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Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060

Расклад сил на рынке комплектующих весной 2023 года стремительно меняется — вышли новые Core i5, процессоры AMD дешевеют, а вот цены на материнские платы под них растут.
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Самая ожесточенная конкурентная борьба на рынке процессоров между AMD и Intel происходит сегодня среди шестиядерных моделей, несмотря на то, что в продаже есть огромное количество более мощных моделей. Причина в том, что шести быстрых ядер и в 2023 году хватает для всех игр в связке с видеокартой среднего уровня, не говоря уже об использовании ПК в мультимедийных развлечениях: общении, фильмах, музыки и серфинге интернета. Да и если иногда вам понадобится перекодировать несколько видео или выполнить другие трудоемкие задачи, отставание шестиядерных моделей от восьмиядерных не критично, а вот их цена — заметно ниже.

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И главными соперниками в борьбе за кошельки покупателей среди шестиядерников уже больше года являются две модели: Ryzen 5 5600X от AMD и Core i5-12400F от Intel. Ryzen 5 5600X, несмотря на свой возраст, очень неплохо смотрится на фоне конкурента: в играх он немного быстрее, заводской лимит энергопотребления в 76 ватт не сильно ограничивает его и для охлаждения хватает простого кулера. Но еще один плюс — дешевые материнские платы на чипсете AMD B450 с поддержкой разгона и широким функционалом, больше не на стороне AMD.

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Материнские платы AM4 быстро становятся дефицитом, и их цена растет, догнав цену аналогичных по оснащение плат LGA 1700 для процессоров Intel. В этом блоге мы сравним две близкие по производительности игровые сборки, на процессорах Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F, выяснив, какая из них обойдется дешевле и какая имеет лучший потенциал для апгрейда. Цены на комплектующие возьмем в магазине Регард и начнем со сборки на Ryzen 5 5600X.

Процессор

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Цена на Ryzen 5 5600X уже давно держится в районе 14000 рублей, и вряд ли будет заметно снижаться в ближайшее время, ведь курс рубля опять просел, а это сразу отражается на ценах комплектующих.

Кулер процессора

Охлаждать и Ryzen 5 5600X, и Core i5-12400F в наших сборках  будет кулер ID-COOLING SE-903-SD, способный отвести 100 ватт тепла. Это компактная модель с тремя теплотрубками, простым креплением и вентилятором диаметром 92 мм.

Материнская плата

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Одна из самых недорогих материнских плат на чипсете AMD B450 и с радиаторами на цепях питания в Регарде — ASUS PRIME B450M-A II. Стоит она внушительные 9040 рублей, а ведь совсем недавно платы такого уровня можно было купить за 6000-7000 рублей.

Оперативная память

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Память DDR4 стоит в 2023 очень дешево и в игровой компьютер среднего уровня сегодня лучше сразу взять 32 ГБ, ведь новые игры явно лучше работают с таким объемом ОЗУ, а 16 ГБ уже хватает впритык. Мы возьмем комплект из двух модулей GeIL ORION Red RGB, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-20-20-40. Модули имеют подсветку и стильные радиаторы.

Видеокарта

В нашу сборку идеально впишется GeForce RTX 3060 Palit Dual с 12 ГБ видеопамяти, проверенная временем модель с системой охлаждения среднего уровня, которая держит температуры не выше 73-75 градусов. В Регарде есть и более дешевая модель GeForce RTX 3060, но экономия обернется более высокими температурами, хотя после андервольтинга любая GeForce RTX 3060 становится холодной.

SSD-накопитель

Если не гнаться за высокими скоростями, которые практически не заметно в играх, можно найти SSD-накопитель объемом в 1 ТБ за вполне приемлемую сумму. Например, популярный Kingston NV2 (SNV2S/1000G), который развивает скорость чтения в 3500 МБ/сек, а записи — 2100 МБ/сек. А ресурс записи накопителя составляет 320 ТБ.

Блок питания

В нашей сборке будет несколько избыточный блок питания на 600 ватт — Chieftec Core (BBS-600S). Дело в том, что блоков питания со современной схемотехникой и низкой ценой, например, CHIEFTEC Core BBS-500S, сейчас в продаже в Регарде нет. Но небольшая переплата пойдет на пользу нашему ПК, БП будет меньше греться и шуметь. Chieftec Core (BBS-600S) имеет сертификат 80 Plus Gold, способен отдать по линии 12В 588 Вт мощности, работает при нагрузке до 400 ватт очень тихо, а в схеме используются добротные конденсаторы Capxon и ChengX. Одним словом — отличный и надежный блок питания, который проработает много лет.

Корпус

Остается выбрать корпус и я нашел отличную и пока еще малоизвестную модель —
Powercase Mistral X4 Mesh LED Black. У него есть все, что нужно игровому ПК: боковое окно из закаленного стекла, четыре предустановленных вентилятора с подсветкой, отличная продуваемость, возможность установки водяного охлаждения и запоминающийся дизайн.

Цена сборки на Ryzen 5 5600X

Сборка на Ryzen 5 5600X обойдется вам в 80570 рублей и это будет тихий и шустрый игровой компьютер, который будет тянуть все игры еще много лет. 

Но давайте посмотрим, во сколько обойдется в марте 2023 года сборка на Core i5-12400F.

Процессор

Core i5-12400F стоит дешевле конкурента от AMD на 20 рублей и что-то мне подсказывает, что он продолжит дешеветь, становясь привлекательным "камнем" для средних игровых сборок. Ведь совсем недавно вышел Core i5-13400F, который постепенно заменит Core i5-12400F в среднем сегменте.

Материнская плата

Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 на чипсете Intel B660 выглядит как сестра близнец платы ASUS PRIME B450M-A II из сборки на AMD, но стоит стоит на 600 рублей дешевле. Дешевые платы больше не являются плюсом платформы AMD, а ведь именно из-за этого ей отдавали предпочтение многие опытные пользователи.

Цена сборки на Core i5-12400F

Все остальные комплектующие мы возьмем аналогичные тем, что в сборке на Ryzen 5 5600X и цена сборки на Core i5-12400F равна 79950 рублей, что на 620 рублей дешевле сборки AMD. Сумма символическая, но на стороне сборки на Core i5-12400F поддержка быстрой шины PCI Express 4.0 и процессоров 13 поколения. То есть, на нее можно будет установить в будущем Core i5-13400F, который имеет дополнительные четыре энергоэффективных ядра. А апгрейд сборки на Ryzen 5 5600X невозможен — восьмиядерники она не потянет. Все это делает сборку на Core i5-12400F более привлекательной.

Но у платформы AMD есть еще один козырь — это процессор Ryzen 5 5600. Стоит он всего 12030 рублей, что на 2020 рублей дешевле Ryzen 5 5600X, а по скорости в играх сопоставим с Core i5-12400F. И именно такая сборка от AMD выглядит сегодня наиболее оптимальной и привлекательной. И не забывайте, что Ryzen 5 5600 можно разогнать, обогнав Ryzen 5 5600X, работающий на заводских частотах. 

А сэкономленные две тысячи можно потратить на видеокарту, взяв, к примеру, гораздо более мощную в играх без трассировки лучей Radeon RX 6700 Sapphire.

Итоги

Вот такой расклад в ценах на популярные шестиядерники получается в марте 2023 года. Но нужно учитывать, что в Регарде одни из самых низких цен на комплектующие в РФ, а более дорогой Ryzen 5 5600 будет выглядеть уже не так привлекательно. Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы и почему?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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