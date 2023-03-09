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Тестирования игр в разных версиях Windows проводятся регулярно и, на первый взгляд, с ростом системных требований новые версии Windows должны показывать худший результат, но это не так. Дело в том, что в новых операционных системах используются продвинутые версии Windows Display Driver Model или WDDM, с новыми оптимизациями для игр.

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Особенно заметным такой переход был с Windows 7 с версией WDDM 1.1, на Windows 8 с WDDM 1.2, когда внедрение вытесняющей многозадачности для GPU вместе с лучшей степенью параллельных вычислений (DMА буфера, примитивов, треугольников, пикселей), и уменьшенное потребление памяти вместе с улучшенным разделением ресурсов дало заметное преимущество в некоторых играх. Например, в Battlefield 4, но главное, что заметили пользователи, это гораздо более стабильная картинка в играх, с гораздо меньшим количеством фризов и статтеров.

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Переход на Windows 10, когда WDDM версии 2.0 принес поддержку DirectX 12, наверняка все помнят, а вот переход с последних версий Windows 10, где WDDM обновился до версии 2.7 в Windows 10 May 2020 Update, на Windows 11, дает уже не так много новшеств. В Windows 11 версии 22H2 WDDM обновился до версии 3.1, принеся поддержку Shader Model 6.7, IOMMU DMA и совместное использование хранилища резервных копий с KMD.

Сегодня мы протестируем Windows 10 и самую свежую версию Windows 11 в нескольких играх, выяснив, какая же из ОС станет лучшим выбором для геймера в 2023 году.

Тестовая система

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Игры будут тестироваться на ПК с процессором Ryzen 5 5600X, видеокарте Palit GeForce RTX 3060 DUAL и 32 ГБ ОЗУ Crucial Ballistix AES, разогнанной до 3600 МГц. Игры установлены на SATA SSD объемом 1 ТБ. Операционные системы свежие, только что установленные, без каких-либо твиков и сложных настроек. Единственные настройки — это выкинутый программный мусор из автозагрузки Windows: OneDrive, браузер EDGE и т.д.

Результаты для ОС Windows 10 мы возьмем из январской статьи "Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх", ведь тестовая система, набор игр и их версии с тех пор не изменились. Видеокарта работала с заводскими настройками, а видеодрайвер в обеих системах — NVIDIA GeForce Game Ready версии 528.02 WHQL.

Assassin’s Creed Valhalla

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Последняя игра популярной серии с огромным открытым миром предъявляет серьезные требования к видеокарте и процессору, и кадровая частота на GeForce RTX 3060 проседает почти до 30 FPS. В минимальном и среднем FPS разница между Windows 10 и Windows 11 находится в пределах погрешности, а вот максимальный FPS на новой ОС выше на 4.4%. Интересно, что игра не смогла правильно определить версию Windows, но сборку (Build 22621), соответствующую Windows 11 версии 22H2, определила правильно.

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Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 вышла уже более двух лет назад, но остается крепким орешком для игровых компьютеров среднего уровня даже в разрешении Full HD. Это очень тяжелая игра, для которой на GeForce RTX 3060 приходится включать функцию DLSS, чтобы получить комфортный FPS, показывает небольшое лидерство Windows 10 по всем показателям.

Watch Dogs: Legion

Игре с открытым миром Watch Dogs: Legion тоже недавно исполнилось два года, и в ней есть и красивая требовательная графика с технологией трассировки лучей, и удобный бенчмарк, позволяющий быстро сравнить разные игровые системы, но нет интересного геймплея. Поэтому Watch Dogs: Legion можно увидеть во всех обзорах, использующих тесты игр, но трудно найти на ПК геймеров. В этой игре Windows 11 немного обгоняет Windows 10 по минимальному и среднему FPS, и заметно отрывается по показателю максимального FPS.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn — тоже игра не самая новая, но ставшая постоянной гостьей в сравнениях производительности игр. В отличие от Watch Dogs: Legion и Cyberpunk 2077 у этой игры все в порядке с геймплеем и любовью игроков, и есть удобный встроенный бенчмарк. В Horizon Zero Dawn Windows 11 заметно обгоняет Windows 10 по минимальному FPS, 70 и 57 кадров в секунду — это очень серьезный отрыв в 22%! Новая ОС опять лидирует по максимальному FPS, а вот средний — одинаков на обеих системах.

Total War Saga: Troy

Стратегия, сочетающая элементы RTS и пошаговость глобальных игр, тоже стала постоянной гостьей в тестированиях "железа", а особенно — процессоров, поскольку довольно сильно их нагружает. Разница между Windows 10 и Windows 11 в Total War Saga: Troy находится в пределах погрешности.

The Riftbreaker

The Riftbreaker — это увлекательная игра, в которой вам нужно отстраивать базу, собирать ресурсы, исследовать технологии и отбиваться от все возрастающих волн враждебных инопланетных животных. В игре есть отличный встроенный бенчмарк, но запустить его непросто, придется править конфигурационные файлы игры, а инструкцию можно прочитать на нашем форуме. Разница между Windows 10 и Windows 11 по среднему FPS находится в пределах погрешности, но минимальный и 0.1% низкий FPS немного меньше на Windows 11.

Metro Exodus

И, наконец, последняя тестируемая игра, тоже имеющая встроенный бенчмарк. Обратите внимание, что настройки, выставленные в бенчмарке — не самые максимальные, ведь трассировка лучей в этой игре сильно просаживает минимальный FPS. В Metro Exodus разница между Windows 10 и Windows 11 находится в пределах погрешности.

Итоги

Глядя на результаты тестов, можно констатировать, что в большинстве игр разница между Windows 10 и Windows 11 находится в пределах погрешности, но в Horizon Zero Dawn преимущество Windows 11 по минимальному FPS просто огромно. Списать на программный сбой результат не получится, поскольку на более ранних версиях драйверов в Windows 10 практически такой же результат. Но вряд ли преимущество в одной игре стоит того, чтобы переходить на новую операционную систему, ведь заметить разницу между ними в играх на глаз невозможно.

А вот то, что во многих уже довольно старых играх FPS на GeForce RTX 3060 в разрешении FuII HD просаживается ниже 60 кадров в секунду — очень заметно. Поэтому можно констатировать, что если вы собираете ПК для игр с запасом на несколько лет вперед, стоит обратить внимание на более мощные видеокарты, тем более, что стоят они в начале 2023 года недорого, в районе 40000 рублей. Например, PowerColor AMD Radeon RX 6650 XT, PowerColor AMD Radeon RX 6700 XT и Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual в Ситилинке.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

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