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Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров

Энтузиасты из команды NTDEV создали облегченную версию Windows 10 LTSC, способную работать на очень старых и слабых компьютерах и ноутбуках. Сегодня мы протестируем ее и вернем в нее русский язык.
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Совсем недавно мы тестировали сборку Windows 11 от команды NTDEV и, несмотря на то, что это компактная и легкая сборка, у нее есть огромный недостаток — отсутствие русского языка, вернуть который штатными средствами системы невозможно. И приступая к тестированию новой облегченной сборки от NTDEV на основе Windows 10 LTSC, я поставил себе цель не только посмотреть, насколько шустро и стабильно она работает, но и вернуть в нее русский язык.

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Но сначала стоит рассказать о том, почему сборки от NTDEV стали так популярны в IT-среде и почему про них пишут не только блогеры, но даже такие издания, посвященные программирования и информационной безопасности, как Хабр и Comss.ru. Как писал один из комментаторов на Хабре — "С каких это пор Хабр начал писать про сборки Windows? Может еще про Zver напишете?"

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Его изумление можно понять, ведь сборки Windows давно стали уделом малоопытных пользователей, мало разбирающихся в информационной безопасности. Залогом стабильной работы Windows давно стала установка официального образа с сайта Microsoft, а создание сборки Windows оправдано только при ее создании для себя, как, например, в блоге "Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC" с помощью утилиты NTLite.

Что же изменилось и почему сборки Windows от NTDEV вызывают такое повышенное внимание? Во-первых, у пользователей появился острый запрос на облегченные версии современных операционных систем Windows 10 и Windows 11, ведь поддержка Windows 7 и Windows 8.1 полностью прекращена. А установив даже достаточно шуструю Windows 10 LTSC на старенький ноутбук без SSD, с двухъядерным процессором и 4 ГБ ОЗУ вы столкнетесь с жуткими тормозами и практически полной невозможностью работы на нем.

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Во-вторых, грамотно сделать сборку Windows 10 и 11 своими руками или облегчить уже установленную Windows становится все сложнее, и система пытается восстановить работу по умолчанию или выдает различные ошибки. Мало какая сборка способна после этого без ошибок запустить команду SFC /Scannow. Вдобавок сборки быстро теряют актуальность, и в результате затрачивать свои силы на доведение сборки Windows до идеала — задача не очень благодарная, особенно если у вас мало знаний в этом.

В-третьих, столь пристальное внимание продвинутых пользователей к сборкам NTDEV обеспечивает косвенную гарантию безопасности их использования — если бы они содержали в себе вредоносные функции, об этом быстро стало бы известно. Поэтому сегодня мы посмотрим на очередную сборку от NTDEV — Windows 10 Tiny10, созданную на базе Windows 10 LTSC, которая позиционируется разработчиком для работы на слабых и старых компьютерах и ноутбуках с небольшим объемом памяти и скромным объемом накопителя. Скачать ее можно с сайта archive.org, где лежат и остальные сборки от NTDEV.

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Файл tiny10 2303 x86.iso весит чуть более трех гигабайт, а приписка "x86" означает, что сборка основана на 32-разрядной версии Windows 10 LTSC. Эта версия будет оптимальна для устройств с 2-4 ГБ ОЗУ, обеспечив их максимальное быстродействие в рабочих программах.

Я установил Windows 10 Tiny10 на виртуальную машину с 4 ГБ ОЗУ, 4 потоками процессора и объемом накопителя в 40 ГБ. Установка прошла быстро и первым делом я стал интегрировать в нее русский язык, ведь пользоваться английской версией Windows сможет не всякий. Я готовился к худшему, и пошел по самому трудному пути, скачав файл языковых пакетов для Windows 10, чтобы интегрировать его с помощью PowerShell.

Я последовательно ввел:

Dism /Online /Add-Package /PackagePath:D:\LanguagesAndOptionalFeatures\Microsoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ru-ru.cab
Dism /Online /Add-Capability /capabilityname:Language.Basic~~~ru-ru~0.0.1.0 /source:D:\LanguagesAndOptionalFeatures
Dism /Online /Add-Capability /capabilityname:Language.Handwriting~~~ru-ru~0.0.1.0 /source:D:\LanguagesAndOptionalFeatures
Dism /Online /Add-Capability /capabilityname:Language.OCR~~~ru-ru~0.0.1.0 /source:D:\LanguagesAndOptionalFeatures
Dism /Online /Add-Capability /capabilityname:Language.Speech~~~ru-ru~0.0.1.0 /source:D:\LanguagesAndOptionalFeatures
Dism /Online /Add-Capability /capabilityname:Language.TextToSpeech~~~ru-ru~0.0.1.0 /source:D:\LanguagesAndOptionalFeatures

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Но запуск команд PowerShell завершился ошибкой 0x80070057.

Но, попробовав затем установить русский язык средствами системы, я обнаружил, что он корректно скачивается и устанавливается, в отличие от сборки Windows 11 Tiny11.

Теперь, вернув русский язык, можно посмотреть на сборку от NTDEV в работе. Нас встречает лаконичное меню Пуск без программного мусора от Microsoft.

Система в простое потребляет около 1 ГБ ОЗУ. Сказать, что это впечатляет — нельзя, ведь в своих системах мне удавалось достичь более низкого результата, а в сборках на просторах интернета на основе Windows 10 LTSB встречалось потребление оперативной памяти и вовсе на уровне 600 МБ. Да и сама Windows 10 LTSB "из коробки" потребляет всего около 1 ГБ ОЗУ.

Но сборка от NTDEV оказалась "порезана" не очень сильно и многие функции сохранены, что обеспечивает стабильность работы. А Windows 10 LTSC — заметно более прожорливая система, и разница между потреблением ОЗУ с обычной версией PRO небольшая. Стоит учесть и средства VMware Tools от виртуальной машины, запущенные в системе, так что 1 ГБ потребления ОЗУ — для Windows 10 LTSC весьма неплохо.

А вот на диске сборка занимает очень небольшой объем — занято всего 7.4 ГБ на накопителе, 1.4 ГБ из которых приходится на файл подкачки.

В списке установленных программ практически пусто, как и в автозагрузке.

А вот что радует, так это то, что система обновлений Windows работает корректно — обновления скачиваются и устанавливаются.

Количество процессов меньше, чем на обычной Windows 10 LTSC, никаких подозрительных процессов нет.

Итоги

Что можно сказать в итоге? Сборка Windows 10 LTSC от NTDEV требует заметно меньше системных ресурсов, чем обычная Windows 10 LTSC, и в нее легко вернуть русский язык средствами системы. Обновления работают корректно, а большинство нужных функций остались на своих местах. При этом сборка использует довольно свежую версию Windows 21H2, которая заметно современней Windows 10 LTSB и будет еще долго получать обновления.

Хорошим выбором она будет и для новых бюджетных ноутбуков, которые даже в 2023 году продаются всего с 4 ГБ ОЗУ и процессорами Celeron, где часть ОЗУ резервируется для видеосистемы. Например, HP 15-dw1495nia, Lenovo IdeaPad 3-15 или ASUS E410MA VivoBook 14 из Регарда. На таких ноутбуках прирост производительности от облегченной Windows будет очень заметен.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к сборкам Windows?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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Теги

microsoft windows 10 сборка критика производительность системные требования ltsc ltsb ntdev tiny10
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