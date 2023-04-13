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Если вспомнить времена популярности Windows 7, то сразу после установки Windows нам требовалось устанавливать множество программ, ведь система не умела сама практически ничего. Браузер Internet Explorer не годился для нормального серфинга интернета и использовался только для скачивания Google Chrome или Mozilla Firefox, а Проигрыватель Windows Media даже не умел воспроизводить фильмы с расширением *.mkv.

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С тех пор в Windows 10, а затем и в Windows 11 постоянно расширялся функционал и теперь система сразу после установки Windows готова к работе — есть неплохой браузер Microsoft Edge, встроенный антивирус Microsoft Defender обеспечивает достаточную защиту, а фильмы можно смотреть с помощью приложения «Кино и ТВ». Но сторонние программы до сих пор имеют более удобный интерфейс или более широкий функционал, а иногда позволяют делать то, что Windows совсем не умеет делать сама. И сегодня мы рассмотрим десяток программ, которые стоит установить практически на каждый ПК под управлением Windows 10 и Windows 11.

Архиватор 7-Zip

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Для удобной работы с архивами, в которые часто будут запакованы практически все программы и файлы, которые вы скачаете на свой компьютер, вам понадобится архиватор, который будет понимать не только формат Zip, но еще и RAR с 7z. Хорошим выбором станет бесплатный архиватор 7-Zip, который понимает огромное количество форматов архивов, быстро работает и удобно интегрируется в систему.

HiBit Uninstaller

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HiBit Uninstaller — это целый комбайн полезных утилит, который умеет удалять программы без остатков, целыми пакетами, по несколько штук, а не по одной, как стандартное средство удаления в Windows. Удаляет он и компоненты Windows, расширения браузера, ненужные файлы, неиспользуемые ярлыки, дает удобный доступ к настройке служб и планировщика Windows и умеет многое другое.

Speccy

Speccy — крошечная утилита от разработчиков популярной утилиты для очистки системы от мусора CCleaner, которая следит за состоянием аппаратной части вашего ПК. За температурами и состоянием накопителей ПК нужно периодически наблюдать и здесь Speccy станет удобным выбором для начинающего пользователя, ведь утилита не перегружена лишней информацией, как популярные у энтузиастов AIDA64 или HWiNFO.

PotPlayer

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Несмотря на то, что Windows теперь умеет воспроизводить фильмы в популярных форматах, есть множество более удобных медиаплееров, например, популярный VLC Media Player. И если вам интересно узнать, если ли у VLC Media Player конкурент по удобству и функционалу, то да, он есть — это PotPlayer. Pot Player создали разработчики популярного плеера KMPlayer и он, как и VLC Media Player, имеет встроенные видеокодеки для просмотра видео. Количество настроек и функций у PotPlayer просто огромно, а дизайн интерфейса более удобен и проработан, чем у главного конкурента.

Офисный пакет OpenOffice

Если вы постоянно работаете с файлами Word и Excel, то наверняка на вашем компьютере установлен Microsoft Office, но что делать, если вам только изредка нужно открывать подобные файлы? Ставить ради таких целей Microsoft Office слишком расточительно и лучше воспользоваться одним из бесплатных офисных пакетов. Например, OpenOffice, который считается самым легким, за счет чего отлично работает даже на самых старых и слабых компьютерах, а еще у OpenOffice очень простой и понятный интерфейс.

GIMP

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Для работы с графикой у Windows до сих пор нет ничего мощнее, чем старый добрый Paint, который позволяет делать с изображениями только простейшие манипуляции. И если вам требуется что-то более серьезное, то стоит установить бесплатный графический редактор GIMP, который мало чем уступает популярному Photoshop. Функционал у GIMP огромен, но учить его целиком необязательно, вам нужно лишь запомнить функции, нужные вам постоянно, например, фильтры для обработки фотографий или возможность убирать с фотоснимков лишние элементы.

FastStone Image Viewer

Не помешает на компьютере и удобный просмотрщик изображений FastStone Image Viewer, который поддерживает огромное количество типов графических файлов и является одной из лучших альтернатив популярной утилите ACDSee. Помимо удобного просмотра изображений FastStone Image Viewer умеет делать с ними простейшие операции редактирования, для которых мы обычно используем Paint — обрезку или изменение размеров. А еще утилита умеет удалять ненужные фрагменты, выполнять подгонку и изменение цветов, ставить водяные знаки и создавать слайдшоу из ваших фотографий.

qBittorrent

Наверняка в 2023 году вам понадобится BitTorrent-клиент для скачивания файлов. Всплеск популярности этого файлообменного протокола произошел среди пользователей РФ и РБ после того, как западные магазины программного обеспечения наряду со стриминговыми сервисами просмотра фильмов и сериалов ввели против них ограничения. На помощь пришли старые добрые "торренты", где все это можно быстро скачать, не платя ни копейки. Одним из самых удобных BitTorrent-клиентов за последние годы стал бесплатный qBittorrent, который заметно превосходит по функционалу популярный uTorrent.

WinDirStat

А вот разобраться с тем, куда делось место на накопителе после установки многочисленных игр и скачивания фильмов поможет утилита WinDirStat, которая в наглядном режиме показывает, какие именно файлы и папки занимают больше всего места на диске.

Мессенджеры

В 2023 году никак не обойтись без мессенджеров на ПК, и тут все зависит от ваших предпочтений: самые популярные WhatsApp, Telegram и Viber имеют удобные версии для работы под Windows. А еще не помешает установить Skype, которым до сих пор пользуется огромное количество пользователей, а геймерам — удобнейший мессенджер Discord.

Итоги

Как видите, для того, чтобы сделать работу и развлечения на ПК более удобными, можно легко найти бесплатные утилиты, которые заменят встроенные аналоги в Windows. Весят они совсем немного и Windows со всеми нужными утилитами и даже несколькими играми вполне уместится на SSD-накопителе объемом 240-256 ГБ. В Ситилинке самыми популярными накопителями такого объема весной 2023 года стали KINGSPEC P3-256, Kingston A400 и Digma Run S9.

Пишите в комментарии, а какую программу вы добавили бы в эту подборку?

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