеров.

Создание персонажей выйдет на новый уровень благодаря интеграции технологии захвата лица и 3D-печати с поддержкой искусственного интеллекта. Теперь геймеры смогут добавить свою внешность в игру. В будущих обновлениях разработчики планируют внедрить уникальные механики для взаимодействия с питомцами, что добавит в игровой процесс реалистичности.

Для строительства в игре будет действовать ограничение в 30 этажей, что позволит сохранять баланс между творчеством игроков и производительностью системы. Рассматривается добавление на заправочных станциях магазинов и туалетов, что разнообразит окружение и сделает его более функциональным.

Особое внимание уделено созданию интуитивно понятного руководства, которое поможет новым игрокам быстро освоиться в мире inZOI.

Ранний доступ к игре в Steam станет доступен 28 марта 2025 года. Это даст возможность игрокам оценить основные механики, а разработчикам — собрать обратную связь для дальнейшего улучшения проекта.



inZOI обещает стать не просто симулятором жизни, но и платформой для творчества и самовыражения. Уникальные функции, такие как интеграция ИИ, взаимодействие с окружающей средой и акцент на социальные элементы, делают игру привлекательной для широкой аудитории.