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10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4

Программы из этой подборки позволят вам эффективно решать большинство задач, которые встают перед пользователями ПК, сэкономят время и сделают использование ПК более удобным и комфортным.
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В предыдущих частях блога "10 полезных программ" мы познакомились с небольшими бесплатными или условно-бесплатными утилитами, которые сделают вашу работу на компьютере более удобной или добавят в Windows совершенно новые функции. Но бесплатное программное обеспечение часто уступает платным аналогам, ведь над ними работают большие команды профессионалов.

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Особенно этот разрыв заметен в софте, с помощью которого обрабатывают видео или фотографии. И сегодня мы посмотрим на несколько мощных утилит, с помощью которых вы сможете перекодировать и отредактировать свои видео или улучшить и восстановить фотографии. Предпочтение отдадим удобным в управлении утилитам с простым интерфейсом, в которых быстро смогут разобраться новички.

Topaz Video Enhance AI

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В 2023 году искусственный интеллект пробрался во все сферы жизни человека и особенно впечатляет его работа с изображениями или видео. Утилита Topaz Video Enhance AI от разработчика Topaz Labs с помощью искусственного интеллекта способна превратить старые видеозаписи с низким разрешением и артефактами сжатия в четкие видеоролики с разрешением вплоть до 8K и увеличив количество кадров для плавной картинки. Для работы Topaz Video Enhance AI потребуется как минимум видеокарта GeForce GTX 1080, а минимальный объем видеопамяти — 8 ГБ, и чем мощнее видеокарта, тем быстрее будет идти перекодировка роликов.

Topaz Gigapixel AI

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Утилита Topaz Gigapixel AI похожа на предыдущую, но работает не с видео, а с изображениями, быстро увеличивая разрешение фотографий и картинок до 600%. Искусственный интеллект делает фотографии резкими, восстанавливает некоторые детали и убирает артефакты сжатия. Для работы утилиты желательна как минимум видеокарта GeForce GTX 970.

Topaz DeNoise AI

Но если ваши фотографии сняты в темное время суток и насыщены специфическими шумами, которые дает высокое значение ISO, стоит предварительно обработать их с помощью утилиты Topaz DeNoise AI. После работы этой утилиты создается ощущение, что фотографии, снятые на недорогой смартфон, превращаются в фотографии снятые на зеркальный фотоаппарат с мощной оптикой.

Movavi Video Editor Plus

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Недавно мне потребовалось создать видеоролики с нарезкой и монтажем игрового видео, снятого в играх на разных процессорах. Но в редактировании видео я совсем не разбираюсь, поэтому такие утилиты для обработки видео, как Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro или Vegas Pro для меня слишком сложны. Начав искать видеоредактор с интуитивно понятным интерфейсом, я наткнулся на Movavi Video Editor Plus от компании Movavi, и с его помощью быстро и легко сделал обработку видео. 

Все базовые функции обработки видео, такие как кадрирование или наложение фильтров в этом редакторе не спрятаны в бесконечных меню, а буквально лежат на поверхности, что идеально для новичков. А качество получаемой работы вполне удовлетворит большинство пользователей.

Movavi Video Converter

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Есть у компании Movaviеще еще несколько полезных утилит, которые пригодятся почти на каждом ПК, например, Movavi Video Converter, предназначенная для конвертации видео и аудиофайлов. В несколько кликов с ее помощью можно изменить формат или разрешение вашего видео, перекодировать аудио и применить к ним разнообразные фильтры и эффекты.

Movavi Photo Editor

Есть у компании Movavi и утилиты для работы с фото, одной из которых — условно-бесплатной Movavi Photo Editor я давно пользуюсь для подготовки изображений для блогов. Главный плюс Movavi Photo Editor — удобный и простой интерфейс, и с помощью этого редактора можно в несколько кликов кадрировать изображение, наложить на него текст или другое изображение, изменить его размер или подтянуть контрастность.

ACDSee Photo Studio Ultimate

Но если вам нужно более мощное средство для работы с изображениями и фотографиями, то попробуйте ACDSee Photo Studio Ultimate. Утилита, в интерфейсе которой можно быстро разобраться, позволяет настраивать множество параметров изображения, меняя яркость, контраст, насыщенность, баланс белого, осветлять и затемнять отдельные участки, применять большое количество фильтров. Мощные средства обработки Raw-форматов делают эту программу отличным выбором для фотографов, которым нужно быстро обработать сразу несколько фотографий.

ACDSee Photo Studio Ultimate имеет и продвинутые инструменты работы с библиотеками изображений, способные заменить вам другие просмотрщики фотографий. А также — функции пакетной обработки изображений, способные применить фильтры сразу к тысячам изображений. Одним словом, нужная утилита для тех, кто уже перерос простые редакторы изображений, но еще не готов для профессиональных программных пакетов.

Movavi Slideshow Maker

Утилита Movavi Slideshow Maker позволит быстро создать из ваших фотографий красочное слайдшоу, наложив на него музыку и эффекты, выбрав их из множества доступных. Утилиту можно использовать как для домашнего фотоальбома, чтобы порадовать близких, так и для создания презентаций для работы или учебы.

ФотоВИНТАЖ

Но зачастую старые фото в наших альбомах находятся в плачевном состоянии, с пятнами, разрывами и царапинами. Исправить их на отсканированных изображениях поможет утилита ФотоВИНТАЖ от компании AMS Software. Утилита очень простая в управлении и покрутив несколько ползунков вы за считанные секунды избавитесь от большинства дефектов на ваших фотографиях.

Picture Colorizer Pro

Старые черно-белые фотографии можно легко превратить в цветные с помощью утилиты Picture Colorizer Pro. Утилита использует мощный искусственный интеллект, загружая ваши фото на свой сервер, раскрашивая и предлагая вам готовый результат.

Итоги

Как видите, существуют множество утилит, способных улучшить ваши фотографии и видео или помочь быстро их отредактировать. И все чаще в подобных утилитах применяется искусственный интеллект, позволяя добиться результатов, которые казались невозможными еще пять лет назад.

Но, несмотря на то, что подавляющее большинство фотографий в мире сегодня снимается на камеры смартфонов, качественная фототехника позволит добиться превосходных результатов. Ценовой порог вхождения в мир профессиональных фотографов довольно высок, и самый недорогой зеркальный фотоаппарат в Ситилинке, Canon EOS 2000D KIT, стоит почти 40000 рублей.

А для работы со старыми фотоальбомами может понадобится качественный сканер — Canon Canoscan LIDE300. Ну а если вы хотите просто получить незабываемые ощущения от процесса фотографирования, стоит попробовать фотоаппарат моментальной печати — Kodak Mini Shot 2 C210R W, способный сделать фотографии на бумаге размером 86 x 54 и 79 х 47 мм.

Пишите в комментарии, какие утилиты вы бы добавили в эту подборку?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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windows 10 windows 11 программы софт утилиты фотографии изображения видеоредактор фоторедактор обработка
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