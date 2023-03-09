Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года

От баланса производительности процессора и видеокарты зависит то, насколько оптимален будет ваш игровой ПК. Выбирая их, можно легко ошибиться, переплатив зря или получив ПК, который фризит в играх.
[ ] для раздела Блоги
2
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Выбор оптимальной связки процессора и видеокарты — самый главный вопрос, который вам придется решать при покупке игрового ПК. Поставите слишком слабый процессор в пару к мощной видеокарте, и он будет захлебываться в сложных сценах игр или онлайн шутерах на много игроков. А в обратной ситуации средства, вложенные в слишком мощный процессор, не дадут видимого результата в качестве графики игр.

реклама

В этом блоге мы рассмотрим 12 связок игровых процессоров и видеокарт, но не стоит принимать их за аксиому. Никто не мешает вам поставить, к примеру, более мощную видеокарту в пару к Ryzen 5 5600, который в разгоне справится и с GeForce RTX 3070, или заменить видеокарты GeForce на Radeon, если вы считаете, что время игр с трассировкой лучей еще не пришло. За видеокартами и процессорам в этот раз отправимся в магазин Регард, где на некоторые модели цены самые низкие в РФ.

Core i3-10105F и GeForce GTX 1650

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

реклама

Четырехъядерный процессор Core i3-10105F станет неплохой основой для ультрабюджетного игрового ПК. А GeForce GTX 1650, видеокарта, которая стала самой популярной среди пользователей сервиса Steam, позволит поиграть во многие новинки на минимальных настройках. Этот ПК станет отличным выбором для геймера, который играет не часто, и не хочет отдавать кучу денег за видеокарту, которая будет простаивать без дела.

Core i3-12100F и Radeon RX 6500 XT

У Core i3-12100F тоже четыре ядра, но это гораздо более быстрые ядра, позволяющие ему обгонять в играх старые шестиядерники. В связке с ним отлично покажет себя видеокарта Radeon RX 6500 XT, которая на материнских платах с поддержкой PCI Express 4.0 покажет максимум того, на что способна, выдав результат в играх, лучший, чем у популярной GeForce GTX 1060. 

Core i5-10400F и GeForce RTX 3050

реклама

Core i5-10400F — это недорогой шестиядерник, отлично подходящий в качестве основы для недорогого игрового ПК начального уровня. Видеокарта GeForce RTX 3050 — входной билет в мир игр с трассировкой лучей, подтянуть производительность в которых поможет технология DLSS.

Ryzen 5 5600 и Radeon RX 6600

реклама

Популярный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 заметно подешевел за последние месяцы, став очень привлекательной основой для среднего игрового ПК. В плюсы Ryzen 5 5600 можно записать недорогие платы AM4, но они быстро исчезают из продажи, так что, если вы собираетесь купить ПК на платформе AM4, стоит поторопиться. В связке с видеокартой Radeon RX 6600 Ryzen 5 5600 позволит вам поиграть в большинство новых игр на высоких настройках.

Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 8 ГБ

Core i5-12400F продолжает оставаться одним из самых популярных процессоров Intel для игровых ПК. Его секрет в достаточно низкой цене и оптимальной производительности, которой хватает в большинстве игр. В пару к нему мы поставим GeForce RTX 3060 8 ГБ, однако он справится и с более мощными видеокартами, вплоть до GeForce RTX 3070.

Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 12 ГБ

Ryzen 5 5600X — оптимальный игровой хит от AMD с шестью быстрыми ядрами, и главный соперник Core i5-12400F, популярность которого держится на пике уже почти год. В паре с видеокартой GeForce RTX 3060 12 ГБ он позволит еще долго играть во все новинки игр на высоких настройках и эта связка обладает наиболее выгодным соотношением цена/производительность.

Ryzen 7 5700X и Radeon RX 6650 XT

Экономичный восьмиядерный Ryzen 7 5700X продолжает дешеветь и делает неактуальным дорогой и горячий Ryzen 7 5800X. Ryzen 7 5700X может работать на недорогих материнских платах, а на продвинутых легко достигает частот Ryzen 7 5800X. В пару к нему мы поставим видеокарту Radeon RX 6650 XT, которая обгоняет GeForce RTX 3060 практически во всех играх, кроме режимов с трассировкой лучей.

Core i5-13400F и GeForce RTX 3070

Новый и относительно недорогой процессор Core i5-13400F на архитектуре Gracemont с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами сделал неактуальным Core i5-12600K, который стоит почти на 5000 рублей дороже. Этот процессор отлично покажет себя в связке с GeForce RTX 3070, видеокартой, которую приходится покупать в 2023 году, пока не вышли новенькие GeForce RTX 4060.

