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Выбор оптимальной связки процессора и видеокарты — самый главный вопрос, который вам придется решать при покупке игрового ПК. Поставите слишком слабый процессор в пару к мощной видеокарте, и он будет захлебываться в сложных сценах игр или онлайн шутерах на много игроков. А в обратной ситуации средства, вложенные в слишком мощный процессор, не дадут видимого результата в качестве графики игр.

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В этом блоге мы рассмотрим 12 связок игровых процессоров и видеокарт, но не стоит принимать их за аксиому. Никто не мешает вам поставить, к примеру, более мощную видеокарту в пару к Ryzen 5 5600, который в разгоне справится и с GeForce RTX 3070, или заменить видеокарты GeForce на Radeon, если вы считаете, что время игр с трассировкой лучей еще не пришло. За видеокартами и процессорам в этот раз отправимся в магазин Регард, где на некоторые модели цены самые низкие в РФ.

Core i3-10105F и GeForce GTX 1650

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Четырехъядерный процессор Core i3-10105F станет неплохой основой для ультрабюджетного игрового ПК. А GeForce GTX 1650, видеокарта, которая стала самой популярной среди пользователей сервиса Steam, позволит поиграть во многие новинки на минимальных настройках. Этот ПК станет отличным выбором для геймера, который играет не часто, и не хочет отдавать кучу денег за видеокарту, которая будет простаивать без дела.

Core i3-12100F и Radeon RX 6500 XT

У Core i3-12100F тоже четыре ядра, но это гораздо более быстрые ядра, позволяющие ему обгонять в играх старые шестиядерники. В связке с ним отлично покажет себя видеокарта Radeon RX 6500 XT, которая на материнских платах с поддержкой PCI Express 4.0 покажет максимум того, на что способна, выдав результат в играх, лучший, чем у популярной GeForce GTX 1060.

Core i5-10400F и GeForce RTX 3050

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Core i5-10400F — это недорогой шестиядерник, отлично подходящий в качестве основы для недорогого игрового ПК начального уровня. Видеокарта GeForce RTX 3050 — входной билет в мир игр с трассировкой лучей, подтянуть производительность в которых поможет технология DLSS.

Ryzen 5 5600 и Radeon RX 6600

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Популярный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 заметно подешевел за последние месяцы, став очень привлекательной основой для среднего игрового ПК. В плюсы Ryzen 5 5600 можно записать недорогие платы AM4, но они быстро исчезают из продажи, так что, если вы собираетесь купить ПК на платформе AM4, стоит поторопиться. В связке с видеокартой Radeon RX 6600 Ryzen 5 5600 позволит вам поиграть в большинство новых игр на высоких настройках.

Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 8 ГБ

Core i5-12400F продолжает оставаться одним из самых популярных процессоров Intel для игровых ПК. Его секрет в достаточно низкой цене и оптимальной производительности, которой хватает в большинстве игр. В пару к нему мы поставим GeForce RTX 3060 8 ГБ, однако он справится и с более мощными видеокартами, вплоть до GeForce RTX 3070.

Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 12 ГБ

Ryzen 5 5600X — оптимальный игровой хит от AMD с шестью быстрыми ядрами, и главный соперник Core i5-12400F, популярность которого держится на пике уже почти год. В паре с видеокартой GeForce RTX 3060 12 ГБ он позволит еще долго играть во все новинки игр на высоких настройках и эта связка обладает наиболее выгодным соотношением цена/производительность.

Ryzen 7 5700X и Radeon RX 6650 XT

Экономичный восьмиядерный Ryzen 7 5700X продолжает дешеветь и делает неактуальным дорогой и горячий Ryzen 7 5800X. Ryzen 7 5700X может работать на недорогих материнских платах, а на продвинутых легко достигает частот Ryzen 7 5800X. В пару к нему мы поставим видеокарту Radeon RX 6650 XT, которая обгоняет GeForce RTX 3060 практически во всех играх, кроме режимов с трассировкой лучей.

Core i5-13400F и GeForce RTX 3070

Новый и относительно недорогой процессор Core i5-13400F на архитектуре Gracemont с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами сделал неактуальным Core i5-12600K, который стоит почти на 5000 рублей дороже. Этот процессор отлично покажет себя в связке с GeForce RTX 3070, видеокартой, которую приходится покупать в 2023 году, пока не вышли новенькие GeForce RTX 4060.

Ryzen 5 7600X и Radeon RX 6700 XT

Ryzen 5 7600X повторяет жизненный путь Ryzen 5 5600X — он слишком дорог на старте своих продаж. AMD пора посмотреть на цену новеньких и Core i5-13400F и пересмотреть свою ценовую политику. Но, если вы хотите собрать новый ПК на платформе AMD AM5, Ryzen 5 7600X — это ваш стартовый билет для нее. Шесть быстрых ядер позволят этому справится с видеокартой уровня Radeon RX 6700 XT и даже выше.

Core i5-13600KF и GeForce RTX 3080

Core i5-13600KF на первый взгляд мало чем отличается от Core i5-13400F, но присмотревшись повнимательнее, вы обнаружите гораздо более высокие частоты, разблокированный множитель и не четыре, а целых восемь энергоэффективных ядер. В пару Core i5-13400F отлично подойдет видеокарта GeForce RTX 3080 и у вас получится мощная сборка, которая позволит поиграть во многие новинки в разрешении QHD с трассировкой лучей.

Ryzen 7 5800X3D и GeForce RTX 4070 Ti

Восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D для устаревающей платформы AMD AM4 стоит внушительные 31880 рублей и этому есть простое объяснение — за счет огромного кэша L3 объемом 96 МБ, этот процессор показывает отличные результаты в играх, обгоняя и 12-ти, и даже 16-ти ядерники. С видеокартой GeForce RTX 4070 Ti этот процессор позволит еще долго выкручивать в играх все настройки на максимум.

Core i9-12900F и GeForce RTX 4080

И, наконец, финальная связка этого блога, с процессором Core i9-12900F, имеющем восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер и мощнейшей видеокарты GeForce RTX 4080 позволит поиграть во многие новинки в разрешении 4K и еще очень долго будет оставаться актуальной.

Итоги

Как видите, в среднем и высшем ценовом диапазоне цен на игровые процессоры и видеокарты произошли существенные изменения и перестановки за последние месяцы. Пора компаниям производителям обновить и бюджетный сегмент, в котором уже несколько лет царствуют устаревшие четырехъядерники и видеокарта GeForce GTX 1650.

Пишите в комментарии, а какой процессор и видеокарта стоят в вашем ПК?

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