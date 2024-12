Ubisoft отключает серверы и реорганизует команды

Ubisoft объявила о завершении поддержки сетевого шутера XDefiant. Серверы игры официально отключат 3 июня 2025 года, а с сегодняшнего дня проект стал недоступен для новых игроков. Все, кто приобрел премиальное издание или потратил деньги на микротранзакции за последние 30 дней, получат полный возврат средств.

Закрытие игры стало частью масштабной реструктуризации компании. В феврале Ubisoft планирует прекратить работу студии в Сан-Франциско, разработавшей XDefiant и South Park: The Fractured But Whole. Также будет закрыта студия в Осаке. В результате этой меры без работы останутся 177 сотрудников.

Шутер XDefiant, изначально задуманный как конкурент популярным играм вроде Call of Duty, так и не смог удержать достаточное количество постоянных игроков. По словам инсайдера Тома Хендерсона, низкая вовлеченность игроков и отсутствие устойчивой прибыли стали ключевыми причинами принятого решения.

Несмотря на первоначальный интерес, проект так и не смог оправдать ожиданий, особенно на фоне сильной конкуренции на рынке мультиплеерных шутеров.

Официальные представители Ubisoft отмечают, что компания сосредоточится на более перспективных проектах и улучшении качества новых релизов. Однако новости о закрытии студий вызвали волну обсуждений среди фанатов, которые опасаются дальнейших сокращений в Ubisoft.

Закрытие XDefiant иллюстрирует проблему перенасыщенности рынка шутеров, где даже крупные студии с трудом удерживают внимание игроков. Большинство современных игр требуют не только качественного геймплея, но и постоянного выпуска нового контента, что стало вызовом для многих разработчиков.