Ryzen 5 7600X и Radeon RX 6700 XT

Ryzen 5 7600X повторяет жизненный путь Ryzen 5 5600X — он слишком дорог на старте своих продаж. AMD пора посмотреть на цену новеньких и Core i5-13400F и пересмотреть свою ценовую политику. Но, если вы хотите собрать новый ПК на платформе AMD AM5, Ryzen 5 7600X — это ваш стартовый билет для нее. Шесть быстрых ядер позволят этому справится с видеокартой уровня Radeon RX 6700 XT и даже выше.

Core i5-13600KF и GeForce RTX 3080

Core i5-13600KF на первый взгляд мало чем отличается от Core i5-13400F, но присмотревшись повнимательнее, вы обнаружите гораздо более высокие частоты, разблокированный множитель и не четыре, а целых восемь энергоэффективных ядер. В пару Core i5-13400F отлично подойдет видеокарта GeForce RTX 3080 и у вас получится мощная сборка, которая позволит поиграть во многие новинки в разрешении QHD с трассировкой лучей.

Ryzen 7 5800X3D и GeForce RTX 4070 Ti

Восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D для устаревающей платформы AMD AM4 стоит внушительные 31880 рублей и этому есть простое объяснение — за счет огромного кэша L3 объемом 96 МБ, этот процессор показывает отличные результаты в играх, обгоняя и 12-ти, и даже 16-ти ядерники. С видеокартой GeForce RTX 4070 Ti этот процессор позволит еще долго выкручивать в играх все настройки на максимум.

Core i9-12900F и GeForce RTX 4080

И, наконец, финальная связка этого блога, с процессором Core i9-12900F, имеющем восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер и мощнейшей видеокарты GeForce RTX 4080 позволит поиграть во многие новинки в разрешении 4K и еще очень долго будет оставаться актуальной.

Итоги

Как видите, в среднем и высшем ценовом диапазоне цен на игровые процессоры и видеокарты произошли существенные изменения и перестановки за последние месяцы. Пора компаниям производителям обновить и бюджетный сегмент, в котором уже несколько лет царствуют устаревшие четырехъядерники и видеокарта GeForce GTX 1650.

Пишите в комментарии, а какой процессор и видеокарта стоят в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 3060 ryzen 5 5600x ryzen 7 5800x3d geforce rtx 4080 игровой компьютер ryzen 5 7600x geforce rtx 4070 ti ryzen 7 5700x core i5-13400f core i5-13600kf
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17
Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
35
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
17
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
9
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
46
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
6
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
6
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
11
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
6
GeForce GTX 1060 против новых игр – честное тестирование старой видеокарты, вышедшей 7 лет назад
4
Politico: США рассматривают интеграцию передовых ракетных технологий в украинские МиГ
+
AMD бесплатно раздаёт The Last of Us Part I всем покупателям видеокарт RX 6000 и RX 7000
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
17
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
17
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
4
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
13
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
21
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
35
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
144

Сейчас обсуждают

evilmatriks
07:18
Скидка есть, но за кредит... огонь чо... вся скидка на проценты кредита+допы и уйдет...
Электромобиль российской сборки Evolute i-Pro продают с 30% скидкой из-за низкого спроса
хахахер
07:12
да это класс людей-предатели
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
RangerXP
07:11
На 7600х+7900хтх 120 кадров лок на ультимейт настройках + все доп. улучшайзеры включены. Но периодически, несмотря на сложность локации, возникают спайки. Может это кривой УЕ4, может шейдеры компилятс...
«Оптимизации ноль»: обновлённая версия The Outer Worlds получила разгромные оценки в Steam
evilmatriks
07:11
бред... и ведь кто то почитает и купит...
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
хахахер
07:11
бегут предатели
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
StonedAstronaut
07:09
Ещё с оригинального XBOX выбывает, да всё никак не выбыла, автор клоун.
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
хахахер
07:06
время щас работает на Россию и Китай.Тут даже делать ничего не надо,чтоб америка рухнула
Крупная американская НКО начала готовить общественное мнение к сдаче Тайваня
DANYNAFIG
07:06
Закрыть границу и не пускать :)
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Александр Богачев
07:04
Брака ещё много осталось
Nvidia может выпустить версию GeForce RTX 3060 с памятью GDDR6X
Ёшкин кот
07:02
Раз гейропа и СШП поддерживают , значит их рук дело
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем