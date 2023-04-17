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Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр

Доллар стоит уже 81.5 рублей и комплектующие быстро растут в цене. Собираем игровой ПК, который будет тянуть все новые игры и при этом не сильно ударит по вашему карману.
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Лето и осень 2022 года были лучшим временем для сборки игровых компьютеров. Курса доллара, от которого напрямую зависят цены на комплектующие, держался в диапазоне 52-63 рубля, санкции на поставку электроники оказались не так страшны и их успешно компенсировал параллельный импорт. К тому же закончился майнинг бум и цены на видеокарты максимально приблизились к рекомендованным, а вторичный рынок позволял купить видеокарту за полцены, если вы не боялись риска.

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Но увы, праздник для покупателей компьютеров и комплектующих длился не долго и весной 2023 года цены все продолжают расти и конца этому росту не видно — все будет зависеть от того, на какой отметке стабилизируется курс доллара. Многие пользователи отложили покупку ПК в 2022 году, чтобы дождаться выхода видеокарт среднего уровня семейства GeForce RTX 4000, но столкнулись с ситуацией, когда отложенной суммы хватит теперь только на недорогой игровой компьютер.

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И вполне разумным решением будет собрать сейчас игровой компьютер начального среднего уровня, который позволит вам поиграть во все игры в разрешении Full HD за минимальную сумму. При сборке такого ПК нужно выбирать комплектующие с лучшим соотношением цена/производительность и младшие видеокарты GeForce RTX 3000, для которых еще очень долго ждать аналогов по цене и производительности среди новых GeForce RTX 4000.

Я предлагаю отправится за комплектующими в магазин Регард, где на некоторые позиции цены самые низкие в РФ, и начнем собирать нашу виртуальную сборку на этот раз мы не с процессора, а с видеокарты. Мы возьмем в нашу сборку недорогую GeForce RTX 3050, которая за счет технологии DLSS отлично показывает себя во многих играх и позволяет взглянуть на трассировку лучей. Хотя, положа руку на сердце, можно признать, что пока вполне можно обойтись без трассировки лучей в играх — картинка не особо страдает.

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Мы возьмем одну из самых недорогих моделей — GeForce RTX 3050 Palit StormX, которая, несмотря на всего один вентилятор, имеет отличный радиатор с тремя теплотрубками, что позволяет удерживать температуры до 72 градусов. А если сделать простой андервольт, то видеокарта станет совсем тихой и холодной. Стоит отметить, что в Регарде есть более дешевый вариант GeForce RTX 3050 с уменьшенным теплопакетом до 115 ватт и скромным кулером, но лучше взять проверенную временем версию StormX, имеющую удачный кулер, который справляется и с более мощными видеокартами GeForce RTX 3060.

 

Процессор

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Четрехъядерный Core i3-12100F подорожал почти на 1000 рублей, но все еще остается отличным выбором для сборки игрового ПК начального среднего уровня. В большинстве игр он обходит Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F но, в отличие от них, способен работать в очень дешевой материнской плате, ведь даже в тяжелых тестах его энергопотребление едва превышает 55 ватт. Секрет скорости Core i3-12100F — новая архитектура Golden Cove, которая отлично показывает себя в играх, при этом являясь заметно более экономичной, чем предшественницы.

Кулер процессора

Охлаждать наш Core i3-12100F будет бюджетный кулер с двумя теплотрубками и вентилятором диаметром 80 мм — ID-COOLING SE-802-SD. Но он способен отвести 95 ватт тепла и вполне справится с нашим холодным четырехъядерником. Устанавливается кулер очень просто, достаточно только защелкнуть пару петель на подпружиненной рамке крепления.

Материнская плата

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Для нашей сборки подойдут самые бюджетные модели на чипсете Intel H610, главное — взять модель с слотом M.2 для быстрых SSD-накопителей. Мы возьмем недорогую плату MSI PRO H610M-E DDR4, которая может похвалиться армированным слотом под видеокарту и довольно неплохой системой питания, пусть и без радиаторов.

Оперативная память

Наша материнская плата позволяет работать с модулями памяти с частотой 3200 Мгц но, выбирая подобные бюджетные модули, обратите внимание на тайминги, ведь между ОЗУ с таймингом CL равным 22, и с CL, равным 16 — большая разница в производительности. Мы возьмем пару модулей KingSpec (KS3200D4M13508G) общим объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16. 

SSD-накопитель

В нашу антикризисную сборку мы возьмем SSD объемом 500 ГБ, оставив модели объемом 1 ТБ для более дорогих сборок. Это будет Crucial P2 (CT500P2SSD8), объема которого в 500 ГБ вполне хватит для Windows и нескольких игр. SSD построен на контроллере Phison PS5013-E13T, развивает скорость чтения в 2300 МБ/сек, скорость записи — 940 МБ/сек, а ресурс его перезаписи равен 150 ТБ. О нагреве этого SSD в повседневном применении и игровой нагрузке можно не беспокоиться.

Блок питания

Хотя GeForce RTX 3050 требует блока питания мощностью 550 ватт, для нашей сборки вполне хватит нормального БП даже на 400 ватт, ведь видеокарта есть всего 130 ватт, а процессор даже в стресс-тестах не дотягивает до 60 ватт. Поэтому мы возьмем добротный бюджетный блок питания Chieftec (ELP-500S) на 500 ватт. В этом БП нет новомодных DC-DC преобразователей, синхронных выпрямителей и LLC-резонаторов, но он построен на качественной платформе CWT, с использованием тайваньских конденсаторов и в этой модели разработчики не экономили на важных элементах.

Корпус

Очень часто, ища корпуса в бюджетные сборки, я останавливаюсь на DeepCool MATREXX 30 Black. Стоит этот корпус всего чуть дороже 3000 рублей, но может похвалится грамотной конструкцией, благодаря которой в него помещаются довольно крупные видеокарты, а от перегрева комплектующие не страдают благодаря грамотной вентиляции. Предустановлен в корпусе один вентилятор диаметром 120 мм и не помешает установить еще один на переднюю панель. Выгляди корпус дороже, чем стоит, есть боковая крышка из закаленного стекла и пылевой фильтр для блока питания.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 58330 рублей, не особо большую сумму, ведь за нее вы получаете компьютер, который имеет отличное соотношение цена/производительность и отрабатывает каждый вложенный в него рубль. Ему доступны все новинки игр, пусть некоторые не на максимальных настройках, а технология DLSS позволит еще долго играть, не думая об апгрейде.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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SaSeD
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Зачем тогда брать этот огрызок, причем не в самом надёжном исполнение, если не проблема переплатить жалкие 30к ?
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