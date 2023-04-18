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10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты

Давайте посмотрим, за какие процессоры голосуют своими кошельками покупатели. Хайповые процессоры, про которые часто пишут блогеры, не всегда становятся лидерами продаж.
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Если вы читаете обзоры новых процессоров и видеокарт на сайтах посвященных компьютерному "железу", смотрите их на популярных YouTube-каналах, а заодно регулярно общаетесь на форумах, то наверняка у вас создается впечатление о популярности тех или иных моделей, которые на слуху в данный момент. Взять к примеру, процессоры Ryzen 5000, а особенно — популярный шестиядерник Ryzen 5 5600X. Создается впечатление, что этот процессор в 2023 году стоит в каждом втором компьютере — про него вышло очень много блогов и статей, которые иногда пишет и ваш покорный слуга, купивший его четыре месяца назад, да и на форумах этому процессору посвящено множество постов.

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И здесь мы с вами попадаем в ментальную ловушку, когда думаем, что информационный шум, раздуваемый маркетологами, проникает везде и всюду, и доходит до каждого покупателя. Но огромное количество покупателей ПК вовсе не читают никаких обзоров и не смотрят видео, а просто приходят в магазин и спрашивают у продавца-консультанта компьютер, который справится с современными играми. И тут выясняется интересный момент, оказывается, что Ryzen 5 5600X и его не менее популярный младший брат Ryzen 5 5600 вовсе не являются лидерами продаж, а новые Ryzen 7000 и вовсе практически никто не покупает.

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Это подтверждает и независимая статистика, например, от сервиса Steam, которая показывает, что процессоров от AMD у пользователей совсем немного — всего 23% и это число продолжает стремительно сокращаться, а вот у конкурента, Intel — растет.

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Интересна и статистика по количеству ядер процессоров, которая показывает, что массовыми стали шестиядерные модели с долей 46%, четырехъядерных — 20%, а вот восьмиядерных всего 18%. Еще меньше процессоров с большим количеством ядер, например, 16-ядерных всего 0.95%.

Но еще более печальную для AMD картину открывает статистика видеокарт. Про потерю AMD огромной доли рынка за несколько лет уже много писали, но свежая статистика Steam просто пугает. Самая популярная видеокарта AMD — встроенная Radeon Graphics, находится лишь на 19-м месте с долей 1.23%, а самая популярная дискретная видеокарта Radeon RX 580 имеет долю рынка видеокарт всего лишь в жалкие 0.75%. Что уже говорить о новых Radeon RX 6000, похоже, что их вообще никто не покупал.

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Компанию AMD можно "поздравить", рынок игровых видеокарт она практически потеряла, повернувшись во время двух прошедших бумов майнинга лицом к майнерам, а геймерам не давая абсолютно ничего — даже никаких ограничителей майнинга в видеокартах. Или выбрасывая "огрызки", которые с трудом можно назвать видеокартами — Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400. Но даже если вы фанат компании Nvidia, не спешите радоваться — мы потеряли конкуренцию на рынке видеокарт и дикие рекомендованные цены на семейство видеокарт GeForce RTX 4000 — яркое тому подтверждение.

Но вернемся к процессорам. Я предлагаю сегодня взглянуть на самую популярную десятку процессоров магазина Регард, начав от аутсайдеров и двигаясь к самым популярным у покупателей моделей.

Core i3-12100

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На 10-м месте Core i3-12100, шустрый четерехъядерник с встроенной графикой Intel UHD Graphics 730. Процессор хорош как основа для игрового компьютерного среднего уровня, а встроенная графика позволит пересидеть какое-то время до покупки видеокарты уровня GeForce RTX 3050, вместе с которой Core i3-12100 позволит пройти все новинки игр.

Ryzen 5 5600

А вот то, что шестиядерник Ryzen 5 5600 всего лишь на девятом месте, меня сильно удивило — процессор отличный, уступающий Ryzen 5 5600X в играх всего лишь около 3%, а стоящий при этом заметно дешевле. Да и разгоняется он отлично — одним словом, отличный вариант для апгрейда систем AM4.

Core i3-12100F

А вот Core i3-12100F берут часто для игровых ПК, например, таких, как в этом блоге, причем диапазон видеокарт, с которыми с ним получится оптимальная сборка — очень широк, от GeForce GTX 1650 и до GeForce RTX 3060 8 ГБ.

Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X оказался лишь на шестом месте по популярности, а ведь если бы AMD снизила на него цену до разумных пределов не в 2022 году, а сразу после выхода на рынок — он не оставил бы никаких шансов шестиядерным процессорам от Intel.

Core i9-13900K

Core i9-13900K — отличная основа для самых мощных игровых ПК и рабочих станций. А цена после того, как мы привыкли к чудовищным ценам на видеокарты во время дефицита, уже не так пугает, да и инфляция сделала 55960 рублей уже не такой огромной цифрой.

Ryzen 5 5600G

На первый взгляд странно, что Ryzen 5 5600G обогнал по популярности Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600, но если вспомнить, что не всем нужны процессоры под мощные видеокарты, а вполне хватит встроенной графики Radeon Vega 7, а его шесть мощных ядер позволят с комфортом работать.

Core i3-10100

Если вам нужен недорогой компьютер для серфинга интернета, просмотра фильмов, офисной работы и простых игр, то Core i3-10100 станет неплохой основой. Четыре ядра и встроенная графика Intel UHD Graphics 630 для этих задач вполне производительны и хватит их еще на долго. Главное, установить в такой ПК достаточно ОЗУ в двухканальном режиме.

Core i7-13700K

У Core i7-13700K восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер, эта формула делает его отлично основой для игрового компьютера. Добавьте возможности разгона, но не забывайте про высокое энергопотребление новых камней от Intel. 

Core i5-12400F

На предпоследнем месте по популярности шестиядерник Core i5-12400F, главный конкурент Ryzen 5 5600X, немного уступающий ему в играх, а вот их цена уже долгое время находится в паритете.

Core i5-12400

И наконец, самый популярный процессор в Регарде — Core i5-12400, популярный шестиядерник со встроенной графикой Intel UHD Graphics 730. Почему покупатели предпочитают доплатить за встроенную графику может быть много причин, одна из которых — затронувший многих дефицит видеокарт. Курсы криптовалют опять начинают расти, и встроенная графика совсем не помешает, позволяя продать основную видеокарту майнерам по высокой цене.

Итоги

Вот такая десятка процессоров самая популярная в апреле 2023 года в Регарде. Как видно, покупатели в основном предпочитают процессоры Intel, включая как самые дешевые модели для бюджетных ПК, так и топовые многоядерные монстры, способные стать основой мощного игрового компьютера за несколько сотен тысяч рублей.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит у вас? И какой процессор из этой подборки вы хотите купить?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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