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Мало кто знает о том, что Microsoft давно ведет активную деятельность в разработке open-source программного обеспечения и поддерживает связь с разработчиками на GitHub. Одним из результатов этой совместной работы стал набор полезных бесплатных утилит Microsoft PowerToys, рассчитанных на опытных пользователей ПК.

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Первый выпуск утилит Microsoft PowerToys предназначался еще для Windows 95, и получил огромную популярность, на волне которой Microsoft выпустила дополнение под названием "Windows 95 Kernel Toys". Следующий выпуск утилит вышел только в 2004 году под названием "PowerToys для Windows XP", а дальше был еще один период длительного затишья и следующий выпуск, уже для Windows 10, вышел только в 2019 году.

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Этот выпуск утилит Microsoft PowerToys продолжает поддерживаться и развиваться, получает новые утилиты и был адаптирован для ОС Windows 11 и именно его мы сегодня рассмотрим. Стоит отметить тот факт, что многие утилиты из этого набора давно имеют аналоги на Mac OS, и Microsoft PowerToys будет подарком для пользователей, работающих и на Mac OS, и на Windows.

Как скачать Microsoft PowerToys?

Если вы используете Windows 11, то можете установить Microsoft PowerToys прямо из магазина приложений Microsoft Store. Второй способ получения утилит, который подходит для Windows 10 — скачать их с сайта GitHub, выбрав в разделе Assets актуальный на 5 марта 2023 года установочный файл PowerToysSetup-0.68.0-x64.exe, который весит всего 169 МБ.

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Запуск

После очень быстрой установки и запуска мы видим основное окно Microsoft PowerToys со списком утилит. А нажав кнопку "Открыть параметры" мы попадаем в окно настроек, в котором видно версию набора, можно выбрать возможность обновления, тему, возможность запуска от Администратора и сохранение параметров утилит.

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И теперь можно познакомиться с утилитами из набора подробнее.

Поверх других окон

Инструмент позволяет закрепить окно нужной программы поверх всех окон нажатием горячих клавиш.

Awake

Инструмент не дает компьютеру уйти в сон или отключить монитор, игнорируя настройки энергосбережения.

Цветоподборщик

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Полезный инструмент для веб-мастеров, определяющий цвет любого элемента на экране по нажатию горячих клавиш.

Fancy Zones

Инструмент размещает окна приложений в отдельных зонах, которые можно настроить. Отличное решение для сверхшироких мониторов.

File Locksmith

Инструмент File Locksmith добавляет в контекстное меню файла возможность определения того, каким процессом занят файл.

Надстройки для проводника

Инструмент добавляет возможность видеть в Проводнике превью файлов следующих типов: SVG icons (*.svg), Markdown files (*.md), Source code files (*.cs, *.cpp, *.rs), PDF files (*.pdf), G-code files (*.gcode), STL files (*.stl).

Hosts File Editor

Редактор, дающий простой доступ к файлу hosts.

Изменение размера изображений

Один из самых полезных инструментов Microsoft PowerToys дает возможность изменение размера изображений прямо в проводнике в несколько кликов.

Диспетчер клавиатуры

Диспетчер позволяет кардинально переназначить работу клавиш клавиатуры, например, при нажатии на клавишу Scroll Lock будет запускаться сочетание клавиш Win+PrtSc для создания скриншота и его автоматического сохранения в папку "Изображения".

Служебные программы мыши

Утилиты для мыши позволят быстро найти ее курсор, выделить его подсветкой, перекрестием или совершать прыжок курсора на большие расстояния. При нажатии сочетания клавиш PowerToys отображает скриншот всего экрана в небольшом формате, щелчок по любому месту скриншота перемещает мышь в это место. Незаменимая вещь для проведения презентаций, работе с большим количеством мониторов или записи обучающих видео.

Вставить как обычный текст

Windows копирует выделенные участки текста с форматированием, что не всегда нужно. Инструмент позволяет вставлять текст без форматирования в нужных местах.

PowerRename

Удобный инструмент для переименования множества файлов и папок по заданным параметрам.

PowerToys Run

Мощная утилита, пришедшая в Windows с Mac OS. Нажимая Alt + Space в любом месте экрана, вы получите строку, которая позволяет выполнять множество функций: искать и запускать программы, выполнять математические вычисления, производить конвертацию данных, запускать веб адрес, искать информации в интернете, переходить в нужную директорию и многое другое

Quick Accent

Инструмент облегчает набор текста с диакритическими символами, которые используются в некоторых языках, например, если вам нужно напечатать „à“, зажмите „а“, не отпуская клавишу, нажмите "пробел" и выберите нужный символ.

Линейка экрана

Еще один полезный инструмент для веб-мастеров, нажмите Win + Shift + M и измерьте расстояние между точками на экране или размеры выделенной области.

Подсказки по сочетаниям клавиш

Инструмент дает подсказку по горячим клавишам в системе, количество которых заметно увеличивается с установкой Microsoft PowerToys.

Text Extractor

Инструмент Text Extractor распознает текст на любом изображении, в окнах или в меню Windows по нажатию Win+Shift+T, и которой потом можно вставить в любой текстовый редактор.

Отключение звука видеоконференции

Многие из нас теперь работают "на удаленке" и в таком режиме требуется часто общаться по видеосвязи. Инструмент "Отключение звука видеоконференции" позволяет быстро отключать и включать вашу камеру и микрофон.

Итоги

Как видите, набор Microsoft PowerToys может предложить удобные инструменты практически для любого пользователя и неплохо было бы, если бы Microsoft внедрила эти инструменты в Windows 10 и Windows 11 по умолчанию.

Большинство инструментов Microsoft PowerToys запускается с помощью горячих клавиш, и для этого нужна удобная и стабильно работающая клавиатура. Мы часто забываем про нее, и ищем замену только тогда, когда отдельные клавиши полностью выходят из строя, однако стоит менять клавиатуру уже при первых признаках сбоя набора текста или некорректного нажатия клавиш. Новая модель стоит совсем недорого, в Ситилинке самыми популярными моделями стали Oklick 130M, Oklick 717G BLACK DEATH и A4TECH KV-300H.

Пишите в комментарии, а вы пользовались утилитами из набора Microsoft PowerToys?

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