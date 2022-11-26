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Аналитическое агентство Jon Peddie Research (JPR) опубликовало исследование рынка видеокарт, благодаря которому стало ясно, что поставки графических процессоров за последние месяцы обрушились на 25%. Но графический процессор - это только главный компонент видеокарты, но не сама видеокарта. А вот с видеокартами дела обстоят еще хуже, в третьем квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным временным отрезком в 2021 году поставки видеокарт упали на 41,6 %.

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Интересно еще и то, что если раньше дискретные видеокарты доминировали на рынке, то теперь количество мобильных и настольных видеокарт равно, что говорит о том, что все больше пользователей платформы ПК отдают предпочтение ноутбукам.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 4 вида RTX 4090 в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

Но самое интересное из отчета Jon Peddie Research - это данные о том, как обстоят дела в извечном противостоянии на рынке дискретных видеокарт компаний AMD и NVIDIA. Компании NVIDIA удалось захватить львиную долю рынка, которая составляет 88%. А количество видеокарт AMD на рынке уменьшилось за год с 17% до скромных 8%, и еще 4% занимает продукция Intel, которая представлена новыми видеокартами Intel Arc.

Кто виноват?

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8% рынка видеокарт - это пугающе низкое значение, которого у AMD не было уже более двух десятилетий. Это можно назвать не иначе как катастрофой, и если почитать, что об этой катастрофе пишут на IT-ресурсах, то складывается впечатление, что виновата только пандемия коронавируса и майнинг бум, вызвавший дефицит видеокарт. Однако все гораздо проще и в этой катастрофе виновата сама компания AMD и ее жадность.

Еще в период первого противостояния геймеров и майнеров, во время майнинг бума 2017-2018 годов, компания AMD выбрала сторону майнеров. Ее видеокарты Radeon RX 480, Radeon RX 470, Radeon RX 570 и Radeon RX 580, показывающие отличные результаты в майнинге, сразу исчезли с прилавков магазинов, отправляясь в майнинг фермы прямо с заводов, оптовыми партиями.

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Если видеокарты NVIDIA можно было найти в продаже, пусть и по высокой цене, то видеокарты AMD просто испарились. Казалось бы, можно было поддержать геймеров выпуском бюджетных игровых видеокарт, но судя по тому, как мало было в продаже видеокарт Radeon RX 460 и Radeon RX 560, все мощности были брошены на штамповку "лопат для майнеров".

AMD в те годы получила отличную прибыль, но заплатила за это последующим падением доли рынка видеокарт, которая в 2018 году составляла у нее внушительные 34,9%. Покупатели готовых ПК и геймеры были вынуждены покупать такие модели, как GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1050 Ti, производство которых NVIDIA и не думала сворачивать.

Ситуация повторилась в 2021 году, во времена майнинг бума, осложненного дефицитом электронных компонентов, вызванного пандемией коронавируса. Видеокарты AMD, опять оказавшиеся отлично подходящими для майнинга: Radeon VII, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5500 XT, сразу исчезли из продажи, а в качестве бюджетных решений в продаже изредка всплывали устаревшие Radeon RX 560.

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Обвинить в таком же отношении к геймерам компанию NVIDIA нельзя. Достаточно вспомнить оперативный выпуск видеокарт с ограничителем майнинга Lite Hash Rate (LHR), пусть и не очень удачно реализованном, и повторный запуск в производство бюджетных видеокарт GeForce GTX 1050 Ti, неинтересных майнерам. Да и в самый разгар дефицита всегда можно было купить GeForce GTX 1650, пусть и по довольно высокой цене в 24000-27000 рублей.

И как результат подобной политики AMD мы сегодня видим, что ее доля на рынке видеокарт за четыре года сдулась с весомых 34,9% до жалких 8%. Да, они заработали денег, но почти полностью потеряли рынок.

Почему геймеры не покупают видеокарты Radeon RX 6000

Но дело не только в цене или наличии видеокарт на рынке. Непонятно, на какие разработки в AMD тратили сверхприбыли от продаж видеокарт майнерам но, похоже, не на разработку прорывных архитектур видеокарт. Архитектуру RDNA 2 трудно назвать удачной, да, она неплоха в классическом рендеринге, но мы уже несколько лет живем в мире игр с трассировкой лучей и поддержкой технологии DLSS - Deep Learning Super Sampling, суперсэмплинга при помощи глубокого обучения, когда модули ИИ уже есть почти в каждом игровом ПК.

Radeon RX 6000 показывают удручающие результаты в играх с трассировкой лучей, а технология масштабирования картинки FidelityFX Super Resolution, получившая уже вторую версию, несмотря на громкое название, не получила такого признания у геймеров и разработчиков игр, как DLSS.

Злую шутку с видеокартами AMD сыграла и попытка сэкономить, урезав шину памяти в самом популярном сегменте видеокарт, у Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600, за счет дополнительного уровня интегрированной кеш-памяти Infinity Cache. В результате этим видеокартам остро не достает пропускной способности памяти и именно она становится их ахиллесовой пятой. Добавьте к этому еще и всего восемь линий шины PCI Express, которые еще снижают производительность на ПК с PCI Express 3.0, которых большинство на рынке, и вы получите рецепт от AMD, как не нужно делать видеокарты.

Результат можно посмотреть в свежей статистике Steam, только 0.33% геймеров купили Radeon RX 6600 XT, 0.32% - Radeon RX 6700 XT, 0.28% - Radeon RX 6600. А самая жалкая видеокарта последнего десятилетия - Radeon RX 6500 XT, и вовсе отсутствует в статистике Steam.

Что будет дальше и чем грозит потеря рынка видеокарт компанией AMD обычным геймерам?

Как видите, ситуация для AMD катастрофическая, рынок видеокарт почти потерян, да и на рынке процессоров все плохо - компания никак не может отказаться от жадности и выставила на новые процессоры Ryzen 7000 такие ценники, что их никто не покупает. Но даже если вы фанат продукции NVIDIA - не спешите радоваться и говорить "так и надо этой AMD!", ведь провал этой компании на рынке ударит по всем нам.

Теперь рынку угрожает монополия, которая всегда оборачивается высокими ценами, стагнацией и застоем, что мы прекрасно помним по тем временам, когда Intel годами выпускала четырехъядерные процессоры, периодически анонсируя "новинки" с прибавкой 5% производительности. Первые звоночки монополии NVIDIA уже видны - новая GeForce RTX 4080 стоит на 70 % дороже, чем предшествовавшая GeForce RTX 3080 — $1199 против $699! NVIDIA как будто забыла о том, что майнинг бум закончился, а большинству новых игр достаточно GeForce RTX 3060 и даже GeForce RTX 3050.

Старт продаж GeForce RTX 4080 провалился, но если на рынке не будет других видеокарт - конкурентов по цене, то ПК геймерам останется смириться и покупать видеокарты по любым ценам или переквалифицироваться в игроков на консолях.

Еще более печальной будет ситуация с играми. Мы уже наблюдали стагнацию графики в играх в 2010-х годах, даже несмотря на активную конкуренцию AMD и NVIDIA, но если конкуренция исчезнет совсем, то дело будет совсем плохо. Что касается видеокарт AMD, то такое мизерное их количество на руках у геймеров грозит тем, что долгая поддержка в драйверах и тот самый "потенциал на несколько лет вперед", останутся в прошлом, на это у компании просто не будет денег. Да и игроделы будут затачивать игры только под видеокарты NVIDIA, которые и так уже в подавляющем большинстве есть у геймеров.

Утечки по новым видеокартам AMD Radeon RX 7000 внушают только пессимизм - скорость в играх с трассировкой лучей у флагманов AMD не достигла даже уровня GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3090, не говоря уже о GeForce RTX 4090.

Итоги

Вот такая неутешительная ситуация складывается на рынке видеокарт. И скорее всего за следующие два года доля видеокарт AMD на рынке продолжит падать, ведь аналитики ожидают, что в следующем году продажи видеокарт упадут ещё сильнее. В 2024 году рынок видеокарт будет стабильно низким или даже продолжит падать, а восстановление начнётся только в 2025 году. Но никто не ожидает, что рост будет значительным. Для рынка ПК наступили тяжёлые времена: в период пандемии спрос на электронику для работы и развлечения взлетел, а теперь потребность в них сильно сократилась.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу утраты AMD рынка видеокарт?

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