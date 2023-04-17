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6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр

Все чаще в компьютерах продвинутых геймеров можно увидеть сразу два SSD и сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения.
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В начале массового распространения SSD, примерно 10 лет назад, их размер был очень мал — всего 60-120 ГБ, и обычным делом было использование в компьютере сразу двух накопителей. SSD под Windows и самые требовательные игры, и жесткого диска под файлы пользователя — того, что мы скачиваем из интернета каждый день или ваших фото, видео и рабочих проектов большого объема. Такая связка из накопителей отлично показывала себя на практике, ведь SSD использовался для наиболее критичных по скорости операций, а жесткий диск брал на себя самые изнашивающие операции с большими файлами, да и хранение файлов на HDD тогда обходилось в разы дешевле, чем на SSD.

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С тех пор многое изменилось: SSD-накопители заметно подешевели и выросли в объеме, а жесткие диски попросту оказались больше не нужны многим пользователям. Выросли и скорости SSD-накопителей — интерфейс SATA III, позволяющий передавать данные со скоростью до 600 МБ/с вытесняется интерфейсом PCI-E с типом подключения M.2, позволяющим достигать на порядок больших скоростей. Но, вместе с этим вырос и средний размер игр — если в 2013 году игра, занимающая 20 ГБ, казалась очень большой, то теперь большинство новых игр приблизились к отметке в 100 ГБ или даже перевалили за нее. 

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И обычный игровой компьютер в 2023 году собирается с одним SSD-накопителем объемом примерно в 1 ТБ и без жесткого диска. Но у классической схемы из двух накопителей есть слишком много плюсов, чтобы отказываться от нее, и сегодня мы познакомимся с ними. Не забудем упомянуть и о минусах такой схемы.

Быстрый SSD под систему и бюджетный под игры и файлы

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Схема из двух SSD-накопителей позволяет вам разделить их роли — для системы взять быстрый NVMe SSD небольшого объема, например, 256 ГБ, а под игры и файлы пользователя взять бюджетный SSD большого объема с интерфейсом SATA III. Стоимость одного гигабайта на таком SSD обойдется заметно дешевле, а то, что скорость будет медленнее — ничего страшного, в играх разницу между быстрым и медленным SSD заметить на глаз практически невозможно.

Системный SSD принимает на себя основной износ

Главные враги ресурса SSD в 2023 году — это кэш браузера, который может тратить до нескольких гигабайт ресурса в сутки, системные записи Windows 10 и Windows 11, которые очень активно используют накопитель, сохранения и временные файлы игр и некоторых плохо оптимизированных программ. Если использовать два SSD-накопителя, то основой износ придется на SSD небольшого объема, на который у вас будет установлена Windows, а ресурс более дорогого и объемного SSD будет экономиться.

Возможность использовать две независимые операционные системы

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Два SSD-накопителя позволяют вам установить две независимые Windows или Windows вместе с Linux, что обеспечивает особую надежность вашей системы. Случился сбой Windows после обновления или заражение трояном — не беда, перезагружаетесь в другую ОС и продолжаете пользоваться компьютером. Главное — не забыть при установке Windows отключить второй SSD, чтобы загрузчик Windows записался на нужный вам SSD, и выделить на большом SSD отдельный системный раздел объемом 80-100 ГБ. А затем в Windows удалить букву системного раздела с другой Windows, что закроет доступ к ее файлам для большинства вредоносных программ — троянов, вирусов и шифровальщиков.

С двумя SSD легко делать бэкап

Главное правило бэкапа — он не должен храниться на том накопителе, с которого вы сохраняете данные, ведь в случае сбоя вы потеряете и данные, и бэкап. Система с двумя SSD отлично подходит для бекапа — вы можете сохранять на второй SSD как ежедневные бэкапы, так и образы системного диска целиком.  

На системном SSD всегда достаточно места

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Если игры установлены на отдельном SSD большого объема, то на системном SSD с Windows у вас всегда будет достаточно свободного места для сохранений игр и установки программ, ведь пока для Windows вполне хватает даже раздела объемом 120 ГБ, не говоря уже о 256 ГБ. А достаточное количество свободного места очень важно для SSD, оно позволяет ему равномерно распределять износ по разным ячейкам.

Игры не требуют переустановки после переустановки Windows

Отдельный SSD под игры позволит вам реже их переустанавливать, и это экономит много времени после переустановки Windows — достаточно указать в клиенте Steam или Epic Games Launcher папку с вашими установленными играми. А если вы предпочитаете "пиратки", то достаточно скопировать файлы игры из "Моих документов" и AppData и в 99% случаев игра запустится после переустановки Windows.

Теперь можно поговорить о минусах такого решения.

Связка из двух SSD-накопителей обычно дороже, чем один SSD

Главный минус связки из двух SSD — это более высокая ее стоимость. Но если не гнаться за высокой скоростью, то, купив достаточно быстрый NVMe SSD на 256 ГБ и недорогой SATA III SSD объемом 1 ТБ можно даже сэкономить, получив больший объем, по сравнению с покупкой одного быстрого игрового NVMe SSD на 1 ТБ.

Минус один порт под SSD

Еще один SSD-накопитель потребует от вас один SATA или M.2 порт, и иногда, особенно у пользователей с большим количество подключенных жестких дисков, это может стать критичным, ведь зачастую подключенный NVMe SSD отнимает у вас сразу два SATA порта.

Лишние провода в корпусе

SATA SSD потребует провода интерфейса и питания, что может испортить эстетику вашей сборки. Но, учитывая, что многие материнские платы среднего уровня, например, ASUS PRIME B660M-K D4, сегодня имеют два M.2 порта, можно купить сразу два M.2 SSD, пускай даже один из них будет с интерфейсом SATA. Такие SSD практически не греются и стоят дешевле.

Примеры того, как можно организовать связку из двух SSD

Думаю, минусы такой компоновки SSD не особо критичны и, если вам понравилась эта идея, сейчас мы посмотрим, во сколько она обойдется в реальности, взяв цены и ассортимент SSD из магазина Регард. Для начала рассмотрим бюджетную связку из M.2 SSD Kingston NV2 объемом 256 ГБ и SATA SSD SmartBuy Splash объемом 1 ТБ. Пара этих SSD обойдется вам в 7180 рублей.

А вот парочка из двух более дорогих SSD — M.2 Samsung 970 EVO Plus объемом 256 ГБ и SATA SSD Samsung 870 QVO объемом 1 ТБ обойдется уже в 11660 рублей. Но эти SSD не только быстрее, но и заметно выносливее.

Стоит отметить, что у многих геймеров подобные связки из двух SSD формируются автоматически, после апгрейдов. Но в свой ПК я специально купил бюджетный SSD SmartBuy Splash объемом 256 ГБ специально под Windows, в пару к вместительному Samsung 860 EVO на 1 ТБ. И работой этой связки я очень доволен.

Пишите в комментарии, сколько SSD установлено в вашем компьютере?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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